Embraer mostra l’E195-E2 al Selangor Aviation Show

Alla prima edizione del Selangor Aviation Show fa la sua comparsa l’E195-E2 di Embraer. Presentando una livrea “TechLion” che copre l’intera fusoliera dell’aereo, la presenza dell’E195-E2 al Selangor Aviation Show arriva dopo la presenza dell’aereo al Dubai Air Show all’inizio del mese. Il jet può ospitare fino a 146 passeggeri.

“Siamo entusiasti di avere la partecipazione e la sponsorizzazione di Embraer al nostro Selangor Aviation Show inaugurale, riflette il loro voto di sostegno alle aspirazioni di Selangor di essere l’hub dell’aviazione dell’ASEAN”, ha affermato Dato’ Hasan Azhari, Chief Executive Officer, Invest Selangor Berhad. “L’E195-E2 mostra come un jet regionale dotato delle ultime tecnologie e delle più basse emissioni può portare una nuova dimensione ai viaggi nazionali e regionali”.

“Con il suo nuovo design e tecnologia, l’E195-E2 è il single-aisle aircraft più efficiente al mondo. Questo aereo emette il 25% in meno di emissioni per posto rispetto a un tipico turboprop e ha i livelli più bassi di rumore esterno ed emissioni tra tutti i jet aircraft”, afferma Arjan Meijer, President & CEO of Embraer Commercial Aviation.

Nel suo 2021 market outlook, Embraer prevede una domanda per 60 nuovi aerei commerciali con meno di 150 posti in Malesia nei prossimi 10 anni. A guidare questa domanda c’è l’opportunità per gli aeromobili con meno di 150 posti di integrare i velivoli più grandi prevalenti nel paese e migliorare la possibilità di stabilire nuove rotte o aumentare la frequenza delle rotte esistenti. Ciò include il potenziamento della connettività diretta all’interno della penisola malese, nonché la connettività tra le città della penisola malese alla Malesia orientale (Sabah e Sarawak).

“Vediamo il potenziale per la connettività nazionale e regionale di moltiplicarsi in Malesia. È una vittoria per tutti, il turismo domestico prospera e i passeggeri possono viaggiare verso nuove destinazioni con il comfort di un moderno jet commerciale”, ha affermato Meijer. “Le compagnie aeree possono operare questi jet regionali con la certezza dei bassi costi operativi e delle performance superiori degli aeromobili, insieme alle sue credenziali ecologiche. L’integrazione delle nuove tecnologie e delle operazioni potenziate dell’E-Jets E2 è un passo fondamentale nel percorso verso un’industria aeronautica più sostenibile”.

Con un range di 2600 nm (circa 5,5 ore di volo), l’E195-E2 è il più grande dei tre velivoli della famiglia E-Jets E2. È entrato in servizio alla fine del 2019 a seguito della type certification da tre major world regulatory authorities – FAA (U.S. Federal Aviation Administration), EASA (European Aviation Safety Agency), ANAC (the Brazilian Civil Aviation). Attualmente è operato da KLM, che ha 53 Embraer E-Jets nella sua flotta, Azul, che opera 55 E-Jets e vola verso più di 100 destinazioni in Brasile, nonché compagnie aeree in Svizzera, Spagna, Bielorussia e Nigeria.

Embraer è il principale produttore mondiale di jet commerciali che possono ospitare fino a 150 passeggeri. Gli aerei commerciali prodotti da Embraer sono operati da oltre 130 compagnie aeree in oltre 70 paesi, comprese compagnie negli Stati Uniti (tutti i principali vettori), British Airways, KLM, Japan Airlines e compagnie aeree in Cina.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)