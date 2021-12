News Brevi – 04.12.2021

AEROPORTI DI PUGLIA: ROTTA SPECIALE PER LE FESTE DA BRINDISI PER BARCELLONA DI VUELING – Aeroporti di Puglia e Vueling, la compagnia aerea del Gruppo IAG (International Airlines Group) mettono sotto l’albero di Natale una rotta speciale per le feste. Dal 19 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022, da Brindisi si potrà raggiungere Barcellona, hub internazionale di Vueling, per vivere la magia del Natale e di un Capodanno di pura festa. Saranno quattro i voli operati dall’aeroporto del Salento per Barcellona: domenica 19 dicembre, lunedì 27 dicembre, lunedì 3 gennaio e lunedì 10 gennaio. “In vista delle feste natalizie abbiamo deciso con Vueling di regalare questa rotta ‘speciale’ ai pugliesi”, ha dichiarato il vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. “Non solo per tutti coloro che vorranno visitare Barcellona e trascorrere qualche giorno alla scoperta della città catalana, ma anche per coloro che faranno rientro nella nostra regione per trascorrere le feste in famiglia. Ci auguriamo che questo collegamento ‘natalizio’ per Barcellona, che rafforza la rotta già operata da Ryanair, possa favorire anche l’incoming e far conoscere ogni angolo della Puglia ai Catalani che vorranno godere della magia del nostro natale fra i vicoli addobbati a festa. L’obiettivo per questo Natale di Aeroporti di Puglia e, in questo caso, di Vueling è restituire, per quel che possiamo, quel calore e quell’incantesimo che la pandemia da tempo ci ha tolto”.

SWISS ACCOGLIE CON FAVORE LA DECISIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO DI REVOCARE L’OBBLIGO DI QUARANTENA – Swiss International Air Lines (SWISS) accoglie con favore la decisione del Consiglio federale svizzero di revocare l’attuale obbligo di quarantena per tutti i paesi. “Siamo molto soddisfatti di questa decisione, che è chiaramente un passo nella giusta direzione”, afferma il CEO di SWISS Dieter Vranckx. “SWISS sostiene tutte le azioni volte a rendere i viaggi sicuri durante l’attuale pandemia e un aumento dei test può dare un contributo importante a questo. SWISS vorrebbe, tuttavia, vedere i viaggiatori vaccinati contro il COVID e/o guariti dal COVID provenienti dalle nazioni Schengen e dal Regno Unito beneficiare di requisiti di ingresso agevolati in Svizzera. SWISS sta studiando le nuove disposizioni ufficiali per valutarne l’impatto sulle sue operazioni di volo”, afferma SWISS.

AEROPORTO DI GENOVA: RIPARTE IL SERVIZIO VOLABUS – Torna il servizio Volabus, il collegamento bus veloce tra il centro di Genova e l’aeroporto. A partire da lunedì 6 dicembre i mezzi di AMT collegheranno l’aeroporto dalle 5 del mattino all’una di notte, sette giorni su sette. Gli orari sono stati rimodulati sulla base del piano voli dell’aeroporto, per rispondere in maniera sempre più efficace alla domanda di trasporto dei passeggeri. Il collegamento serve, come già in precedenza, le due maggiori stazioni ferroviarie cittadine, Brignole e Prencipe. Sarà operato con due pullman granturismo da 52 posti e personale AMT, i bus riporteranno la livrea di Volabus per essere immediatamente riconoscibili. Per utilizzare il transfer per lo scalo genovese si possono usare diverse tipologie di biglietti: il biglietto cartaceo da 6 euro valido per 60 minuti su tutti mezzi AMT, biglietto che se acquistato online ha un costo di 5 euro a parità di validità. Vi è poi la tariffa da 13 euro per tre persone che viaggiano insieme; per i viaggatori abituali è a disposizione il carnet da 8 corse a 34 euro. I biglietti con 60 minuti di validità possono essere utilizzati su tutti i mezzi di AMT, urbani e provinciali. I bambini sotto gli 8 anni viaggiano gratis fino a un massimo di 3 bambini per ogni passeggero pagante. I titoli di viaggio per Volabus si possono acquistare sul sito www.amt.genova.it, nella sezione “Tariffe/Acquisto online e via SMS”, sulla APP AMT, direttamente a bordo di Volabus, presse le biglietterie AMT, le rivendite convenzionate, presso gli IAT, in aeroporto e tramite le emettitrici automatiche presenti sul territorio. “Siamo grati ad AMT e al Comune di Genova per questo importante segnale di attenzione alle esigenze dei passeggeri del nostro scalo”, dice Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova. “Insieme alle Istituzioni locali lavoriamo costantemente per accelerare la ripresa dei collegamenti aerei e il ritorno al percorso di crescita che ha contraddistinto l’Aeroporto di Genova negli scorsi anni. Il ritorno del Volabus è un segnale di fiducia che verrà apprezzato da viaggiatori e compagnie aeree”.

