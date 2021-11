L’ACI World Annual General Assembly approva i nuovi Chair, Vice Chair e alcune Risoluzioni

L’Airports Council International (ACI) World’s Annual General Assembly ha approvato i nuovi World Governing Board Chair and Vice Chair nel suo meeting del 24 novembre a Cancun, Messico.

Sheik Aimen bin Ahmed Al Hosni, CEO di Oman Airports Management Company, è stato approvato come Chair e inizierà il suo mandato di due anni il 1° gennaio 2022, succedendo a Martin Eurnekian, CEO of Corporación América Airports and President of Aeropuertos Argentina 2000. Sheik Al Hosni è ACI World Vice Chair da dicembre 2018.

“Vorrei esprimere il mio sincero apprezzamento all’ACI General Assembly e ai Board members per la loro fiducia. È un onore e un privilegio rappresentare il Council e il settore dell’aviazione per conto del Sultanato dell’Oman”, ha affermato Sheik al Hosni. “Questa responsabilità estende il ruolo del Sultanato nel sostenere il Council attraverso la sua appartenenza negli anni precedenti. Non vediamo l’ora di lavorare con i membri del Council per rafforzare la cooperazione tra aeroporti, organizzazioni aeronautiche internazionali e partner commerciali nella ricerca di modi innovativi per migliorare l’efficienza nel settore dell’aviazione.

Siamo consapevoli che il COVID-19 ha avuto un impatto enorme sull’industria aeronautica e sulla nostra attività quotidiana. Stiamo lavorando per stabilire ulteriori progetti e iniziative per riportare la nostra crescita ai livelli pre-pandemia. Attualmente, stiamo facilitando le procedure per garantire un viaggio agevole e sicuro per i passeggeri in conformità con i protocolli di viaggio COVID-19 per tutte le destinazioni. Inoltre, stiamo adottando le misure preventive necessarie per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i passeggeri, equipaggi e dipendenti aeroportuali”.

L’Annual General Assembly ha inoltre approvato Ms. Candace S. McGraw, CEO of Cincinnati/Northern Kentucky International Airport, per succedere a Sheik Al Hosni come Vice Chair il 1° gennaio 2022, sempre per un mandato di due anni, da allora in poi dovrebbe essere nominata come Chair. La signora McGraw è attualmente Tesoriere di ACI World ed è membro attivo dell’ACI World Governing Board dal 2018.

“Sono onorata di essere stata eletta Vice Chair of ACI World”, ha affermato la signora McGraw. “Mentre l’industria aeronautica continua a riprendersi dalla pandemia, il ruolo di ACI di essere la voce globale per gli aeroporti non è mai stato così importante. Non vedo l’ora di servire e lavorare a fianco del consiglio di amministrazione e del personale per assistere gli aeroporti nell’adempimento della loro missione di facilitare viaggi sicuri ed efficienti”.

“Vorrei congratularmi e dare il benvenuto sia ad Aimen Al Hosni che a Candace McGraw come nuovi Chair and Vice Chair di ACI World”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Sono figure di spicco e di successo del settore e siamo fortunati ad avere la loro leadership. Il consiglio di amministrazione mondiale e la comunità aeroportuale globale trarranno grande beneficio dalla loro preziosa esperienza e acume quando usciremo dalla pandemia”.

Ogni anno l’Assemblea prende deliberazioni su temi chiave per gli operatori aeroportuali che riflettono le preoccupazioni e gli interessi dei membri ACI. Quest’anno, l’Assemblea ha adottato all’unanimità risoluzioni per:

– Sostenere gli aeroporti per l’allineamento del settore sulle misure sanitarie e igieniche; incoraggiare gli aeroporti a raccogliere feedback dai passeggeri per migliorare la fiducia e l’esperienza dei viaggiatori.

– Promuovere lo sviluppo sostenibile dell’ecosistema aeronautico.

– Cercare di modernizzare i global policy frameworks on airport charges – il pricing a vantaggio dei viaggiatori e l’uso efficiente delle infrastrutture.

Nel complesso, le Risoluzioni si concentrano fortemente sull’aiutare gli aeroporti a riprendersi in modo sostenibile dall’impatto della pandemia. Sosterranno inoltre la posizione dell’ACI alla ICAO’s 41st triennial Assembly nel settembre 2022 e contribuiranno al suo successo nel rappresentare gli interessi dei suoi membri in tutto il mondo.

“A nome di ACI, vorrei ringraziare i nostri aeroporti membri per aver fornito una forte risposta collettiva e l’impegno ad agire sulle questioni urgenti rappresentate nelle ACI World’s Resolutions”, ha affermato de Oliveira. “Come unica organizzazione in grado di riunire aeroporti, grandi e piccoli, di tutte le regioni, per concordare misure forti per affrontare le questioni critiche che riguardano tutti noi, continueremo a fornire un approccio coordinato e collaborativo alla nostra ripresa sostenibile a lungo termine”.

Inoltre, in occasione dell’Airports Council International (ACI) Latin America and Caribbean/World Annual General Assembly, Conference, and Exhibition, ACI World e l’International Transport Forum (ITF) presso l’OCSE hanno scambiato lettere di cooperazione che consentono una maggiore collaborazione tra le due organizzazioni.

Poiché l’industria aeroportuale cerca di ricostruire e forgiare la strada per lo sviluppo sostenibile, questo accordo consentirà ad ACI World e ITF di avere una cooperazione più strutturata su argomenti politici che comprendono, tra gli altri, questioni di economia, sostenibilità e capacità. Questa collaborazione includerà:

– Partecipazione a eventi reciproci, tra cui l’ACI World Annual General Assembly (WAGA) e il Summit ITF, nonché la ITF Roundtable on Airport Capacity and Competition: Slot Allocation at Congested Airports.

– Partecipazione dell’ITF a meeting, comitati ed eventi ACI World che riguardano l’economia e la protezione dell’ambiente.

– Contributo di ACI World sui reports aeronautici per ITF, ove opportuno.

– Cooperazione su altre iniziative relative alla promozione dello sviluppo sostenibile dell’industria del trasporto aereo a livello globale.

“Apprezzo molto questa proposta di una maggiore collaborazione tra ACI World e ITF, portando la prospettiva e la conoscenza del settore aeroportuale globale di ACI con la profonda comprensione di ITF del ruolo sociale, ambientale ed economico dei trasporti. Entrambe le organizzazioni hanno esperienze e competenze distinte e condividendole possiamo andare oltre tutto ciò che potremmo ottenere da soli. Sono quindi particolarmente grato per questa iniziativa in questo momento opportuno, poiché cerchiamo di riportare l’industria dell’aviazione in piena salute e, allo stesso tempo, di soddisfare le nostre responsabilità collettive e globali per un futuro sostenibile”, ha detto l’ACI World Director General, Luis Felipe de Oliveira.

L’ITF Secretary-General, Young Tae Kim, ha dichiarato: “Sono lieto che le nostre due organizzazioni stiano rafforzando la loro relazione. Oggi portiamo la partnership di lunga data tra ACI World e ITF a un nuovo livello. Intensificheremo la nostra cooperazione su alcune delle questioni più urgenti per il settore dell’aviazione, in particolare su come superare in modo sostenibile l’impatto devastante della pandemia sui viaggi aerei”.

(Ufficio Stampa ACI World)