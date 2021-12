ITA Airways e KLM siglano accordo di codeshare

ITA Airways e KLM hanno firmato un accordo di codeshare che collega le reti delle due compagnie aeree attraverso i rispettivi hub di Roma Fiumicino e Amsterdam. Grazie a questa partnership commerciale, ITA Airways amplierà la propria offerta commerciale in Nord Europa, incrementando e sviluppando nuovi flussi di traffico leisure e business.

ITA Airways applicherà i propri codici sui voli operati da KLM via Amsterdam su una serie di destinazioni europee (Finlandia, Norvegia, Danimarca e Gran Bretagna) consentendo ai propri clienti di volare direttamente tra i due Paesi. Allo stesso modo, KLM attiverà i propri codici su ITA Airways su una selezione di destinazioni nazionali italiane e due europee (Malta e Tirana) in collegamento oltre l’aeroporto di Roma Fiumicino.

A seguito di questo accordo, i clienti di ITA Airways e KLM possono volare verso le destinazioni desiderate con un biglietto “unico”, effettuando il check-in all’aeroporto di partenza e il ritiro del bagaglio imbarcato all’aeroporto di arrivo.

I voli in codeshare sono ora disponibili per la vendita attraverso i rispettivi siti web delle compagnie aeree (ita-airways.com e klm.it), i sistemi di prenotazione e nelle agenzie di viaggio.

“Oggi abbiamo stretto un importante code share con KLM, uno dei maggiori vettori europei, fondamentali per noi in questo momento di start up aziendale”, ha dichiarato Emiliana Limosani Chief Commercial Officer di ITA Airways. “Avere accanto a noi un partner commerciale con un network così ricco, ci permette di soddisfare ancora di più le esigenze dei nostri passeggeri, accompagnandoli in giro per il mondo verso tutte le destinazioni da loro preferite”.

KLM servirà più destinazioni italiane attraverso un nuovo accordo di codeshare con ITA

L’accordo consentirà ai clienti KLM di accedere a più destinazioni in Italia e ad altre destinazioni ITA nel sud-est Europa.

La partnership permetterà ai clienti KLM di prenotare biglietti per otto nuove destinazioni nel sud Europa. I passeggeri KLM potranno volare con ITA via Roma o Milano verso Palermo, Reggio Calabria, Bari, Brindisi, Lamezia Terme e Trieste in Italia, verso Malta e verso la città albanese di Tirana.

KLM offre attualmente 18 voli giornalieri tra Amsterdam e Milano (Aeroporto di Malpensa e Aeroporto di Linate), Torino, Genova, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Catania. Anche i clienti che volano a Catania, Genova e Venezia avranno più opzioni.

“È davvero una buona notizia che KLM e ITA Airways siano riuscite a raggiungere un accordo così rapidamente, consentendo loro di lavorare insieme sulle rotte europee. L’Italia è un mercato importante per l’industria aerea in Europa, sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti. Partnership come questa sono importanti per la nostra capacità di fornire il miglior servizio possibile ai nostri clienti, che viaggiano attraverso Schiphol da tutti gli angoli del mondo”, afferma Pieter Elbers, Presidente e CEO di KLM Royal Dutch Airlines.

Anche ITA Airways beneficerà del nuovo accordo. L’accordo di codeshare con KLM darà accesso a un gran numero di destinazioni europee, comprese le destinazioni KLM nel Regno Unito e in Scandinavia.

