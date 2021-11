News Brevi – 29.11.2021

RYANAIR LANCIA LA PROMOZIONE DEL CYBER MONDAY – Ryanair informa: “Ryanair lancia la sua promozione del Cyber Monday, con moltissimi posti a soli 5€. Questa offerta sarà disponibile lunedì 29 novembre su 340 entusiasmanti rotte europee per viaggiare tra il 7 gennaio e il 18 febbraio ’22, il momento perfetto per una vacanza di inizio anno. Con una domanda record per le offerte della Cyber Week di Ryanair quest’anno, la compagnia aerea ha aggiunto questa promozione di 24h per concludere la settimana al massimo. Per assicurarsi queste tariffe da 5€, visitate subito Ryanair.com. L’offerta termina a mezzanotte di stasera 29 novembre”. Il Direttore Marketing di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra colossale promozione del Cyber Monday con tantissimi posti in vendita a soli 5€. Dopo una settimana di successo con imperdibili offerte giornaliere, Ryanair conclude la Cyber Week al massimo con voli a cinque Euro: non c’è niente di meglio di così. Tutti i clienti che hanno perso le offerte della scorsa settimana hanno ancora la possibilità di fare un affare e regalarsi un viaggio post-natalizio in alcune delle migliori destinazioni europee, con voli su 340 emozionanti rotte per viaggiare dal 7 gennaio al 18 febbraio ’22. Poiché questo è l’ultimo giorno della Cyber Week, queste tariffe basse andranno a ruba rapidamente, quindi invitiamo i clienti a visitare Ryanair.com per prenotare i loro voli prima della fine della promozione alla mezzanotte di stasera, 29 novembre”.

OPEN FACTORY AL POLO AEROPORTUALE DEL NORD EST – Gli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona hanno aderito anche quest’anno all’evento “Open Factory“ organizzato da ItalyPost. Le prenotazioni delle visite ai tre aeroporti hanno registrato il tutto esaurito nel giro di pochi minuti. L’adesione da parte degli aeroporti del Polo aeroportuale del Nord Est a “Open Factory”, progetto di cultura industriale e manifatturiera ideato da ItalyPost, ha permesso ad un pubblico numeroso e interessato di conoscere il “dietro le quinte” della complessa attività di un aeroporto. Nella giornata di ieri, gli iscritti all’evento, guidati dai responsabili operativi degli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona, hanno seguito un percorso itinerante che li ha portati nei piazzali di sosta degli aeromobili, lungo le perimetrali delle piste di volo dove hanno potuto assistere da una posizione privilegiata ad atterraggi e decolli, visitando le principali strutture operative determinanti per l’attività di un aeroporto. Tra le curiosità, i falchi utilizzati all’aeroporto di Venezia per l’allontanamento dei volatili dalle piste di volo, la dimostrazione al Canova di Treviso dell’attività di intervento dei Vigili del Fuoco e quella del gruppo artificieri della Polizia di Frontiera al Catullo di Verona.

DELTA: RESTRIZIONI PER OTTO PAESI IN AFRICA – Delta informa: “Alla luce del rilevamento di una nuova variante COVID-19, gli Stati Uniti sospenderanno e limiteranno l’ingresso di cittadini stranieri negli Stati Uniti se sono stati in Sud Africa, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Mozambico, Malawi ed Eswatini durante il periodo di 14 giorni prima dell’ingresso – valido per i voli in partenza per gli Stati Uniti dopo le 00:01 EST del 29 novembre. Delta attualmente opera un servizio tra Johannesburg, Sud Africa e l’hub di Atlanta tre volte alla settimana. Al momento non sono previste modifiche al servizio. I clienti che viaggiano fino al 31 dicembre 2021 che potrebbero dover modificare i loro piani di viaggio possono farlo senza commissioni tramite delta.com o l’app Fly Delta. Un fare difference waiver per i clienti che hanno prenotato entro il 12 dicembre è disponibile anche su delta.com. La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e clienti rimane la nostra massima priorità. Delta continuerà a lavorare a stretto contatto con i nostri partner governativi per monitorare la nuova variante COVID-19 e qualsiasi restrizione di viaggio”.

