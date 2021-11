Embraer e il Netherlands Aerospace Centre siglano un MoU per una collaborazione strategica relativa alla ricerca aerospaziale

Embraer e il Royal Netherlands Aerospace Centre (Royal NLR) hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per una potenziale collaborazione strategica relativa alla ricerca aerospaziale. Le aree di ricerca includono lo sviluppo tecnologico e l’innovazione in defense and space systems, general aviation, MRO, air mobility, sustainability.

Il MoU riunisce anche la possibilità di estendere e aumentare le relazioni a lungo termine tra Embraer e Royal NLR durante la progettazione e lo sviluppo dei prodotti Embraer, come la famiglia E-Jets e i recenti modelli E2, la legacy family di executive jets e il KC-390 Millennium multi-mission aircraft, e altri programmi. In questo contesto, le due società stanno già discutendo potenziali opportunità legate a automated maintenance procedures.

“Embraer e NLR sono collaboratori di lunga data con ciascuna delle parti che apporta competenze specifiche necessarie per condurre ricerche e sviluppi complessi da applicare a tecnologie avanzate e prodotti innovativi. Questo nuovo MoU è un altro passo importante nella nostra relazione a lungo termine nei Paesi Bassi e ribadisce il nostro impegno a rafforzare ulteriormente la nostra partnership di collaborazione con NLR in un ecosistema aerospaziale dinamico”, ha affermato Jackson Schneider, President and CEO of Embraer Defense & Security.

Michel Peters, CEO di Royal NLR, aggiunge: “In effetti, Embraer e Royal NLR hanno una relazione di lunga data e siamo felici di rafforzare ed estendere ulteriormente la nostra relazione attraverso questo MoU. Questa partnership è un’opportunità per entrambe le parti di affrontare sfide condivise, identificare interessi comuni e sviluppare approcci e metodi innovativi per affrontare i problemi dell’aviazione globale. Accolgo con favore la maggiore cooperazione tra Embraer e Royal NLR e non vedo l’ora di vedere il nostro reciproco vantaggio”.

Negli ultimi due decenni Embraer e Royal NLR hanno lavorato in stretta collaborazione nella ricerca e nello sviluppo in aree quali new materials, flight-deck technology, system development, aerodynamics, applicate ai prodotti all’avanguardia dell’azienda, inclusi wind tunnel tests and advanced aero-elastic wind tunnel models.

Embraer e Royal NLR sono entrambi membri del Netherlands Aerospace Group (NAG). Questo protocollo d’intesa è un ulteriore sviluppo del memorandum d’intesa firmato tra Embraer e NAG nel settembre 2021 per discutere le potenziali relazioni strategiche nei settori dell’aviazione e della sostenibilità.

(Ufficio Stampa Embraer)