SITA installa all’Aeroporto di Francoforte 87 chioschi biometrici

SITA, fornitore di tecnologia per l’industria del trasporto aereo, ha annunciato l’installazione all’Aeroporto di Francoforte di 87 chioschi biometrici TS6, i touchpoint che consentono ai passeggeri di effettuare rapidamente il check-in e di ottenere le etichette per l’imbarco self-service dei propri bagagli, per un viaggio contactless abilitato con il cellulare. Lo scalo ha scelto 87 dei più recenti chioschi TS6 di SITA nei Terminal 1 e 2 per migliorare l’esperienza dei passeggeri.

Questi chioschi versatili funzionano congiuntamente con la soluzione SITA Flex e offrono ai passeggeri una user experience unificata tra più compagnie aeree, aumentando la facilità d’uso e riducendo al contempo i punti di contatto fisici. Questa implementazione tecnologica su larga scala, che verrà completata entro la fine di quest’anno, è la più grande di SITA in Europa e permetterà all’Aeroporto di Francoforte, che nel 2019 ha toccato la cifra record di 70 milioni di viaggiatori, di migliorare l’esperienza dei passeggeri e aumentare l’efficienza operativa.

Attraverso questi chioschi biometrici intuitivi i viaggiatori hanno il pieno controllo di tutte le opzioni self service, dal check-in all’imbarco dei bagagli. Il nuovo chiosco TS6 di SITA, inoltre, ha vinto il premio IF Design 2021 per il disegno elegante, sostenibile e adattivo, che può essere personalizzato per adattarsi alla forma del brand dell’aeroporto e alle esigenze specifiche dei clienti. Il design modulare consente anche che i miglioramenti e le modifiche possano essere fatti senza sostituire l’intero chiosco, portando ulteriori vantaggi in termini di efficienza dei costi e sostenibilità.

Pierre-Dominique Prümm, Direttore Esecutivo Aviation & Infrastructure di Fraport, ha dichiarato: “Offrire ai passeggeri modi innovativi, più sicuri e più intelligenti per viaggiare, assicurando al contempo di avere operazioni aeroportuali resilienti ed efficienti, è vitale mentre il nostro settore si riprende dall’impatto della pandemia. SITA ci aiuta a raggiungere di questo obiettivo. Non vediamo l’ora di accogliere più passeggeri desiderosi di volare”.

Sergio Colella, Presidente Europa, SITA, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di continuare a sostenere aeroporti leader come Francoforte nella ripresa della pandemia. La tecnologia è la chiave per sbloccare viaggi più intelligenti e più sicuri per tutti, perché consente di recuperare i ricavi persi durante gli ultimi 18 mesi e garantisce operazioni flessibili che possono adattarsi alle circostanze impreviste del domani. Un’industria del trasporto aereo più solida e sostenibile andrà a beneficio dei passeggeri, dell’economia e dei posti di lavoro”.

(Ufficio Stampa SITA – Photo Credits: SITA)