EASYJET ESTENDE LE SUE POLITICHE FLESSIBILI NELL’AMBITO DELLA “PROTECTION PROMISE” – easyJet ha annunciato che sta estendendo le sue politiche flessibili nell’ambito della sua ‘Protection Promise’, per continuare a fornire ai clienti la massima tranquillità durante la prenotazione dei voli. Durante la pandemia easyJet ha introdotto alcune delle politiche più generose e flessibili per aiutare i clienti a superare le restrizioni che cambiano frequentemente, senza costi di modifica per i cambi di volo fino a due ore prima della partenza. easyJet continua a mantenere questa flessibilità nel 2022. Fino al 31 marzo 2022, tutti i clienti easyJet possono continuare ad apportare modifiche ai propri voli senza costi di modifica fino a due ore prima della partenza. Non ci sono restrizioni su date o destinazione, i clienti con prenotazioni sia nuove che esistenti possono trasferirsi su qualsiasi volo attualmente in vendita fino alla fine di settembre 2022 e su qualsiasi altra destinazione della rete della compagnia aerea che copre 35 paesi in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Ciò significa che se ci sono alcune restrizioni di viaggio che incidono sul loro paese di destinazione, i clienti possono facilmente cambiare il loro viaggio in un altro paese sulla rete di easyJet. Per garantire che i clienti rimangano protetti dai problemi relativi alla pandemia, l’attuale Travel Restriction Protection di easyJet per i voli rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2022. Ciò significa che se viene imposto un divieto di viaggio di blocco o una quarantena, i clienti potranno ricevere un rimborso, o un voucher, o potranno trasferire gratuitamente il loro volo, anche se il loro volo continua a operare. Sophie Dekkers, Chief Commercial Officer di easyJet, ha commentato: “Sappiamo che la flessibilità continua a essere cruciale per i nostri clienti, quindi abbiamo esteso la nostra Promessa di protezione per aiutare i clienti a prenotare i voli con fiducia, con la certezza che possono pianificare il viaggio senza doversi preoccupare di incorrere in spese di cambio o spese per restrizioni obbligatorie, in caso di impatto sul loro viaggio. Con più voli ora disponibili verso destinazioni attraverso la nostra rete europea senza rivali, i clienti hanno più scelta se devono apportare modifiche al loro viaggio”. Tutte le vacanze easyJet sono inoltre coperte da Protection Promise.

AEROPORTI DI ROMA: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – Aeroporti di Roma comunica: “Aeroporti Di Roma informa che il Sindaco di Fiumicino, con apposita ordinanza, ha imposto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aree (mascherine) anche all’aperto in tutte le aree antistanti i Terminal dell’Aeroporto Leonardo da Vinci”.

ETIHAD AIRWAYS: PROMOZIONE PER IL GOLDEN JUBILEE UAE – Etihad Airways celebrerà il Golden Jubilee degli Emirati Arabi Uniti con sconti fino al 50% sui voli, la più grande vendita online di sempre della compagnia aerea. Disponibile solo su etihad.com e tramite agenzie di viaggio, la vendita partirà dalle 22:00 di lunedì 29 novembre e terminerà alla mezzanotte di mercoledì 1 dicembre 2021 per viaggiare fino al 14 giugno 2022. Gli ospiti possono anche prenotare ora e modificare i voli in un secondo momento senza costi aggiuntivi, per la massima tranquillità. In una speciale commemorazione dell’anniversario degli Emirati Arabi Uniti, agli ospiti che viaggiano in occasione del National Day verrà consegnato un taccuino in edizione limitata, progettato dall’artista degli Emirati Maitha Demithan. Nella vendita di 50 ore della compagnia aerea, gli ospiti possono volare verso una qualsiasi delle destinazioni selezionate di Etihad, come Londra, Barcellona, Doha, Roma e Singapore. Coloro che desiderano prenotare sono invitati a visitare etihad.com o l’app Etihad per visualizzare le ultime tariffe di vendita e per rimanere informati sulle norme di ingresso appropriate alla loro destinazione finale.