EASYJET E LIBRERIE FELTRINELLI LANCIANO L’INIZIATIVA #CAROBABBONATALE – Sono milioni, ogni anno a dicembre, le letterine dei desideri che i bambini di tutto il mondo spediscono a Rovaniemi in Lapponia, a cavallo del Circolo Polare Artico, dove si trova la casa di Babbo Natale. Gli elfi si fanno in quattro, le renne si preparano alla notte più magica dell’anno e Babbo Natale cerca di gestire al meglio queste frenetiche, ma festose, giornate. Per consentire ai più piccoli di scoprire la magia del viaggio delle proprie letterine, per questo Natale, Librerie Feltrinelli ed easyJet hanno aperto un ufficio postale speciale in tre librerie di Milano (Duomo, Piazza Piemonte e Corso Buenos Aires), offrendo il loro aiuto nella raccolta dei desideri dei bambini e nella consegna di questi ultimi fino al villaggio di Babbo Natale. Dal 1 al 15 dicembre compreso, tutti i bambini troveranno nell’Area Kids di queste tre librerie un’apposita cassetta delle poste all’interno della quale potranno imbucare la propria lista dei desideri. L’ultimo giorno, un pilota easyJet le raccoglierà all’interno di un sacco, per poi trasportarle di persona sul primo volo easyJet in partenza il 19 dicembre da Milano Malpensa a Rovaniemi, in Finlandia, e consegnarle nel villaggio più magico del pianeta, direttamente nelle mani dell’uomo che veste panni rossi e non si taglia la barba bianca da decenni. Per i piccoli curiosi, sui canali social @easyJet_Italia e @laFletrinelli sarà possibile seguire passo per passo il lungo viaggio dei loro desideri: si partirà con la raccolta delle letterine nelle librerie, proseguendo con l’apertura delle cassette e il lungo viaggio verso la terra dei lapponi. E per finire, la consegna direttamente nelle mani di Babbo Natale, che si affretterà a leggere le letterine per recapitare ai bambini i regali tanto sognati. Grazie al supporto di Visit Rovaniemi e della compagnia aeroportuale finlandese Finavia, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, sarà possibile scorgere da vicino il villaggio dove Babbo Natale e tutti i suoi preziosi aiutanti, nella notte più attesa e magica dell’anno, trasformano in realtà i desideri di milioni di bambini. “Viaggiare è da sempre un’esperienza bellissima e poterla condividere con gli affetti più cari la rende ancora più magica. La nuova rotta verso Rovaniemi è stata pensata proprio per un viaggio in famiglia, per ritrovare l’emozione di partire insieme alla scoperta di un luogo incantato, e casa di colui che rappresenta per grandi e piccoli la magia del Natale. Siamo entusiasti di collaborare con laFeltrinelli ed emozionati di poter animare i desideri dei piccoli, consegnando di persona le loro letterine a Babbo Natale con un volo davvero speciale, carico di sogni, emozioni e tante aspettative”, commenta Valentina Pedrazzi, Marketing Manager easyJet Italia.

