Accordo di codeshare tra Air Serbia e ITA Airways

La compagnia di bandiera serba, Air Serbia, e la compagnia di bandiera italiana, ITA Airways, hanno stipulato un accordo di codeshare, al fine di fornire una più ampia selezione di destinazioni e migliore connettività tramite i loro hub ai passeggeri.

Air Serbia inserirà il suo codice di volo JU sui voli ITA Airways da Roma a due destinazioni internazionali – Atene e Tirana, oltre a voli locali verso nove destinazioni in Italia – Bari, Brindisi, Genova, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

“L’Italia è un mercato molto importante, sia per la Serbia, sia per la regione, che conferma chiaramente l’importanza strategica della partnership. Siamo felici di continuare a coltivare rapporti tradizionalmente buoni con la compagnia di bandiera italiana. Inoltre, siamo lieti di contribuire a migliorare e rafforzare i legami culturali ed economici tra i nostri paesi. Sarà nostro grande piacere dare il benvenuto ai passeggeri del nostro partner ITA Airways sui voli di Air Serbia, con la nostra rinomata ospitalità”, ha affermato Jiri Marek, General Manager Commercial and Strategy, Air Serbia.

L’accordo di codeshare consente a ITA Airways di espandere il proprio network aggiungendo il proprio codice AZ ai voli di linea diretti della compagnia di bandiera serba da Roma e Milano Malpensa a Belgrado. Inoltre, i passeggeri di ITA Airways potranno volare via Belgrado verso 11 destinazioni internazionali selezionate operate da Air Serbia – Atene, Banjaluka, Bucarest, Lubiana, Podgorica, Sarajevo, Sofia, Skopje, Salonicco, Tivat e Tirana.

I biglietti per i voli nell’ambito del nuovo accordo di codeshare sono disponibili sui siti ufficiali delle compagnie aeree, itaairways.com e airserbia.com, nonché tramite agenti di viaggio autorizzati.

(Ufficio Stampa Air Serbia – ITA Airways)