Qatar Airways riconosciuta con il nuovo ‘World Class’ Rating e nominata ‘2022 Five Star Global Airline’ agli APEX/IFSA Awards

Qatar Airways ha ottenuto il titolo di ‘World Class’ airline e ‘2022 Five Star Global Airline’ agli APEX/IFSA Awards, oltre ad aver ottenuto due ulteriori premi tra cui APEX Passenger Choice Awards® for Best Food & Beverage and Best Seat Comfort. Durante la pandemia, la compagnia aerea è stata riconosciuta per la sua continua enfasi sull’innovazione.

Il rating “World Class”, creato in collaborazione con la società di consulenza sull’esperienza degli ospiti nel settore dell’aviazione Yates and Partners per riconoscere l’eccellenza in una serie di parametri diversi, è stato annunciato come una nuova “North Star” per le compagnie aeree all’APEX/IFSA EXPO 2021. Queste metriche si concentrano sulle questioni che preoccupano maggiormente i viaggiatori del ventunesimo secolo, da sicurezza, benessere e sostenibilità, a servizio superiore, integrità del brand, spazio e comfort, riconoscimento del cliente e rilevanza della cucina.

Per ricevere una valutazione “World Class”, le compagnie aeree devono sottoporsi a controlli approfonditi da parte di professionisti del settore che valutano ogni aspetto dell’esperienza degli ospiti su molti voli, in ogni classe. Qatar Airways è stata premiata per la sua “estrema qualità e gestione dei dettagli, spazio generoso e concetti di posti a sedere e innovazione nell’esperienza degli ospiti”, nonché “servizio eccezionale, presentazioni dei piatti impeccabili e design distintivo”.

Nell’ambito dell’APEX Official Airline Ratings™, il primo programma di valutazione delle compagnie aeree basato esclusivamente sul feedback dei passeggeri certificati, APEX ha certificato quasi un milione di voli valutati dai passeggeri di quasi 600 compagnie aeree di tutto il mondo utilizzando una scala a cinque stelle. A questi passeggeri è stata anche data l’opportunità di fornire valutazioni anonime in più sottocategorie, tra cui Seat Comfort e Food & Beverage, per identificare i vincitori dell’APEX Passenger Choice Award®.

L’amministratore delegato di Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Dato il nostro incessante impegno nel fornire l’eccellenza a cinque stelle a tutti i passeggeri, siamo onorati di essere stati nominati tra le prime compagnie aeree ‘World Class’, nonché “2022 Five Star Global Airline” nell’APEX Official Airline Ratings™. Siamo grati che l’industria e i nostri passeggeri riconoscano questo impegno mentre volano verso le nostre oltre 140 destinazioni in tutto il mondo.

Dopo aver attraversato l’era più impegnativa nella storia dell’aviazione, questi premi parlano del fatto che, in Qatar Airways, i nostri passeggeri sono sempre al primo posto. Sia che si tratti di guidare il settore per aiutare a portare le persone a casa quando hanno più bisogno di noi o di creare un’esperienza insuperabile per i passeggeri che consenta ai viaggiatori di piacere di iniziare a godersi la vacanza nel momento in cui salgono sul nostro aereo, abbiamo tenuto i passeggeri al sicuro pur offrendo i prodotti di punta per cui Qatar Airways è rinomata. Mentre ci sforziamo di essere la compagnia aerea preferita dai viaggiatori globali che desiderano esplorare con la migliore compagnia aerea del mondo, attraverso il miglior aeroporto del mondo, questi riconoscimenti sono una testimonianza dei nostri sforzi come compagnia aerea su cui i passeggeri possono fare affidamento”.

Rossen Dimitrov, Chief Officer Customer Experience, Qatar Airways, ha dichiarato: “In Qatar Airways continuiamo a porre un’enfasi ancora maggiore sullo sviluppo del prodotto e sull’esperienza del cliente a beneficio dei nostri passeggeri. Durante tutta la pandemia, Qatar Airways è stata diligente nel garantire che la nostra esperienza a bordo leader del settore non fosse mai compromessa, fornendo anche il più alto livello possibile di standard di salute e sicurezza che salvaguardassero il benessere dei nostri passeggeri sia a terra che in aria. Ciò è dimostrato dai passeggeri che hanno nominato Qatar Airways come vincitore del Passenger Choice Awards® sia per il miglior cibo e bevande che per il miglior comfort del sedile. Il nostro Quisine ridefinisce l’aspetto che può avere l’esperienza di cibo e bevande a bordo e porta i passeggeri nella nuova era della ristorazione delle compagnie aeree, mettendo in luce i pasti preparati con particolare attenzione alla qualità e alla freschezza degli ingredienti. La nostra pluripremiata Qsuite è stata costantemente nominata la migliore del settore e crea un nuovo standard di comfort, con letti completamente reclinabili, illuminazione d’atmosfera e ampio spazio”.

APEX ha collaborato con TripIt® di Concur® per raccogliere i feedback dei passeggeri.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)