Qatar Airways atterra ad Almaty per la prima volta

Il volo inaugurale di Qatar Airways da Doha ad Almaty in Kazakistan è atterrato all’aeroporto internazionale di Almaty venerdì 19 novembre 2021, segnando il lancio del nuovo gateway della compagnia aerea in Asia centrale.

E’ operato da un Airbus A320, due volte alla settimana. Il volo QR0391 è stato accolto con una cerimonia di apertura alla presenza di diverse autorità.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare servizi diretti ad Almaty, che riflettono lo stretto rapporto tra lo Stato del Qatar e il Kazakistan. Almaty continua a crescere in popolarità tra i nostri passeggeri sia per affari che per svago, attirando viaggiatori che desiderano godersi la sua ricca cultura, cucina e paesaggi naturali. Questo nuovo importante gateway fornirà una connettività avanzata sia ai viaggiatori d’affari che ai turisti e aiuterà a collegare i passeggeri dal Kazakistan alla nostra vasta rete globale di oltre 140 destinazioni in tutto il mondo”.

Alp Er Tunga Ersoy, President of Almaty International Airport, ha dichiarato: “Siamo molto felici di dare il benvenuto al primo volo passeggeri da Doha di Qatar Airways, una delle compagnie aeree a 5 stelle al mondo. I cittadini del Kazakistan apprezzeranno la qualità del servizio di alto livello a bordo e potranno scoprire più di 140 destinazioni. Riteniamo inoltre che questo percorso contribuirà a sviluppare il rapporto tra i due Paesi non solo turistico ma anche economico e culturale. Vorrei estendere la mia gratitudine alla direzione di Qatar Airways per il loro impegno nell’aprire questa rotta durante la pandemia COVID-19”.

I nuovi servizi diretti per Almaty saranno operati da un aeromobile Airbus A320, con 12 posti in Business Class e 120 posti in Economy Class. Oltre a godere del pluripremiato servizio di bordo, i passeggeri che viaggiano in Kazakistan avranno anche accesso a Oryx One, il sistema di intrattenimento di bordo di Qatar Airways, che offre gli ultimi film di successo, TV, musica, giochi e altro.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)