Airbus Helicopters: consegnato a HTM il primo five-bladed H145 per offshore wind operations

Airbus Helicopters ha consegnato il primo five-bladed H145 da utilizzare nell’offshore wind segment, al suo cliente di lunga data HTM Helicopters. Sarà operato da una delle basi di HTM a Norden-Norddeich, Emden, Borkum e Helgoland. Per le sue missioni, che includono il trasporto di passeggeri da e verso i parchi eolici e il sollevamento dei tecnici alle turbine eoliche, l’elicottero è dotato di un potente verricello, di floatation equipment e cargo hook.

“Operiamo già un four-bladed H145 nell’offshore wind segment, che si è dimostrato perfetto per le nostre operazioni in ambienti spesso difficili”, afferma Bernd Brucherseifer, Pilot and Managing Director at HTM Helicopters. “L’aumento del carico utile, il volo più fluido e le eccellenti OEI performance della versione a cinque pale ci aiuteranno a migliorare ulteriormente le nostre capacità di missione”.

“Vorremmo ringraziare HTM Helicopters per la sua continua fiducia nei nostri elicotteri e in particolare nell’H145”, afferma Axel Humpert, Head of the H145 Programme. “Siamo orgogliosi che i nostri elicotteri vengano utilizzati per la manutenzione dei parchi eolici offshore, che svolgono un ruolo importante nell’espansione delle energie rinnovabili”.

“L’Unione europea ha fissato l’obiettivo di aumentare l’offshore wind energy capacity a oltre 60 Giga Watt entro il 2030 (2020: 12 GW). Con le sue eccezionali performance, l’H145 può affrontare oltre il 95% dei progetti di parchi eolici offshore attuali e futuri del mondo”, afferma Airbus.

“La nuova versione dell’Airbus best-selling H145 light twin-engine helicopter è stata presentata all’Heli-Expo 2019 di Atlanta a marzo. Quest’ultimo aggiornamento aggiunge un nuovo e innovativo five-bladed rotor al multi-mission H145, aumentando il carico utile dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo bearingless main rotor design faciliterà anche le operazioni di manutenzione, migliorando ulteriormente la disponibilità e l’affidabilità di riferimento dell’H145, incrementando al contempo il comfort sia per i passeggeri che per l’equipaggio.

Ci sono più di 1.515 elicotteri della famiglia H145 in servizio in tutto il mondo, registrando un totale di oltre sei milioni di ore di volo. Equipoaggiato con due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e dell’Helionix digital avionics suite. Include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. L’impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria”, afferma Airbus.

HTM Helicopters è una delle più grandi compagnie di elicotteri in Germania e impiega circa 150 persone. Da aprile 2020 è di proprietà di HERISTO Aktiengesellschaft. Il core business di HTM Group è l’approvvigionamento di elicotteri per clienti civili e militari, offshore operations, ambulance & passenger flights, flight training and work flights in montagna. HTM Group dispone di un’organizzazione approvata EASA Part-145 e Part-21 G/J.

Riguardo l’H145 pentapala, Md80.it nelle scorse settimane ha avuto la possibilità, grazie ad Airbus Helicopters, di provare da vicino le notevoli performance della macchina. A questo link l’articolo e il reportage completo.

