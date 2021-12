I membri oneworld acquisteranno blended sustainable aviation fuel da Aemetis

I membri dell’alleanza oneworld® intendono acquistare più di 350 milioni di galloni di blended sustainable aviation fuel dalla renewable fuels company Aemetis, per le loro operazioni presso San Francisco International Airport, a ulteriore conferma dell’impegno dell’alleanza per la sostenibilità ambientale.

Una volta conclusi, gli accordi riguarderanno la fornitura di sustainable aviation fuel per un periodo di sette anni, a partire dal 2024. I membri di oneworld tra cui Alaska Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Qantas e Qatar Airways cercano di utilizzare il sustainable aviation fuel per le loro operazioni a San Francisco Airport, con la possibilità che altri membri oneworld partecipino nei prossimi mesi.

Il blended sustainable aviation fuel è costituito per il 40% da sustainable aviation fuel e per il 60% da petroleum jet fuel, per soddisfare gli international blended sustainable aviation fuel standards.

L’annuncio fa seguito a una richiesta congiunta di proposte da parte delle compagnie aeree membri di oneworld per i fornitori di carburante, segnando il primo sforzo di questo tipo annunciato da un’alleanza globale di compagnie aeree per l’acquisto di carburante per aviazione sostenibile, promuovendo l’impegno dell’alleanza per la decarbonizzazione dell’aviazione. Si basa sull’obiettivo riguardo l’uso del 10% di sustainable aviation fuel in tutta l’alleanza entro il 2030 e sottolinea l’impegno dell’alleanza a procurarsi collettivamente sustainable aviation fuel.

oneworld è stata la prima alleanza globale di compagnie aeree a impegnarsi per net zero emissions entro il 2050, con il sustainable aviation fuel che è un pilastro cruciale nel percorso di oneworld verso la carbon neutrality.

Il sustainable aviation fuel sarà prodotto nello stabilimento Aemetis Carbon Zero attualmente in fase di sviluppo a Riverbank, California. La struttura utilizzerà legno di scarto per produrre idrogeno cellulosico, che viene quindi combinato con rifiuti e oli sostenibili non commestibili e elettricità idroelettrica a zero emissioni di carbonio per produrre sustainable aviation fuel.

“Il sustainable aviation fuel presenta un significativo vantaggio ambientale rispetto al jet fuel tradizionale, con una riduzione fino al 100% delle emissioni di gas serra su lifecycle basis. È una soluzione vitale nella decarbonizzazione dell’aviazione a breve e medio termine, in particolare per i voli a lungo raggio. Sebbene la tecnologia esista, il carburante per aviazione sostenibile non è ancora disponibile su larga scala. Accordi di acquisizione come l’impegno di oneworld, nonché investimenti mirati, regolamenti e meccanismi di sostegno dei governi, contribuiranno a consentire la transizione del settore verso il sustainable aviation fuel.

L’annuncio è tra le tante partnership sulla sostenibilità ambientale di oneworld, supervisionate dall’Environment and Sustainability Board di oneworld presieduto da Jonathon Counsell, Head of Sustainability di IAG, e con la rappresentanza di tutte le 14 compagnie aeree associate”, afferma oneworld.

Akbar Al Baker, oneworld Chairman and Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “La nostra alleanza è solidale con l’industria nel supportare la transizione a net-zero. Poiché il sustainable aviation fuel (SAF) svolgerà un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell’aviazione, siamo orgogliosi di stabilire un’altra pietra miliare e guidare l’uso del SAF su scala commerciale. Incoraggiamo tutte le parti interessate a sostenere i nostri sforzi del settore per garantire l’accessibilità e la disponibilità del SAF che soddisfi i criteri di sostenibilità riconosciuti dall’ICAO”.

Il CEO di oneworld, Rob Gurney, ha dichiarato: “Questo annuncio per l’acquisto di sustainable aviation fuel continua a dimostrare ciò che possiamo ottenere insieme come alleanza e sottolinea l’importanza della collaborazione nell’importante lavoro per promuovere la sostenibilità ambientale. Quest’ultima pietra miliare segnala il nostro impegno nel dare slancio allo sviluppo del sustainable aviation fuel, che è fondamentale per ridurre le emissioni di carbonio nel settore dell’aviazione”.

“L’impianto Aemetis Carbon Zero in fase di sviluppo nella Central Valley della California è progettato per utilizzare zero carbon intensity electricity, negative carbon intensity hydrogen da legno di scarto e oli rinnovabili, insieme al sequestro di CO2 per produrre low carbon intensity sustainable aviation fuel”, afferma Eric McAfee, Founder, Chairman and CEO of Aemetis.

(Ufficio Stampa oneworld)