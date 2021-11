News Brevi – 24.11.2021

AER LINGUS: OFFERTE BLACK FRIDAY PER L’IRLANDA – Aer Lingus offre voli per l’Irlanda a partire da €29,99, per viaggi da effettuarsi fino al 17 febbraio 2022 (le tariffe si basano sulla singola tratta e devono essere acquistate come viaggio di ritorno. Le tariffe sono soggette a termini, condizioni e disponibilità). I voli si possono acquistare direttamente dal sito web della compagnia aerea, aerlingus.com, entro lunedì 29 novembre 2021. Aer Lingus collega Dublino con 5 aeroporti italiani: Roma, Milano Linate, Napoli, Venezia e Verona. Aer Lingus ha esteso la sua offerta “Book with Confidence”, che consente a tutti i clienti che viaggiano con la compagnia aerea di modificare gratuitamente (potrebbe essere applicata una differenza tariffaria) le date di viaggio tutte le volte che desiderano, fino a sette giorni prima della partenza. La politica di prenotazione flessibile è disponibile su tutte le prenotazioni effettuate fino al 30 settembre 2022. Per maggiori informazioni sull’Irlanda basta visitare il sito irlanda.com che fornisce tutte le informazioni necessarie per scoprire e vivere le città irlandesi. Altre interessanti informazioni si possono trovare anche su Youtube, Facebook e Instagram. Direttamente da www.aerlingus.com, è possibile non solo volare con le tariffe più economiche, ma anche acquistare un voucher regalo, prenotare il proprio albergo e noleggiare un’auto.

