Annunciati i vincitori degli Amadeus and ACI World Technology Innovation Awards

Durante l’Airports Council International (ACI) LAC/World Annual General Assembly, Conference, and Exhibition, ACI World e Amadeus hanno annunciato i vincitori degli Amadeus and ACI World Technology Innovation Awards, che mettono in mostra industry-leading technology initiatives e leadership da parte degli aeroporti.

Con questa prima edizione dei premi, Amadeus e ACI World cercano di riconoscere le numerose soluzioni innovative implementate dagli aeroporti membri mentre si tengono al passo con un ambiente in rapida evoluzione e danno priorità alle mutevoli esigenze dei passeggeri, in particolare mentre il settore si ricostruisce.

Un gruppo di esperti esterni del settore ha valutato le candidature ricevute dagli aeroporti di tutto il mondo e ha determinato il vincitore in ciascuna categoria:

Best innovation in airport passenger related processes: Hong Kong International Airport – Single Token Journey.

Best innovation in airport operations and installations management: Frankfurt Airport (Fraport) – Luggage Recognition Artificial Intelligence.

Best airport innovation leader (individual): Mr. Dave Wilson, Director, Airport Innovation at Seattle-Tacoma International Airport.

“Siamo stati lieti di collaborare con Amadeus per mostrare come gli aeroporti stanno sfruttando l’innovazione tecnologica per migliorare le loro operazioni e l’esperienza complessiva del cliente”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “La crisi può creare opportunità e molti aeroporti hanno risposto alla sfida senza precedenti del COVID-19 con incredibile innovazione e determinazione. Questi vincitori ne sono una testimonianza e ringraziamo tutti coloro che hanno presentato eccellenti iniziative per questi premi. Mentre l’industria continua nel suo percorso di ripresa, l’innovazione tecnologica e la collaborazione saranno componenti chiave per ricostruire un settore migliore, più sostenibile e resiliente, mantenendo sempre i clienti al centro della loro attività”.

Elena Avila, EVP Airport IT and Airline Operations, Amadeus, ha dichiarato: “Mentre gli aeroporti e le compagnie aeree continuano a ricostruirsi dall’impatto del COVID-19, molti hanno colto l’opportunità di mettere l’esperienza dei passeggeri al centro della ripresa accelerando l’innovazione tecnologica. Amadeus si congratula con tutti i vincitori e i concorrenti del premio per aver riconosciuto che possono esserci opportunità nelle avversità. Il nostro settore è sull’orlo di una trasformazione digitale irripetibile poiché tecnologie come la biometria, il cloud e l’intelligenza artificiale si combinano per rivoluzionare l’esperienza dei passeggeri”.

