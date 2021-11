OGMA rafforza la collaborazione con Pratt & Whitney sulla manutenzione del motore GTF

OGMA, società del Gruppo Embraer, ha firmato un nuovo contratto con Pratt & Whitney che rafforza la collaborazione tra le due società, iniziata un anno fa. Questo accordo, firmato alla presenza del Primo Ministro, António Costa, assicura che il Portogallo provvederà alla manutenzione del motore PW1900G che attualmente equipaggia i velivoli Embraer E190-E2 ed E195-E2.

Nel novembre del 2020, OGMA è stata annunciata come struttura di manutenzione autorizzata per Pratt & Whitney, uno dei più grandi produttori di motori aeronautici al mondo. In quel momento è stato formalizzato un accordo che ha permesso all’azienda portoghese di avviare l’industrializzazione e il training per il motore Pratt & Whitney GTF PW1100G-JM. Quest’anno, tale capacità si sta espandendo per includere il motore PW1900G.

Questo è stato il culmine di un progetto sviluppato da OGMA, con il supporto di Embraer, che ha permesso a OGMA di ampliare il proprio raggio di attività nell’area della manutenzione dei motori, segnando l’ingresso della maintenance, repair and overhaul area di Pratt & Whitney in Portogallo.

Durante tutto il progetto, con un impatto maggiore tra il 2022 e il 2023, è prevista la creazione di circa 300 posti di lavoro diretti altamente qualificati. Con questo nuovo contratto dal 2027 si prevede la creazione di circa 200 posti di lavoro in più.

OGMA sta investendo un totale di 80 milioni di euro, principalmente nei primi quattro anni del progetto, in un passaggio strategico che consentirà all’azienda di ampliare il proprio raggio d’azione nell’area della manutenzione dei motori, acquisire nuovo business nei prossimi decenni e triplicare il fatturato dell’azienda, raggiungendo i 600 milioni di euro annui. Nei 30 anni del contratto tra OGMA e P&W si prevedono ricavi per oltre 13 miliardi di euro.

I motori GTF di Pratt & Whitney costituiscono una nuova generazione di motori turbofan ad alto bypass, che hanno iniziato a operare nel 2016, consentendo operazioni con una riduzione fino al 16% del consumo di carburante, fino al 75% di riduzione delle emissioni acustiche e fino al 50% di riduzione delle emissioni regolamentate rispetto alla precedente generazione di motori.

Alexandre Solis, CEO di OGMA: “Questo rafforzamento della collaborazione con Pratt & Whitney è il riconoscimento di una collaborazione iniziata un anno fa tra due aziende che puntano all’eccellenza e alla qualità dei loro prodotti. È anche un apprezzamento dell’impegno e l’esperienza dei nostri team”.

“Siamo lieti di vedere il ruolo di OGMA come membro del nostro GTF MRO network espandersi per comprendere il PW1900G”, ha affermato Marc Meredith, executive director of GTF Engine Aftermarket at Pratt & Whitney. “Il rapporto tra Pratt & Whitney, Embraer e OGMA è stato inestimabile e siamo fiduciosi che l’abilità e l’esperienza di OGMA saranno una risorsa enorme per il network, mentre continuiamo a supportare la nostra crescente flotta globale di motori GTF con un servizio di prima classe”.

“L’aggiunta della capacità di manutenzione del motore PW1900G è un passo importante verso il consolidamento di OGMA come centro di assistenza di riferimento per i motori GTF per gli operatori E-Jets E2, oltre a rappresentare un rafforzamento della strategia di diversificazione del business di Embraer in Portogallo, contribuendo alla soddisfazione dei nostri clienti e alla generazione di nuovi ricavi nei prossimi anni”, ha affermato Johann Bordais, Presidente e CEO di Embraer Services & Support.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)