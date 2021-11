News Brevi – 25.11.2021

RYANAIR LANCIA L’OFFERTA “2X1” PER IL BLACK FRIDAY – Ryanair ha lanciato oggi (25 novembre) la sua promozione “2X1” del Black Friday, con molti posti disponibili verso 1.000 destinazioni europee del network Ryanair. “In occasione del quarto giorno delle imperdibile offerte della Cyber Week di Ryanair, questa fantastica offerta “2X1” sarà disponibile sul sito Ryanair.com dalle 15 di giovedì 25 novembre alla mezzanotte di venerdì 26 novembre. Con il Natale alle porte e una pausa invernale in cima alla lista dei desideri natalizi, assicurati di prenotare i tuoi posti velocemente per non perdere questa occasione”, afferma Ryanair. Il Direttore Marketing di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Il Black Friday è arrivato in anticipo da Ryanair poiché annunciamo la nostra straordinaria offerta “2X1”, con tantissimi posti disponibili per viaggiare su 1.000 rotte dal 1° dicembre ’21 al 18 febbraio ’22. I clienti possono prenotare un meritato city break o una vacanza attesa da tempo e portare un secondo passeggero completamente gratuito: il miglior affare del Black Friday. Siamo certi che questa fantastica offerta andrà a ruba velocemente, soprattutto con il Natale in vista, quindi incoraggiamo i clienti ad agire rapidamente visitando il sito Ryanair.com prima della mezzanotte di venerdì 26 novembre per usufruire di questa fantastica offerta del Black Friday”. Questa offerta si applica alle prenotazioni Value Fare con più di un passeggero, su rotte selezionate verso le principali destinazioni dal 1° dicembre ’21 al 18 febbraio ’22.

OFFERTE BLACK FRIDAY PER NORWEGIAN – Norwegian sta rendendo una vacanza nordica invernale ancora più accessibile per tutti coloro che desiderano vivere un Natale innevato o semplicemente godersi una pausa rilassante ammirando l’aurora boreale, con uno sconto fino al 40% su tutti i voli. La vendita del Black Friday Norwergian va dal 25 novembre al 29 novembre 2021, per viaggiare tra il 6 dicembre 2021 e il 26 marzo 2022. I clienti devono inserire il codice sconto BLACKFRIDAY21 per accedere alle tariffe speciali del Black Friday. Norwegian si rende conto che le circostanze possono cambiare e attualmente offre una riprenotazione senza commissioni su tutti i voli. Questa è un’offerta limitata valida per i biglietti LowFare e LowFare+ su tutti i voli. Le condizioni sono soggette a modifiche e si applicheranno le condizioni pubblicate al momento della prenotazione. Per maggiori informazioni visitare https://www.norwegian.com/uk/destinations#rebooking-offer.

IL GRIPEN E ENTRA NELLA SERIAL DELIVERY PHASE PER BRAZILIAN AND SWEDISH AIR FORCES – Saab ha tenuto un incontro ad alto livello con le autorità brasiliane e svedesi per presentare i primi sei serial production Gripen E aircraft, che hanno lasciato la fabbrica e sono entrati nella fase di consegna. Le delegazioni di entrambi i paesi hanno anche avuto l’opportunità di discutere di attività congiunte che saranno vantaggiose per il programma Gripen. “Queste consegne costituiscono una parte importante del rafforzamento delle nostre capacità e della difesa della Svezia. Il JAS 39 E Gripen aumenterà la capacità di difesa della Svezia, permettendoci di costruire un’aeronautica più forte e tatticamente superiore per ogni situazione”, ha affermato il Major General Carl-Johan Edström, Commander of the Swedish Air Force. “È un piacere seguire l’adempimento di un altro passo nel processo di consegna dell’aereo F-39 Gripen, che guiderà l’evoluzione della capacità di combattimento dell’aeronautica brasiliana. Questo progetto rappresenta un nuovo livello tecnologico per il Brasile ed è di fondamentale importanza nello sviluppo della nostra base di difesa industriale”, ha affermato il General Carlos de Almeida Baptista Junior, Commander of the Brazilian Air Force. “L’inizio della serial delivery phase di questi quattro velivoli per l’aeronautica brasiliana e due per l’aeronautica svedese è un traguardo estremamente importante per il programma Gripen. Dimostra che abbiamo un prodotto maturo e che adempiamo ai nostri obblighi contrattuali”, ha affermato Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. “Tutto questo è stato possibile grazie ai nostri metodi di lavoro intelligenti, alle tecnologie di produzione innovative e alla stretta collaborazione con i clienti”. Durante la visita a Saab, sono stati presentati alle autorità diversi serial production and test aircraft, con l’opportunità di testare il nuovo Gripen mission trainer simulator e di osservare un air display con Swedish and Brazilian Gripen aircraft.

