Singapore Airlines svela i nuovi prodotti di cabina per i suoi aeromobili narrowbody

Singapore Airlines (SIA) presenta i suoi nuovi attesissimi prodotti di cabina, che verranno installati sulla flotta Boeing 737-8 nelle prossime settimane. Questa novità eleva l’esperienza di viaggio dei passeggeri a bordo della flotta degli aeromobili narrowbody della compagnia aerea a un livello simile a quello degli aeromobili wideboy, offrendo così un’esperienza di viaggio coerente e premium in tutto il network di Singapore Airlines.

Tutti gli aeromobili 737-8 di SIA saranno dotati di 154 posti, 10 in Business Class e 144 in Economy Class, e dei nuovi prodotti di cabina con elementi su misura progettati appositamente per i passeggeri SIA.

I sedili reclinabili della Business Class sono stati progettati dallo studio londinese Factorydesign e prodotti per Singapore Airlines da Thompson Aero Seating. La cabina di Economy Class sarà caratterizzata da sedili eleganti e sottili di ultima generazione, costruiti da Collins Aerospace. La cabina del 737-8 è stata inoltre progettata con un’attenzione particolare all’ergonomia, garantendo che tutto sia a portata di mano dei viaggiatori.

L’aeromobile è dotato di dispositivi di in-flight entertainment della serie X di Panasonic, che consente a tutti i passeggeri di accedere ai contenuti più recenti del sistema di intrattenimento KrisWorld. La flotta è inoltre dotata del servizio Wi-Fi in volo di Panasonic e dei servizi di connettività dati mobile.

Singapore Airlines ha investito circa 230 milioni di dollari di Singapore nello sviluppo, nella progettazione e nell’installazione di questi innovativi prodotti che contribuiscono ad elevare gli standard di viaggio a bordo degli aeromobili narrowbody sul corto e medio raggio.

Lee Lik Hsin, Executive Executive Vice President Commercial di Singapore Airlines, ha dichiarato: “Questo è il culmine di tre anni di innovazione e duro lavoro, che ha implicato un’ampia ricerca sui nostri passeggeri e strette collaborazioni con designer e fornitori. Di conseguenza, ora possiamo offrire un’esperienza di viaggio premium su tutto il nostro network, indipendentemente dalla durata del viaggio.

Questo significativo investimento dimostra l’impegno di Singapore Airlines nel mantenere la leadership nel settore delle compagnie aeree. Con la ripresa dei viaggi aerei, i nostri passeggeri potranno continuare a godere di prodotti di prim’ordine e di un servizio pluripremiato in tutte le nostre flotte”.

Nelle prossime settimane, il 737-8 di SIA entrerà progressivamente in servizio sui voli di corto e medio raggio in tutto il network di Singapore Airlines, inclusi i voli verso le destinazioni in Brunei, Cambogia, Indonesia, Malesia, Maldive, Nepal e Thailandia, in base alle approvazioni normative. Ulteriori dettagli su questi voli saranno annunciati prossimamente.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)