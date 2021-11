Emirates presenta le nuove offerte per le attrazioni più iconiche di Dubai

Emirates, Premier Partner di Expo 2020 Dubai, ha lanciato tre offerte iconiche questa stagione invernale per i viaggiatori in visita a Dubai.

“Unendosi a una serie di altre promozioni per le vacanze a Dubai durante Expo 2020, Emirates non vede l’ora di garantire un’esperienza memorabile per i visitatori in una delle destinazioni più amate al mondo.

Sia che tornino a Dubai o che visitino la città per la prima volta, i passeggeri Emirates possono godere di tre nuovissime offerte gratuite per le attrazioni più famose e amate di Dubai:

– L’iconico Burj Khalifa At The Top: guarda Dubai dalla cima dell’edificio più alto del mondo e ammira le viste panoramiche dell’intera città dalle sue splendide spiagge all’iconica Dubai Marina, che costituiscono circa la metà di tutte le escursioni vendute negli Emirati Arabi Uniti. Questo biglietto omaggio è anche esteso per l’ingresso dal 22 novembre 2021 al 31 marzo 2022.

– The Boardwalk Experience di Dubai Fountains: una nuovissima piattaforma galleggiante situata presso la splendida Dubai Fountain, The Boardwalk consente ai visitatori di avvicinarsi ai famosi spettacoli di acqua, musica e luci del Burj Khalifa.

– The Views Observatory presso l’Emaar Sky View Hotel: un’audace skywalk con scivolo dal fondo di vetro: i passeggeri possono osservare lo skyline della città di Dubai in questa attrazione adrenalinica.

L’offerta speciale è valida per i viaggiatori che prenotano un viaggio di andata e ritorno a Dubai in qualsiasi classe di volo tra il 30 novembre e il 20 dicembre 2021, per viaggi dall’1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022. L’offerta è disponibile anche tramite le agenzie di viaggio partecipanti e punti vendita selezionati”, afferma Emirates.

“Oltre alle nuove offerte gratuite, ci sono molti altri modi per risparmiare sulla tua vacanza a Dubai con Emirates:

– Emirates Expo Day Pass gratuito: i clienti Emirates che visitano Dubai o passano in transito, in qualsiasi momento durante il mega evento Expo 2020, potranno ricevere un Emirates Expo Day Pass gratuito per ogni biglietto aereo prenotato con la compagnia aerea. Per maggiori informazioni su questa promozione, visitare la pagina dell’offerta dedicata: https://www.emirates.com/english/discover-dubai/expo-2020/expo-claim-ticket/.

– My Emirates Pass – Expo Edition: i clienti che viaggiano da o verso Dubai in qualsiasi momento fino al 31 marzo 2022 possono esplorare la città a un prezzo inferiore con My Emirates Pass Expo 2020 Dubai, grazie al quale godranno di sconti e vantaggi esclusivi in oltre 500 negozi, ristoranti, e attrazioni ricreative, semplicemente mostrando la carta d’imbarco Emirates.

– Guadagna un miglio al minuto a Dubai: i clienti Emirates possono accumulare 1 miglio Skywards per ogni minuto trascorso a Dubai fino al 31 marzo 2022. I soci Emirates Skywards esistenti e nuovi che si iscrivono al programma prima del 31 marzo 2022 possono usufruire dell’offerta Mile a Minute e guadagnare fino a 5.000 Miglia. L’offerta è applicabile su tutti i biglietti aerei Emirates acquistati tra il 1° agosto 2021 e il 31 marzo 2022, per viaggiare durante Expo 2020 Dubai. Nell’offerta sono inclusi anche i voli commercializzati da Emirates e operati da flydubai con un numero di volo Emirates (EK).

Con la riapertura dei confini internazionali e l’allentamento delle restrizioni ai viaggi, Emirates ha ripreso i servizi passeggeri verso oltre 120 destinazioni e attualmente opera 42 voli settimanali passeggeri dall’Italia a Dubai. I clienti possono prenotare la loro vacanza a Dubai, inclusi altri pacchetti a tema Expo, tramite Emirates Holidays”, prosegue Emirates.

Mantenendo la salute e il benessere dei suoi passeggeri come priorità assoluta, Emirates ha introdotto una serie completa di misure di sicurezza in ogni fase di viaggio. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless e potenziato le sue capacità di verifica digitale per offrire ai suoi clienti ancora più opportunità di utilizzare lo IATA Travel Pass quest’estate.

Emirates continua ad essere leader nel settore, con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo così dinamico. Recentemente la compagnia aerea ha ulteriormente sviluppato le sue iniziative di assistenza ai clienti con policy di prenotazione ancora più generose e flessibili, un’estensione della copertura assicurativa multi-rischio e aiutando i clienti a raccogliere miglia e livelli membership.

I viaggiatori sono incoraggiati a controllare le più recenti restrizioni di viaggio governative nel paese di partenza e ad assicurarsi di rispettare i requisiti di viaggio della loro destinazione.

Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso per i viaggiatori internazionali a Dubai visitare: https://www.emirates.com/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/.