AERONAUTICA MILITARE: CACCIA EUROFIGHTER INTERCETTANO VELIVOLO CIVILE – Nel pomeriggio di lunedì 22 novembre, due caccia intercettori Eurofighter del 4° Stormo Caccia di Grosseto sono intervenuti per identificare un aereo privato di nazionalità straniera decollato da Doha e diretto a Parigi, che aveva perso il contatto radio con gli enti nazionali del traffico aereo civile. Nel primo pomeriggio è scattato quindi l’ordine di decollo immediato – in gergo tecnico “scramble” – da parte del CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente NATO responsabile dell’area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale e NATO. Una volta raggiunto il velivolo, grazie alle coordinate e alle informazioni fornite dal personale “guida caccia” a terra, è stata effettuata la prevista procedura di “visual identification” (VID) per accertare che non vi fossero condizioni di emergenza o di minaccia alla sicurezza. Dopo aver scortato il velivolo fuori dallo spazio aereo nazionale, i due caccia sono rientrati a Grosseto, riprendendo il turno di prontezza a terra nell’ambito del servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale. Il 4° Stormo dipende dal Comando Squadra Aerea per il tramite del Comando Forze da Combattimento. Il Reparto è impegnato nel Servizio di allarme, 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, attraverso l’impiego del velivolo Eurofighter. Il 4° Stormo si occupa inoltre di assicurare la conversione operativa dei piloti della Forza Armata da impiegare nella linea Eurofighter F-2000. L’Aeronautica Militare assicura 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la sorveglianza dello Spazio Aereo Nazionale, mediante un complesso sistema di difesa aerea integrato sin dal tempo di pace con quello degli altri paesi NATO. L’ordine di decollo immediato, in gergo scramble, viene impartito dal CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon (Spagna), responsabile del servizio di sorveglianza dello spazio aereo del sud Europa, alle sale operative del 11° Gruppo D.A.M.I. di Poggio Renatico (FE) e del 22° Gruppo D.A.M.I. di Licola (NA). I due Gruppi sono posti, per il tramite del Reparto D.A.M.I., alle dipendenze della Brigata Controllo Aerospazio che svolge le funzioni di Service Provider e referente di Forza Armata, attraverso il Comando Operazioni Aerospaziali, nei settori di Difesa Aerea Missilistica Integrata e di Coordinamento e Controllo del Traffico Aereo Operativo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO VOLO SANITARIO URGENTE – Si è da poco concluso il soccorso aereo effettuato con il velivolo Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino per il trasporto urgente da Cagliari a Roma di una neonata di soli venti giorni La piccola, ricoverata presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, necessitava di ricevere cure specialistiche urgenti e salvavita, motivo per il quale si è reso indispensabile l’intervento immediato del velivolo dell’Aeronautica Militare. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato subito disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il Falcon 900, decollato dall’Aeroporto militare di Ciampino è atterrato a Cagliari dove è stato immediatamente effettuato l’imbarco della piccola paziente all’interno di una apposita culla termica, assistita da una équipe medica ed accompagnata dai genitori. Il velivolo è ripartito poi alla volta di Ciampino, dove è atterrato intorno alle 12.30. Dallo scalo romano, la neonata è stata trasferita in ambulanza presso l’Ospedale Bambino Gesù. L’equipaggio del 31° Stormo ha successivamente ripreso il servizio di prontezza operativa. Missioni di questo tipo non possono prescindere dalla massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, spesso bambini, ma anche di organi per trapianti, équipe mediche o, come nel caso dei velivoli C130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa, anche di ambulanze (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ITA AIRWAYS: PAPA FRANCESCO VOLA PER LA PRIMA VOLTA CON LA NUOVA COMPAGNIA – Papa Francesco il prossimo due dicembre decollerà per la prima volta con Ita Airways, la nuova Compagnia aerea di bandiera. Il volo papale partirà alle ore 11:00 da Roma Fiumicino con destinazione Larnaca, Cipro. Il volo sarà effettuato con un Airbus A320 con livrea celebrativa “Born in 2021”, creata da ITA Airways per festeggiare l’avvio delle operazioni di volo, avvenuto lo scorso 15 ottobre 2021. All’aeroporto di Fiumicino, a salutare sottobordo il Santo Padre, ci sarà il Presidente Esecutivo di ITA Airways Alfredo Altavilla, l’Amministratore Delegato Fabio Maria Lazzerini e il Chief Commercial Officer Emiliana Limosani. L’atterraggio all’aeroporto di Larnaca è previsto per le 15:00 ora locale. Ad accompagnare Papa Francesco, un equipaggio di 9 persone composto da tre piloti e sei assistenti di volo. Il supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Riccardo Privitera, Direttore Operazioni Volo di ITA Airways con 18.000 ore di volo di esperienza. Insieme a lui il comandante Corrado Di Maria e il primo ufficiale Michele Altobelli. Con Papa Francesco, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Presente a bordo anche il team ITA Airways dedicato ai voli speciali. “Per noi è un onore e motivo di grande orgoglio accompagnare il Santo Padre nel suo viaggio a Cipro”, ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Siamo una Compagnia che mette al centro della sua strategia la sostenibilità ed è questo un motivo in più per essere felici di trasportare il Santo Padre che richiama costantemente questi valori nelle sue parole. Siamo partiti con le nostre operazioni di volo da poco più di un mese e ogni giorno lavoriamo per essere un vettore efficiente ed innovativo e rappresentare il nostro Paese, in tutto il mondo”.

NORWEGIAN NOMINA IL NUOVO CFO – Hans-Jørgen Wibstad è stato nominato Chief Financial Officer di Norwegian. Entrerà in carica entro il 1° giugno 2022. “Non vedo l’ora di accogliere Hans-Jørgen Wibstad nel nostro team dirigenziale. La sua mentalità strategica e la sua vasta esperienza in finanza e gestione saranno molto apprezzate e sono sicuro che abbia il giusto background ed esperienza per il futuro di Norwegian”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Hans-Jørgen Wibstad attualmente ricopre il ruolo di EVP e CFO in Multiconsult ASA. Ha più di 20 anni di esperienza in vari ruoli di CFO e gestione all’interno dell’industria. “Sono davvero entusiasta di questa opportunità. Norwegian è una compagnia aerea low cost leader di mercato con un brand forte e una clientela fedele. Mentre l’industria aeronautica inizia a tornare alla normalità, non vedo l’ora di sfruttare la mia competenza ed esperienza e di lavorare con un team di leadership dinamico e solido per costruire una Norwegian forte”, ha affermato Hans-Jørgen Wibstad. Mr. Wibstad, cittadino norvegese, è nato nel 1964. Ha conseguito un Master of Business Administration (MBA) presso l’Università del Colorado a Boulder, USA. Wibstad sostituirà Geir Karlsen, che funge sia da CFO che da CEO.