DELTA: TRAVEL WAIVER PER I VIAGGI IN ISRAELE – Delta comunica: “A causa delle nuove restrizioni di viaggio imposte dal governo israeliano per i viaggi in Israele, Delta ha emesso un travel waiver per i clienti i cui voli per Tel Aviv, Israele (TLV) potrebbero essere interessati. È disponibile un fare difference waiver per i clienti che prenotano entro il 12 dicembre, ulteriori informazioni sono disponibili su delta.com. Inoltre, i clienti che viaggiano fino al 31 dicembre 2021 che potrebbero dover modificare i loro piani di viaggio possono farlo senza commissioni di modifica tramite delta.com o l’app Fly Delta. La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e clienti rimane la nostra massima priorità. Delta continuerà a lavorare a stretto contatto con i nostri partner governativi per monitorare la nuova variante COVID-19 e qualsiasi restrizione di viaggio”.

EMIRATES GROUP CELEBRA L’UAE’S 50TH NATIONAL DAY – Emirates Group ha celebrato oggi l’UAE’s 50th National Day, con una serie di attività che riflettono il patrimonio e la storia del paese. His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive of Emirates Airline & Group, ha lanciato le celebrazioni con una cerimonia di taglio della torta per commemorare il giubileo d’oro della nazione. Ha quindi visitato le mostre e le attività, insieme ai dipendenti emiratini del Gruppo e ai loro colleghi, che rappresentano il diversificato pool di talenti che compongono il Gruppo e gli Emirati Arabi Uniti. Dichiarato ‘The Year of The 50th’ da His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, il 2021 è l’UAE’s golden jubilee. In questa occasione ci sono celebrazioni a livello nazionale della visione e dei risultati degli Emirati Arabi Uniti, nonché delle sue ambizioni per i prossimi 50 anni. Emirates ha celebrato l’anniversario speciale all’inizio di quest’anno svelando una ‘United Arab Emirates 50’ livery su alcuni dei suoi aerei Boeing 777-300ER e Airbus A380, portando il messaggio della nazione verso le destinazioni del suo network globale.

QATAR AIRWAYS OFFICIAL PARTNER DELLA FIFA ARAB CUP™ – La prima FIFA Arab Cup™ si svolgerà in Qatar dal 30 novembre al 18 dicembre, con Qatar Airways Official Airline Partner del torneo. Con 16 nazioni partecipanti, i fan possono ora guardare al torneo con una serie di pacchetti esclusivi Qatar Airways Holidays offerti dalla compagnia aerea. Ai fan verrà offerta la flessibilità di creare il proprio pacchetto per la FIFA Arab Cup Qatar 2021™ che include voli con Qatar Airways, Official Airline Partner of FIFA. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “A meno di un anno dalla FIFA World Cup Qatar 2022™, questo torneo sarà il test perfetto per noi come Official Airline and Official Partner of FIFA per prepararci al grande palcoscenico”. Più di recente la compagnia aerea ha sponsorizzato la Concacaf Gold Cup 2021 e UEFA Euro 2020™ e ha un ampio portafoglio di partnership sportive globali che include organi di governo del calcio come FIFA, CONCACAF e CONMEBOL. In qualità di FIFA’s Official Partner, Qatar Airways ha sponsorizzato eventi tra cui le edizioni 2019 e 2020 della FIFA Club World Cup™ e sponsorizzerà la FIFA World Cup Qatar 2022™. Qatar Airways sponsorizza anche alcune delle più grandi squadre di calcio del mondo, tra cui Al Sadd SC, Boca Juniors, FC Bayern München, K.A.S. Eupen e Paris Saint Germain. La compagnia di bandiera dello Stato del Qatar continua a ricostruire il proprio network, che attualmente conta oltre 140 destinazioni.