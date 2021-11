Eurowings amplia l’offerta di auto a noleggio con il nuovo partner CarTrawler

Eurowings offre ai suoi clienti un nuovo portale di confronto tramite il suo sito web eurowings.com, che può essere utilizzato per selezionare la loro auto a noleggio tra oltre 2.200 fornitori leader nel segmento dell’autonoleggio in tutto il mondo. Con CarTrawler, i passeggeri di Eurowings beneficiano di un ampio portafoglio di auto a noleggio con una trasparenza del prezzo al 100% e una garanzia del miglior prezzo. Nell’ambito della nuova partnership, l’offerta sarà integrata sul sito web di Eurowings in modo che i clienti possano selezionare l’auto a noleggio migliore per loro in modo semplice e flessibile con pochi clic al momento della prenotazione del volo.

Con l’offerta ampliata, diversi fornitori di autonoleggio possono essere convenientemente confrontati tra loro e può essere selezionata l’offerta preferita. Nell’ambito di una partnership con il mobility partner SIXT come “Preferred Partner” di Eurowings, i clienti della compagnia aerea possono ora prenotare auto a noleggio da SIXT a condizioni particolarmente vantaggiose. In qualità di fornitore leader internazionale di servizi di mobilità di alta qualità, SIXT è presente in circa 110 paesi in tutto il mondo.

CarTrawler è il principale fornitore B2B globale di soluzioni di noleggio auto e mobilità e ha già partnership con altre compagnie aeree di Lufthansa Group. I clienti di Swiss Airlines, Austrian Airlines e Brussels Airlines prenotano già le loro auto a noleggio tramite CarTrawler.

Le auto a noleggio possono essere comodamente prenotate tramite il sito web di Eurowings sia durante il processo di prenotazione del volo sia successivamente, indipendentemente dalla prenotazione del volo. Tutte le prenotazioni tramite CarTrawler includono automaticamente condizioni di cancellazione flessibili nel caso in cui i piani di viaggio cambino con breve preavviso. Ciò offre ai clienti Eurowings il massimo margine di manovra possibile al momento della prenotazione delle auto a noleggio.

“Siamo lieti di aver trovato due partner forti e innovativi in CarTrawler e SIXT, che ci hanno convinto con la loro forte attenzione al cliente. I nostri passeggeri possono scegliere tra una varietà di offerte flessibili e prenotare a tariffe particolarmente interessanti. Attraverso un’esperienza digitale senza soluzione di continuità, offriamo quindi ai nostri passeggeri il complemento perfetto per il loro volo”, commenta Irina Ens, Unit Lead Digital Marketing & Sales, Eurowings Digital GmbH.

Aileen McCormack, Chief Commercial Officer di CarTrawler, ha commentato: “In CarTrawler, il nostro scopo è promuovere partnership di successo. Lo abbiamo dimostrato all’interno di Lufthansa Group attraverso le nostre partnership esistenti, guidando anno dopo anno una crescita degli ancillary revenue sostenibile a lungo termine. Questo è il motivo fondamentale per cui Eurowings ha scelto CarTrawler per la propria piattaforma di noleggio auto. Siamo lieti di annunciare questo accordo esclusivo con Eurowings che garantirà che la loro offerta di noleggio auto sia in linea con la loro proposta innovativa e focalizzata sull’esperienza del cliente. La nostra tecnologia di viaggio è di livello mondiale e il lancio di una partnership di questa portata mentre il mondo si sta ancora riprendendo dalla pandemia è una testimonianza della qualità di quella tecnologia, ma anche un riconoscimento del valore che stiamo già aggiungendo all’interno del più ampio Lufthansa Group”.

Regine Sixt, Senior Executive President International Marketing, Sixt SE, afferma: “Siamo molto entusiasti di lavorare con la compagnia aerea leader in Europa in low-cost air travel. In SIXT, comprendiamo e apprezziamo il valore di solide partnership. Eurowings è un partner forte e un marchio leader nel settore dei viaggi con il quale condividiamo molti punti in comune. Non da ultimo l’approccio incentrato sul cliente della compagnia e l’eccellente rapporto qualità-prezzo”.

Le prenotazioni di noleggio auto esistenti rimangono inalterate dal cambio di fornitore.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)