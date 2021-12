Vueling: a Natale 11 rotte speciali verso la Spagna, la Croazia e la Francia

Per festeggiare il Natale o prendersi una vera e propria pausa di qualche giorno durante le vacanze, Vueling – compagnia aerea parte del Gruppo IAG – lancia 11 speciali connessioni per la Spagna, la Croazia e la Francia. Dal 18 dicembre al 10 gennaio 2022, i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino, di Catania, di Milano Malpensa, Genova, Milano Bergamo e Brindisi potranno infatti volare verso alcune delle mete europee più magiche in questo periodo dell’anno, come Bilbao, Siviglia, Dubrovnik, Lione, Valencia, Alicante, Barcellona e Malaga.

A Natale, da Roma Fiumicino – base strategica della compagnia – la città spagnola di Bilbao sarà raggiungibile con 4 voli operati rispettivamente sabato 18 dicembre, domenica 26 dicembre, domenica 2 e 9 gennaio 2022. Siviglia invece sarà raggiungibile con 7 voli operati lunedì 20 dicembre, venerdì 24 dicembre, lunedì 27 dicembre, venerdì 31 dicembre, lunedì 3 gennaio 2022, venerdì 7 gennaio 2022 e lunedì 10 gennaio 2022. Dubrovnik è collegata con Roma Fiumicino da 4 voli operativi alla domenica, il 19 e il 26 dicembre, il 2 e il 9 gennaio 2022. Infine, Lione è connessa con la base romana con 4 voli: 1 operato domenica 19 dicembre e 3 invece lunedì 27 dicembre, lunedì 3 gennaio 2022 e lunedì 10 gennaio 2022.

I passeggeri di Vueling che volano dalla Sicilia possono invece approfittare della rotta Catania-Valencia che prevede 4 voli nel corso delle settimane festive: 1 volo alla domenica, il 19 dicembre e gli altri 3 invece sempre il lunedì nelle date del 27 dicembre, 3 e 10 gennaio 2022.

I voli speciali della compagnia decollano anche dalla base Milano Malpensa, punto di riferimento per i passeggeri del Nord Italia. La città di Alicante sarà raggiungibile con 4 voli operativi sabato 18 dicembre, lunedì 27 dicembre, lunedì 3 gennaio e sabato 8 gennaio. Malaga invece sarà connessa con la base del Nord Italia con 4 voli previsti nelle seguenti date: domenica 19 dicembre, lunedì 27 dicembre, lunedì 3 gennaio e lunedì 10 gennaio. Infine, anche Valencia sarà collegata con 4 voli previsti domenica 19 dicembre, lunedì 27 dicembre, domenica 2 gennaio e lunedì 10 gennaio.

Anche l’aeroporto di Genova è al centro dell’offerta natalizia di Vueling. Dal 20 dicembre fino al 10 gennaio 2022, saranno 7 i voli operati nel corso delle settimane festive a Barcellona. A dicembre rispettivamente il lunedì 20, il giovedì 23, il lunedì 27 e il giovedì 30. A gennaio 2022 invece lunedì 3 gennaio, venerdì 7 gennaio e lunedì 10 gennaio.

Anche dalla base di Brindisi decolla 1 rotta speciale verso la città di Barcellona operata con 4 voli nelle seguenti date: domenica 19 dicembre, lunedì 27 dicembre, lunedì 3 gennaio e lunedì 10 gennaio.

Infine, i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo avranno la possibilità di trascorrere qualche giorno di vacanza nella bellissima Barcellona grazie allo speciale collegamento operato nei seguenti giorni: sabato 18 dicembre, lunedì 20 dicembre, giovedì 23 dicembre, domenica 26 dicembre, lunedì 27 dicembre e giovedì 30 dicembre. A gennaio invece come segue: domenica 2 gennaio, lunedì 3 gennaio, giovedì 6 gennaio, domenica 9 gennaio e lunedì 10 gennaio.

Le 11 connessioni speciali si aggiungono alla stagione invernale della compagnia che prevede un totale di 46 rotte, sia domestiche che internazionali. Non solo collegamenti da Firenze – dove Vueling è leader dal 2014 – e da Roma Fiumicino, base strategica della compagnia, ma anche voli da Milano Malpensa, Bari, Cagliari, Catania, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Venezia, Bologna, Torino, Genova, Brindisi e Olbia per raggiungere mete come Parigi Orly, Amsterdam, Monaco, Praga, Madrid e Londra Gatwick, solo per citarne alcune.

Vueling, compagnia del gruppo IAG, è un punto di riferimento per la connettività in Spagna, il più grande mercato domestico d’Europa. La compagnia è stata recentemente riconosciuta, per la prima volta nella sua storia, come “Best Low-Cost Airline in Europe 2021”.

