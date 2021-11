ICAO: preparare gli aeroporti per l’international civil aviation network di domani

La guida e l’assistenza dell’ICAO possono svolgere un ruolo chiave nell’assistere gli aeroporti nella trasformazione delle loro operazioni per soddisfare le safety, security and sustainability priorities e le tecnologie di domani. Rivolgendosi ai ministri e ai leader del settore all’Airport Council International (ACI)’s Latin America and Caribbean (LAC)/World Annual General Assembly, l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar ha sottolineato che questa trasformazione allineata e coordinata a livello internazionale per gli aeroporti sarà cruciale per accelerare e ottimizzare la più ampia ripresa dell’aviazione globale dagli impatti della pandemia ed è essenziale per fornire una maggiore resilienza.

Il Segretario Generale ha tenuto un discorso alla presenza di ministri, operatori aeroportuali e autorità aeronautiche sul tema “Reconnecting aviation for a sustainable future”, evidenziando le varie sfide che gli aeroporti devono affrontare nell’ambiente mutevole della ripresa dal COVID-19 e l’importanza dei contributi ICAO in quelle aree.

Airport certification, safety management systems, runway safety e il roll-out dell’Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) per ottimizzare l’uso della capacità aeroportuale e dello spazio aereo disponibile sono tra le questioni che il Segretario Generale ha indicato come priorità per LAC airports e regolatori. Guardando al livello globale e al futuro, ha indicato di dare priorità e garantire la sicurezza man mano che le operazioni si riprendono, modernizzando l’esperienza dei passeggeri per affrontare sia la salute pubblica che le considerazioni sull’aviation security, preparandosi adeguatamente per le tecnologie di domani, compresi unmanned, remotely-piloted, and space flights.

In tutti i casi, il Segretario Generale ha illustrato la pianificazione, la standardizzazione e l’assistenza dell’ICAO alla base del progresso globale verso questi obiettivi, rilevando che la cooperazione internazionale e intersettoriale è di fondamentale importanza per la loro attuazione.

Una cerimonia per i diplomati ICAO-ACI Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP) ha offerto un’ulteriore opportunità per comunicare queste priorità direttamente ai professionisti che le eseguiranno.

Nuovo ICAO/ACI training agreement per aumentare airport safety, security and sustainability

Sempre all’Airports Council International (ACI) Latin America and Caribbean/World Annual General Assembly, Conference, and Exhibition in Cancun, è stato siglato un nuovo accordo ICAO-ACI, che sostiene l’effettiva attuazione degli ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs) e delle migliori pratiche ACI attraverso la fornitura di attività di formazione aeroportuale potenziate, relative alle operazioni e alla gestione degli aeroporti, che comprendono organization’s safety, security, and sustainability provisions.

L’accordo stabilisce un duplice processo di riconoscimento ICAO-ACI per le training organizations che sono i bracci di formazione degli aeroporti o che hanno come mandato principale l’erogazione di operazioni aeroportuali e formazione manageriale.

Le organizzazioni che ottengono questo doppio riconoscimento avranno accesso a una struttura solida che consentirà loro di rafforzare lo sviluppo organizzativo del personale e, in definitiva, migliorare le competenze dei professionisti aeroportuali. Le organizzazioni di formazione riconosciute saranno anche in grado di espandere la loro offerta di corsi di formazione alle loro reti aeroportuali locali e globali e accedere a soluzioni di formazione di qualità orientate specificamente alle loro esigenze.

L’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar e l’ACI World Director General Luis Felipe de Oliveira hanno firmato l’accordo in occasione dell’Airports Council International (ACI) Latin America and Caribbean/World Annual General Assembly, Conference, and Exhibition in Cancun.

“Implementato nell’ambito del programma ICAO TRAINAIR PLUS (TPP), questo doppio riconoscimento mira a garantire che le organizzazioni di formazione siano aggiornate nella formazione aeroportuale, promuovendo al contempo l’erogazione di corsi utilizzando le ultime tecnologie disponibili e in conformità con le migliori pratiche aeroportuali”, ha rimarcato il Secretary General Salazar.

“Questa ultima iniziativa di formazione tra ACI World e ICAO dimostra i nostri continui sforzi congiunti per offrire la massima qualità di formazione attraverso i membri della rete globale ICAO TRAINAIR PLUS. Tale integrazione delle attività di formazione consente un servizio migliore ai membri ACI e agli Stati membri ICAO, non solo per migliorare le competenze dei professionisti aeroportuali di tutto il mondo, ma lavorando insieme, contribuendo al miglioramento continuo e allo sviluppo dell’intero ecosistema dell’aviazione”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General.

Questa alleanza tra ICAO e ACI World rafforzerà anche i programmi di formazione collaborativa esistenti, come l’Airport Management Professional Accreditation Program (AMPAP) e la designazione Airport Safety Professional (ASP), che promuovono l’eccellenza aeroportuale nel settore.

(Ufficio Stampa ICAO)