SkyTeam vince due riconoscimenti agli International Customer Experience Awards ICXA 2021

SkyTeam annuncia di aver vinto due premi agli International Customer Experience Awards ICXA 2021 di quest’anno. Questi prestigiosi premi celebrano il lavoro svolto dai customer experience professionals in tutto il mondo, attirando un alto livello di iscrizioni dai principali marchi globali in tutti i settori. La giuria era composta da esperti internazionali di customer experience e leader del settore, dalle start-up alle grandi aziende.

Quest’anno SkyCare&Protect ottiene il riconoscimento Gold nella Customer Experience in the Crisis – Government Services and Aviation category. “Questo risultato riconosce il lavoro che SkyTeam e i suoi membri continuano a fare ogni giorno per proteggere clienti e dipendenti mentre si connettono attraverso la nostra rete. SkyTeam ha guidato l’industria nell’introduzione di SkyCare&Protect nel giugno 2020, rafforzando il nostro impegno attraverso una tecnologia innovativa quest’anno, incluso un alliance-first Testing Labs Locator, per garantire che i clienti possano volare con fiducia”, afferma SkyTeam.

Nel frattempo, SkyPriority è stato premiato con il riconoscimento Silver nella Customer Centric Culture – Over 10,000 Employees category. “Questo premio dimostra, quando sono passati quasi 10 anni da quando siamo diventati la prima alleanza ad offrire aligned and branded priority services, quanto sia prezioso un vantaggio SkyPriority per i nostri migliori clienti. SkyPriority continua a stabilire lo standard del settore per il riconoscimento dei clienti d’élite, premiando i nostri clienti più fedeli in ogni aeroporto che serviamo”, prosegue SkyTeam.

“La nostra alleanza sta attraversando i tempi più difficili che il nostro settore abbia mai affrontato, ma in tutto questo SkyTeam e i suoi membri si sono uniti per offrire ai clienti l’esperienza di alta qualità su cui è stata fondata la nostra alleanza. Questi premi sono un meritato riconoscimento per SkyTeam e per i dipendenti dei nostri membri, che hanno continuato a mettere i clienti al centro di tutto ciò che facciamo durante questa crisi”, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)