OFFERTA FINNAIR PER IL BLACK FRIDAY PER SEUL E SINGAPORE – Finnair comunica: “Se non vedi l’ora di tornare a scoprire alcune tra le più splendide mete asiatiche, non devi perdere l’occasione di prenotare i prossimi voli per Seul e Singapore con le offerte per il Black Friday di Finnair, la compagnia di bandiera finlandese. Partendo dagli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino, potrai pianificare le tue prossime vacanze per il 2022 alla volta dell’Asia, approfittando del comodo collegamento via Helsinki per le Seul e Singapore alla tariffa speciale di €450. L’offerta è valida per prenotazioni dal 25 novembre al 29 novembre 2021 per viaggiare dal 5 dicembre 2021 al 15 giugno 2022. Passando da Nord, Finnair offre il collegamento più conveniente per l’Asia e ora che i turisti italiani possono viaggiare verso Seul e Singapore, non c’è momento migliore per pianificare la prossima vacanza per il 2022. Singapore e la Repubblica di Corea sono indicate dal Ministero degli Affari Esteri nell’elenco D delle destinazioni di viaggio; pertanto, al rientro in Italia è necessario presentare Green Pass valido e un test molecolare o antigenico negativo”.

BRITISH AIRWAYS LANCIA OFFERTE VOLI E VACANZE BLACK FRIDAY – British Airways ha lanciato oggi le sue offerte per il Black Friday, con 20.000 posti scontati per destinazioni negli Stati Uniti, offerte speciali per soggiorni in città europee e risparmi sui pacchetti British Airways Holidays. Per usufruire di queste offerte i clienti devono prenotare dal 25 novembre ed entro il 30 novembre 2021. Colm Lacy, Chief Commercial Officer, British Airways, ha dichiarato: “Il 2022 sarà l’anno in cui potremo davvero ricominciare a esplorare il mondo. Poiché le restrizioni continuano ad allentarsi, vediamo aumentare le visite al sito web di British Airways, il che è una buona indicazione che le vacanze sono tornate all’ordine del giorno per i nostri clienti. La pandemia ha fatto capire a tutti che non possiamo dare per scontato il viaggio e speriamo che il prossimo anno offra ai nostri clienti l’opportunità di creare nuovi ricordi speciali dopo un periodo davvero difficile”. Visitare www.britishairways.com per tutti i dettagli dell’offerta inclusi termini, condizioni, date e destinazioni.

SINO-ITALIAN ‘GENERATION Z’ IN COLLEGAMENTO CON CHINA EASTERN AIRLINES – Il 24 novembre, insegnanti e studenti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dell’Università Nakai (Cina) hanno partecipato all’evento online della “Generazione Z” che si è svolto dalla sala riunioni di China Eastern Airlines con collegamenti attraverso cinque città dei due paesi. Durante l’evento, gli insegnanti e gli studenti dell’università cinese e italiana hanno condotto una comunicazione interattiva con il personale di China Eastern Airlines sul tema “Com’è lavorare in China Eastern Airlines e vivere in Cina”. Il capitano italiano Diego Benedetto di China Eastern Airlines ha spiegato al pubblico di entrambe le scuole il processo di preparazione al volo dalla base di Wuhan di China Eastern Airlines. Ha anche condiviso la storia del volo in Cina e ha fatto molti auguri ai ragazzi della “Generazione Z”. Hu Anlun, un assistente di volo di China Eastern Airlines che ha viaggiato e vissuto in Italia, ha introdotto il galateo della cabina presso la sede di Shanghai, ha raccontato della calda atmosfera della China Eastern Airlines Home e ha condiviso i suoi ricordi di studio all’estero in Italia. L’incontro online ha suscitato l’interesse degli studenti universitari della “Generazione Z” sino-italiana per le compagnie aeree cinesi e la grande varietà della cucina cinese, con molte domande durante tutto l’incontro. Nell’ultimo decennio China Eastern Airlines ha mantenuto la sua cooperazione con università come il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” (ROMA), la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (SSSUP), ecc..,impegnandosi nello scambio di cultura, arte, educazione, portando nuova vita alla cooperazione tra Cina e Italia.

EMIRATES SI ATTIVA PER L’INTENSO PERIODO DI VIAGGIO – Emirates ha riavviato le operazioni al Concourse A di Dubai International Airport in vista del periodo di punta dei viaggi, che vedrà un elevato volume di viaggiatori passare dal Terminal 3 di DXB. Uno dei periodi più affollati di quest’anno inizia oggi e durerà fino al fine settimana della festa nazionale. In tandem, Emirates ha anche intensificato le sue operazioni per soddisfare l’aumento della domanda di viaggi aerei internazionali e, con la riapertura del Concourse A, Emirates gestirà pienamente tutti i suoi Concourse dedicati a Dubai International, espandendo le sue capacità operative e strutture per migliorare il viaggio ai suoi clienti che viaggiano da e per Dubai. Durante l’intenso periodo di viaggio, i clienti sono incoraggiati ad arrivare in aeroporto almeno tre ore prima della partenza del volo per evitare ritardi. Si ricorda inoltre ai clienti di controllare gli ultimi requisiti di viaggio per la loro destinazione e di assicurarsi di aver tutti i documenti pertinenti prima di procedere al banco del check-in. Chi sceglie di effettuare il check-in online può farlo da 48 ore fino a 90 minuti prima della partenza del volo. I clienti possono anche utilizzare il percorso biometrico di Emirates nel Terminal 3 per un viaggio senza contatto dai banchi check-in ai gate d’imbarco.

