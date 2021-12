Bombardier consegna il 1.000° Global aircraft con la consegna a NetJets del suo primo Global 7500

Bombardier ha annunciato oggi la consegna del millesimo Global aircraft. L’importante traguardo è stato raggiunto quando il team NetJets guidato da Patrick Gallagher, President, Sales, Marketing and Services, ha preso in consegna il primo business jet Global 7500 della private aviation company.

“L’aggiunta di un aeromobile Global 7500 alla flotta NetJets ridefinisce la sua large-cabin, long-range offering, ed eleva la scelta delle opzioni di viaggio per i suoi international Owners. Con un range di 7.700 miglia nautiche (14.260 km), i proprietari di NetJets potranno volare da New York a Pechino o da San Francisco a Sydney senza fare rifornimento. L’aereo Global 7500 è destinato a diventare l’aereo di punta di una delle migliori flotte della business aviation. L’aereo più grande e più silenzioso della flotta NetJets, questo è il primo di un ordine fermo per 20 Global 7500, sicuramente trasformerà il modo in cui i proprietari vivono i viaggi globali”, afferma Bombardier.

“Siamo orgogliosi di gestire una delle flotte più avanzate del settore e siamo lieti di accettare oggi il nostro primo aeromobile Global 7500. L’aereo Global 7500 aggiunge una nuova dimensione alla nostra offerta di aeromobili a lungo raggio”, ha affermato Patrick Gallagher, President, Sales, Marketing and Services, NetJets. “In un momento in cui la domanda per i nostri aeromobili è al massimo, la nostra strategia è focalizzata sul continuare a fornire soluzioni che soddisfino le esigenze e le aspettative dei nostri proprietari. Prevediamo che i nostri proprietari apprezzeranno il valore aggiunto che l’aereo apporta e sappiamo che saranno entusiasti di provare il volo con il business jet Global 7500”.

“L’incomparabile business jet Global 7500 ora delizierà i proprietari di NetJets non solo con il suo range leader del settore, ma anche con il suo esclusivo sedile Nuage, il sistema di illuminazione Soleil e quattro veri spazi abitativi. Siamo orgogliosi che la nostra millesima consegna di aeromobili Global rappresenti il primo aereo Global 7500 ad entrare a far parte della flotta NetJets”, ha affermato Éric Martel, CEO e Presidente di Bombardier. “Questa doppia celebrazione vede il nostro aereo di punta diventare il business jet di punta di NetJets, ed è un momento distintivo per tutti noi, mentre concludiamo un anno straordinario nel settore dell’aviazione. Voglio ringraziare i molti talentuosi membri del team, passati e presenti, che hanno supportato il programma Global negli ultimi due decenni, e i nostri clienti dedicati che hanno apprezzato la Global experience”.

“Sia NetJets che Bombardier sono impegnati a sostenere un futuro sostenibile. Il velivolo Global 7500 vanta la prima Environmental Product Declaration (EPD) per un business jet. L’EPD, verificata in modo indipendente, fornisce informazioni dettagliate sull’impronta ambientale dell’aeromobile durante tutto il suo ciclo di vita e svolge quindi un ruolo importante nell’impegno assunto da entrambe le società per sostenere l’impegno della private aviation industry nei confronti della sostenibilità ambientale.

La millesima Global delivery riflette la continua popolarità, longevità e affidabilità della famiglia di velivoli Global.

In occasione di questo doppio annuncio, PricewaterhouseCoopers ha condotto uno studio sull’impronta economica del velivolo Global 7500 in Québec, Ontario e Canada. I risultati mostrano che tra il 2010 e il 2019, lo sviluppo del programma Global 7500 ha contribuito e facilitato un’impronta economica totale in Canada di $4,8 miliardi di PIL e una media annuale di 3.386 full-time equivalent jobs. Inoltre, attraverso le sue attività produttive complessive, Bombardier dovrebbe contribuire e facilitare $2,0 miliardi di PIL all’anno per l’economia canadese e 8.456 posti di lavoro all’anno in media.

Attraverso l’investimento in ricerca e sviluppo di Bombardier nel programma Global 7500, vengono sviluppate conoscenza, innovazione e competenza, contribuendo alla forza complessiva dell’ecosistema aerospaziale canadese. L’impatto economico totale include gli impatti diretti, indiretti e indotti”, afferma Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)