Volotea a Catania ha trasportato 4,5 milioni di passeggeri in nove anni

Volotea festeggia i suoi primi 9 anni a Catania con un bilancio molto positivo. La compagnia spagnola, che è presente a Catania fin dal suo primo anno di attività, ha operato in questi anni quasi 39.000 voli a livello locale, trasportando oltre 4,5 milioni di passeggeri.

Anche i risultati dell’ultimo anno riconfermano le ottime performance di Volotea presso l’Aeroporto di Catania: 575.000 posti in vendita totali (+48% vs. 2019), 11 destinazioni raggiungibili nel periodo di più intenso traffico (contro le 8 rotte attive nel 2020 e nel 2019) e un load factor pari al 92%. Nel solo periodo estivo, sono stati 363.000 i posti in vendita (+29% vs. 2020 e +17% vs. 2019), per un totale di 2.100 voli operati da e verso lo scalo di Fontanarossa, facendo registrare tra giugno e settembre un load factor del 93%.

“Siamo davvero felici di festeggiare questo traguardo presso lo scalo di Catania, dove siamo presenti sin dall’esordio della nostra attività. In questi 9 anni, Volotea ha contribuito in modo significativo al miglioramento della connettività dell’isola con il resto del Paese, attraverso un’offerta di voli comodi e agevoli. Nel solo 2021, abbiamo inaugurato due nuove rotte, per Milano Linate e Olbia, dando la possibilità a tutti i siciliani di raggiungere ancora più destinazioni e, al tempo stesso, supportando la ripresa del turismo incoming verso Catania e tutta la Sicilia”, ha affermato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

“Quello di Volotea è un grande risultato, tutt’altro che scontato visto i tempi che stiamo vivendo, e che ci vede molto soddisfatti”, ha affermato Nico Torrisi, l’Amministratore Delegato di SAC. “La presenza nel nostro scalo da ben nove anni della compagnia aerea rappresenta infatti un valore aggiunto sia per i passeggeri sia per i turisti, che possono approfittare della fitta rete di collegamenti tra aeroporti di medie dimensioni per soddisfare le proprie esigenze di mobilità”.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)