NIMBUS Aerospace sceglie il motore PT6A-67T di Pratt & Whitney Canada per il nuovo velivolo Legenda 550/570

Pratt & Whitney Canada (P&WC), business unit di Pratt & Whitney, e NIMBUS Aerospace hanno annunciato che il motore PT6A-67T è stato selezionato per equipaggiare la prossima generazione di Antonov-2 single-engine civil-certified aircraft for commercial use, Legenda 550 e 570, progettati da NIMBUS, un’azienda aeronautica in rapida crescita.

“Siamo lieti che NIMBUS Aerospace abbia riconosciuto le capacità del motore PT6A-67T per la sua prima civil-certified single-engine application”, afferma Anthony Rossi, vice president, Business Development and Commercial Services, Pratt & Whitney Canada. “Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti per soddisfare le loro esigenze e l’iconica famiglia di motori turboelica PT6 si è dimostrata eccezionalmente versatile nel soddisfare un’ampia varietà di requisiti dell’aviazione regionale”.

Con oltre 50.000 motori prodotti e 25.000 in volo oggi, il motore turboelica PT6 è la scelta comprovata per high-cycle/high-power applications in single- and twin-engine aircraft. Oggi equipaggia 130 diverse applicazioni.

NIMBUS è un’azienda aeronautica che progetta e produce Antonov-2 retrofits and next-generation composite civil aircraft. Questo programma cercherà di consegnare più di 100 velivoli che opereranno in Russia, con piani per consegne internazionali in Medio Oriente e Sud-Est asiatico, tra gli altri.

“Il motore PT6A di Pratt & Whitney Canada è il gold standard nella sua classe e crediamo che fornirà un valore e un’affidabilità eccezionali agli operatori regionali che faranno volare i nostri nuovi aeromobili”, ha affermato Oleg Parfentyev, Direttore Generale di NIMBUS International. “La nostra missione è fornire un velivolo dinamico e flessibile con un’eccellente economia operativa, alimentato da un motore che ha una comprovata esperienza di sicurezza e performance. Il motore PT6A è l’unico turboelica del suo genere certificato per Single Engine Instrument Flight Rules (SEIFR) for commercial passenger missions in North America, Europe, and Australia. Grazie a una collaborazione affidabile con P&WC, nonché al supporto accademico e finanziario delle organizzazioni guidate da Vladimir Barsuk e Vladislav Levchugov, siamo fiduciosi nel raggiungimento dei nostri obiettivi”.

Questo Antonov-2 di nuova generazione sarà lanciato nel 2022 come commercial 12-passenger civil/commercial 5.7T regional aircraft. Il nuovo velivolo opererà sulle rotte regionali settentrionali della Russia, dove il freddo estremo è all’ordine del giorno e in località remote come la Yakutia. Il motore PT6A opera in modo affidabile a temperature estreme e può atterrare e decollare da piste non preparate.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)