SWISS PRESENTA IL QUARTO “FLYING FILM FESTIVAL” – Oltre al normale programma di intrattenimento a bordo, SWISS offrirà ai viaggiatori una selezione di 13 documentary films di registi di tutto il mondo dal 1° dicembre 2021 al 31 gennaio 2022. L’ultimo “Flying Film Festival” sarà presente su tutti i servizi SWISS a lungo raggio e in tutte e tre le classi di posti. Al termine della manifestazione verranno inoltre assegnati i premi ai migliori film del festival. Il Flying Film Festival è stato inaugurato congiuntamente da SWISS e dai registi Francesca Scalisi e Mark Olexa nel 2015 e da allora si tiene ogni due anni a bordo dei voli a lungo raggio di SWISS. L’obiettivo del festival è sostenere registi giovani e talentuosi provenienti da tutto il mondo e presentare le loro opere a un pubblico più ampio. Questa quarta edizione del Flying Film Festival presenterà una variegata selezione di 13 cortometraggi provenienti da Argentina, Canada, Finlandia, Francia, Italia, Libano, Marocco, Paesi Bassi, Qatar, Russia, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Informazioni dettagliate (trailer inclusi) sui film e sui loro autori sono disponibili su swiss-inflightentertainment o flyingfilmfestival. Al termine del festival una giuria assegnerà due premi – il “Golden Wings” e il “Silver Wings” – ai due migliori film.

GE AVIATION: CON TRATTO PER SUPPORTARE LE T700 ENGINE FLEETS DELLE FORZE ARMATE STATUNITENSI – La Defense Logistics Agency (DLA) ha assegnato a GE due contratti a settembre per un totale di oltre $1 miliardo, per supportare le flotte di motori turboalbero T700 delle Forze Armate Statunitensi. GE fornirà field-level consumables and services attraverso un contratto quinquennale da 284 milioni di dollari con DLA Aviation a Richmond, Virginia, e depot-level repairables and module section components attraverso un contratto quinquennale da 722 milioni di dollari con DLA Aviation a Huntsville, Alabama. Gli stabilimenti GE di Lynn, Massachusetts, e Evendale, Ohio, produrranno la maggior parte delle parti associate a questi contratti. Questi T700 contracts stanno sostituendo l’attuale Technical, Engineering, Logistics Supplies and Services (TELSS) contract che supporta il Corpus Christi Army Depot (CCAD) situato a Corpus Christi, Texas. Questi contratti amplieranno la responsabilità di GE dal solo deposito al supporto a livello di flotta. “Il motore T700 è il cuore delle medium lift helicopter fleets in tutte le forze armate statunitensi e siamo orgogliosi di continuare a supportare diverse U.S. service branches attraverso questo contratto”, ha affermato Harry Nahatis, vice president and general manager of GE Turboshaft Engine programs. “Prontezza e costi sono due obiettivi principali per GE e il Department of Defense e questo contratto ci consente di continuare a migliorare su entrambi i fronti”. Il T700 è entrato in servizio nel 1978 equipaggiando il Sikorsky UH-60 Black Hawk. Oggi, la famiglia T700/CT7 di motori turboalbero e turboelica alimenta 15 tipi di elicotteri e velivoli ad ala fissa. La famiglia T700/CT7 ha superato le 24.000 unità consegnate e oltre 100 milioni di total engine flight hours. I continui miglioramenti tecnici hanno permesso alla linea di motori T700/CT7 di diventare sempre più potente e affidabile nel corso della sua storia. I modelli attuali conservano tutte le caratteristiche operative delle versioni precedenti, offrendo performance migliorate.