AMERICAN AIRLINES RICEVE L’APEX FIVE STAR RATING PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO – American Airlines ha vinto il prestigioso rating Five Star agli APEX Official Airline Ratings™, categoria Global Airline, per il quarto anno consecutivo. Il premio si basa sul feedback dei clienti riguardo la loro esperienza di viaggio complessiva. “Siamo incredibilmente grati per i nostri clienti e orgogliosi di essere stati riconosciuti per il quarto anno consecutivo con la valutazione a cinque stelle”, ha affermato Clarissa Sebastian, Managing Director of Premium Customer Experience and Onboard Products. “L’onore è una testimonianza del duro lavoro del nostro team e dell’investimento che abbiamo fatto in prodotti e servizi che offrono facilità e divertimento durante il viaggio”. Gli APEX Official Airline Ratings™ sono stati creati sulla base di feedback e approfondimenti neutrali dei passeggeri raccolti attraverso la partnership di APEX con TripIt® di Concur®, l’app di organizzazione di viaggi più apprezzata al mondo. Per i premi 2022, i passeggeri hanno valutato quasi un milione di voli su oltre 600 compagnie aeree di tutto il mondo utilizzando una scala a cinque stelle. Gli APEX Official Airline Ratings™ sono stati certificati in modo indipendente da una società di revisione esterna professionale. American migliora l’esperienza del cliente in ogni punto di contatto, dalla prenotazione al decollo e altro ancora. Per aiutare i clienti a pianificare, prepararsi e viaggiare con sicurezza, le risorse Prepared for the Air e la checklist Ready to Fly di American offrono ai clienti una suite completa di strumenti. Una volta in aeroporto, i clienti hanno a disposizione diversi modi per rilassarsi. Le Flagship Lounge hanno iniziato a riaprire nel settembre 2021, offrendo un ambiente lussuoso ai clienti idonei per godersi nuovi menu, un servizio personalizzato, cocktail speciali e vini premium. American ha anche riaperto le sue lounge Admirals Club in tutti gli Stati Uniti e in alcune località internazionali. Una volta in volo, American offre ai clienti più scelte di intrattenimento per migliorare la loro esperienza di viaggio. L’intrattenimento wireless gratuito di American offre TV in diretta e più di 600 film e programmi TV in streaming sui dispositivi dei clienti in volo. American offre ai clienti Wi-Fi veloce su più aerei rispetto a qualsiasi altro vettore statunitense.

AMERICAN AIRLINES: A NEO IS BORN – American Airlines informa: “Di recente abbiamo preso in consegna il nostro 50° aeromobile Airbus assemblato a Mobile, in Alabama. Per commemorare l’occasione, condivideremo una serie di video in cinque parti per darti uno sguardo dietro le quinte su come vengono assemblati i nostri A321neo”. Info e video su: https://news.aa.com/news/news-details/2021/A-neo-is-born-FLT-11/default.aspx.

AIR FRANCE E VENDREDI INSIEME PER CHI HA BISOGNO – Nel 2021 Air France, in partnership con la start up sociale Vendredi, ha lanciato un vasto programma di coinvolgimento del personale del mondo associativo, denominato “Mon engagement citoyen”. In questo modo l’azienda riafferma il proprio impegno nei confronti delle tematiche sociali e ambientali nei paesi in cui opera. Grazie alla piattaforma di impegno civico di Vendredi, il personale della compagnia può connettersi con una rete di oltre 1.500 associazioni e fare volontariato per una vasta gamma di azioni, tra cui tutoraggio, condivisione di competenze, sensibilizzazione, ecc. Oltre 170 aziende hanno già aderito alla piattaforma Vendredi. Su questa piattaforma sono disponibili durante tutto l’anno incarichi per il personale di Air France, a beneficio delle associazioni partner in 6 campi di azione cari alla compagnia e alla sua Fondazione: Children, Education – Training – Employment, