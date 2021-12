Austrian Airlines rafforza il servizio verso Cancun con un volo aggiuntivo

Con il lancio di successo del suo servizio messicano, Austrian Airlines aggiungerà un volo settimanale al suo collegamento diretto con Cancún. A partire dal 25 gennaio 2022, la compagnia di bandiera austriaca volerà verso la soleggiata destinazione turistica messicana con una frequenza aggiuntiva il martedì, oltre ai collegamenti già esistenti il giovedì e la domenica,

A causa dell’elevata domanda durante le vacanze di Natale, l’offerta di Austrian Airlines per Cancún era già stata aumentata a dieci anziché sette viaggi di andata e ritorno tra il 19 dicembre e il 9 gennaio.

La nuova destinazione nella rete di rotte di Austrian Airlines è servita da un Boeing 777 che offre un servizio diretto per 306 passeggeri da Vienna alla costa caraibica del Messico. Essendo il secondo aeroporto più grande del Messico, il collegamento con Cancún funge anche da punto di partenza ideale per proseguire il viaggio con le compagnie aeree partner. Quando si viaggia a Cancun, o su qualsiasi volo a lungo raggio di Austrian Airlines, i clienti possono scegliere tra tre cabine di servizio: Economy, Premium Economy e la spaziosa Business Class. I prezzi del biglietto di andata e ritorno da Vienna partono da 570 euro.

I voli possono essere prenotati su austrian.com. Sul sito web di Austrian Airlines, i passeggeri possono trovare informazioni sui viaggi in tempi di Coronavirus, regolamenti sulle maschere, regolamenti di viaggio specifici per paese e regolamenti flessibili per la riprenotazione. Le informazioni vengono aggiornate su base continuativa.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)