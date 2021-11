Brussels Airlines amplia la sua flotta intercontinentale con un 9° aereo

Brussels Airlines punta alla crescita in Africa, il suo mercato più importante. Dopo aver ridotto la sua flotta intercontinentale da 10 a 8 aeromobili nel contesto del suo turnaround programme nel 2020, Brussels Airlines vede ora l’opportunità di espandere nuovamente la sua offerta intercontinentale. A partire da giugno 2022, un 9° A330 diventerà operativo nella flotta di Brussels Airlines. Con la capacità extra, l’Africa expert di Lufthansa Group riaprirà le West African stations Conakry e Ouagadougou e aggiungerà frequenze sulle sue rotte dall’aeroporto di Bruxelles a Freetown, Monrovia, Banjul e Lomé.

Nell’ambito del ridimensionamento della rete durante il piano di turnaround della compagnia aerea Reboot Plus a seguito della crisi COVID-19, Brussels Airlines ha interrotto le sue operazioni a Conakry (Guinea) e Ouagadougou (Burkina Faso) nel 2020. Il primo obiettivo del piano di turnaround era quello di abbassare la struttura dei costi della compagnia a un livello competitivo, in modo da creare un futuro sostenibile per Brussels Airlines. La compagnia aerea vede ora una crescente domanda nel mercato, creando un’opportunità per espandere nuovamente la sua presenza nell’Africa occidentale.

“Abbiamo sempre detto che avremmo puntato alla crescita non appena le condizioni di mercato lo permettessero. Poiché vediamo una forte domanda nel mercato dell’Africa occidentale, vogliamo cogliere l’opportunità di crescere e investire in un’espansione della nostra rete africana. L’assegnazione di questo aereo a Brussels Airlines è un chiaro segno della fiducia di Lufthansa in Brussels Airlines e conferma ancora una volta la nostra posizione di Africa expert all’interno di Lufthansa Group”, afferma Peter Gerber, CEO di Brussels Airlines.

“Siamo felici di dare nuovamente il benvenuto a Conakry e Ouagadougou nella rete di Brussels Airlines. Con l’aereo A330 aggiuntivo, opereremo 3 voli settimanali per Conakry e Ouagadougou e aggiungeremo ulteriori frequenze per Freetown, Monrovia, Banjul e Lomé”, afferma Jan Derycke, Head of Network and Planning.

L’aereo intercontinentale aggiuntivo crea anche nuovi posti di lavoro nella compagnia. Brussels Airlines assumerà 50 cabin crew members per entrare a far parte della compagnia nei prossimi mesi. Come promesso durante la sua ristrutturazione, il datore di lavoro belga offrirà prima le posizioni aperte agli ex cabin crew members che non hanno visto il loro contratto temporaneo prolungato lo scorso anno a causa della crisi coronavirus. Per la Brussels Airlines pilot community questo offre prospettive per i medium haul pilots di evolversi nel long haul sector.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)