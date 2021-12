Pratt & Whitney presenta il motore GTF Advantage per la famiglia di aeromobili Airbus A320neo

Pratt & Whitney informa: “Pratt & Whitney ha presentato il motore GTF Advantage, il single-aisle aircraft engine più efficiente e sostenibile al mondo.

Il motore Pratt & Whitney GTF Advantage™ per gli aeromobili della famiglia Airbus A320neo estende ulteriormente i vantaggi economici e ambientali del motore GTF esistente. La configurazione GTF Advantage riduce il consumo di carburante di un ulteriore 1%, estendendo il vantaggio del motore come propulsore più efficiente per la famiglia A320neo. In totale, il motore riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2 del 17% rispetto ai motori della generazione precedente. Inoltre, il motore GTF Advantage sarà compatibile con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF) all’entrata in servizio, aiutando l’industria a rispettare il suo impegno verso net zero emissions entro il 2050.

Questa nuova configurazione offre una spinta maggiore, sia a sea level che per “hot and high” airports. Con fino a 34.000 libbre di takeoff thrust per engine, la configurazione Advantage rende il GTF il motore più potente per l’A320neo Family. Il più alto thrust rating consente maggior range e payload, sbloccando più destinazioni per le compagnie aeree”.

L’attuale generazione di motori Pratt & Whitney GTF™ per la famiglia Airbus A320neo riduce il consumo di carburante e le emissioni di carbonio del 16% rispetto ai motori della generazione precedente ed è certificata per funzionare con il 50% di SAF.

“I motori GTF hanno soddisfatto o superato gli impegni relativi a fuel, emissioni e rumore sin dal primo giorno e da allora hanno raggiunto un solido record di affidabilità e bassi costi operativi”, ha affermato Carroll Lane, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “GTF Advantage offre ancora più valore ai nostri clienti, sia in termini di potenziale di guadagno che di impatto ambientale, con un minor consumo di carburante e nuove route opportunities”.

La configurazione GTF Advantage include miglioramenti tecnologici in tutto l’engine core, per i quali Pratt & Whitney ha già completato più di un anno di test a terra e in volo. Il motore sarà disponibile per i velivoli della famiglia A320neo a partire da gennaio 2024. Per una introduzione senza problemi per gli operatori, questa nuova configurazione sarà intercambiabile con i motori già consegnati e diventerà il nuovo standard di produzione per i velivoli della famiglia A320neo.

“Abbiamo sempre affermato che la nostra geared fan architecture ha una lunga strada per la crescita e lo sviluppo futuro, GTF Advantage lo dimostra”, ha affermato Tom Pelland, senior vice president of GTF Engines at Pratt & Whitney. “Il nostro gear system e l’architettura complessiva del motore che consente, sono fondamentali per sbloccare i benefit derivanti da advanced aerodynamics, materials and systems. Ci impegniamo a continuare a investire in queste tecnologie per la prossima generazione di velivoli commerciali”.

“Da quando sono entrati in servizio all’inizio del 2016, i motori GTF hanno fatto risparmiare agli operatori più di 600 milioni di galloni (più di due miliardi di litri) di fuel ed evitato più di sei milioni di tonnellate di emissioni di carbonio. Con oltre 1.100 velivoli, 58 compagnie aeree e tre famiglie di velivoli – Airbus A320neo, Airbus A220 ed Embraer E-Jets E2 – i motori GTF hanno anche ridotto l’impronta acustica del 75% e le regulated emissions del 50% secondo il CAEP/6 regulatory standard”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)