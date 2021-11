Cebu Pacific riceve il suo primo Airbus A330neo

Cebu Pacific ha preso in consegna il suo primo A330neo, mentre inizia il suo programma di modernizzazione della flotta widebody.

L’aeromobile è configurato con 459 posti in layout a classe singola e sarà operato dalla compagnia aerea sulle rotte principali all’interno delle Filippine e del resto dell’Asia, nonché sui servizi a lungo raggio verso l’Australia e il Medio Oriente. L’A330neo offre versatilità per un’ampia gamma di rotte, dai servizi regionali più brevi alle operazioni di medio e lungo raggio.

Complessivamente Cebu Pacific ha ordinato 16 A330neo e ha anche 16 A320neo e 22 A321neo in attesa di essere consegnati. Il vettore low cost opera attualmente 50 aeromobili Airbus, di cui 43 della Famiglia A320 e 7 A330ceo.

“L’aereo è dotato di motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione e presenta una nuova ala in materiale composito con una maggiore apertura per una migliore aerodinamica.

L’A330neo apporta un cambiamento radicale in termini di efficienza, consumando il 25% in meno di carburante rispetto ai velivoli della generazione precedente, con una simile riduzione delle emissioni di CO2. L’eccezionale efficienza dell’A330neo garantisce inoltre il rispetto dei requisiti di sostenibilità attuali e futuri in termini di rumore ed emissioni.

Con un portafoglio ordini di oltre 1.800 aeromobili alla fine di ottobre 2021, l’A330 rimane la più popolare widebody family aircraft di tutti i tempi”, afferma Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)