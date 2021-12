Air Dolomiti ottiene la conferma delle certificazioni UNI EN ISO 9001, ISO 14001 e ISO/IEC 27001

Air Dolomiti, Compagnia aerea italiana di Lufthansa Group, ha ottenuto, per il 2021, la conferma delle certificazioni UNI EN ISO 9001, 14001 e ISO/IEC 27001 rilasciata dal team DNV, uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale.

Il rinnovo di tutte le certificazioni conferma l’impegno continuo della Compagnia nel mantenimento di alti livelli di qualità nell’erogazione del servizio e nella soddisfazione del cliente, la costante focalizzazione sui temi dell’impatto ambientale e della sostenibilità e l’applicazione puntuale degli strumenti più idonei per la gestione corretta e sicura delle informazioni.

“Siamo molto fieri di potere ancora una volta dimostrare gli alti livelli di affidabilità e serietà della nostra Compagnia. Soprattutto in questo momento storico ancora permeato da tante incertezze, le basi di una possibile ripartenza devono necessariamente essere solide e affidabili. Vogliamo trasmettere ai nostri passeggeri in primo luogo, ma anche ai nostri collaboratori e partner, fiducia nella nostra solidità che si basa innanzitutto sulla trasparenza e sul mantenimento di standard impeccabili: queste certificazioni sono un orgoglio ma anche e soprattutto un impegno a monitorare costantemente la sicurezza e la qualità della gestione aziendale”, commenta Alberto Casamatti, CEO, Direttore Generale Operazioni & Accountable Manager di Air Dolomiti.

“Un risultato che dimostra come Air Dolomiti abbia compreso l’importanza dei sistemi di gestione certificati come strumento di fiducia. Un lungo percorso fatto insieme a dimostrazione della volontà di un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, confermando il proprio orientamento alla qualità e una gestione sicura dei dati per essere sempre in linea con le esigenze del mercato”, aggiunge Massimo Alvaro, Managing Director Italy & Adriatics di Business Assurance in DNV.

Air Dolomiti ha ottenuto la Registrazione EMAS nel 2021, la certificazione ISO 14001 nel 2020 il rinnovo delle certificazioni ISO 9001 nel 2000 e la ISO/IEC 27001 nel 2017; per tutte vengono periodicamente effettuati severi controlli che hanno come obiettivo il monitoraggio del rispetto degli standard operativi.

(Ufficio Stampa Air Dolomiti – Photo Credits: Air Dolomiti)