ETIHAD AIRWAYS: EARLY-CHECK IN IN PREVISIONE DEL PICCO DI VIAGGIATORI – Mentre gli Emirati Arabi Uniti si preparano ad ospitare celebrazioni straordinarie per il Giubileo d’Oro del Paese e molti turisti hanno in programma di visitare il Paese, molti residenti stanno anche cogliendo l’opportunità di viaggiare all’estero durante i giorni festivi. Etihad Airways e l’aeroporto internazionale di Abu Dhabi prevedono di accogliere un grande volume di passeggeri nella prossima settimana. Etihad ha aperto una struttura dedicata per il check-in anticipato presso l’aeroporto internazionale di Abu Dhabi per rendere l’esperienza di viaggio il più agevole possibile. Il servizio è disponibile dal 25 novembre al 31 dicembre, consentendo ai passeggeri di effettuare il check-in da 8 ore fino a 24 ore prima del volo. Utilizzando il servizio, una persona può effettuare il check-in e depositare i bagagli per conto dei membri della famiglia che viaggiano insieme, ma deve presentare i documenti di viaggio e relativi al COVID-19 per l’intero gruppo. Il banco per il check-in anticipato è aperto dalle 9:00 alle 4:00, sette giorni su sette e si trova al terzo piano dello Skypark Plaza. Gli ospiti che utilizzano questa struttura riceveranno due ore di parcheggio gratuito allo Skypark durante il check-in. In alternativa, gli ospiti possono anche effettuare il check-in comodamente da casa utilizzando il servizio Home Check-In di Etihad.

ETIHAD ACCOGLIE IL PRIMO GRUPPO DI AICRAFT MECHANICS NELLA SUA NATIONAL WORKFORCE – Questa settimana, Etihad ha accolto i suoi primi graduati dell’Aircraft Mechanics Development Programme, dopo aver ricevuto con successo una Category A Aircraft Maintenance license, approvata dall’UAE General Civil Aviation Authority (GCAA). Otto meccanici aeronautici degli Emirati Arabi Uniti, metà dei quali erano donne, sono stati riconosciuti durante una cerimonia tenutasi presso l’hangar di Etihad Engineering. Hanno completato un programma di due anni che includeva lezioni teoriche e laboratori pratici. Hanno acquisito un’approfondita esperienza pratica in diverse aree di manutenzione degli aeromobili, lavorando presso la struttura di Etihad Engineering vicino all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi.

ANA: “NEWME” ROBOTIC AVATAR SERVICE DEBUTTA A EXPO 2020 DUBAI – ANA HOLDINGS e la robotic avatar service platform avatarin, annunciano che la versione beta del servizio avatar “newme” sarà offerta al padiglione del Giappone ad Expo 2020 Dubai. Questa sarà la prima volta che l’avatar “newme” verrà utilizzato al di fuori del Giappone, facendo il suo debutto pubblico. Il tema dell’Expo di Dubai è “Where ideas meet” e il Padiglione del Giappone è focalizzato sull’unione di tecnologie, persone e idee. Il servizio newme sarà principalmente per gli spettatori con sede in Giappone per sperimentare le varie scene dal Padiglione del Giappone a Expo 2020 Dubai. Questa esperienza di telepresenza globale aiuterà i partecipanti dal Giappone a connettersi tramite “newme” sui loro computer e dispositivi personali.

QANTAS POTENZIA LE ROTTE NEL QUEENSLAND – Dal 14 febbraio 2022 Qantas riprenderà i servizi Sydney-Toowoomba (Wellcamp Airport) con 12 voli di andata e ritorno ogni settimana operati dal suo velivolo Q400. Il nuovo programma business-friendly offre voli doppi giornalieri nei giorni feriali e voli giornalieri nel fine settimana, con più di 1.700 posti da e per Toowoomba ogni settimana. Qantas si è inoltre impegnata ad estendere i suoi servizi Brisbane-Cooma per la 2022 snow season, a partire dal 1° luglio. La rotta da Brisbane ad Albury continuerà ad aumentare con voli di andata e ritorno giornalieri dal 1° gennaio 2022 (dai tre voli settimanali originali quando la rotta iniziato a luglio). Il CEO di QantasLink John Gissing: “Qantas è nata nel Queensland 101 anni fa e siamo lieti di aumentare i nostri voli regionali e interstatali nello Stato. Negli ultimi 18 mesi abbiamo aggiunto 27 nuove rotte nel Queensland, più della metà delle nuove rotte domestiche sulla nostra rete”.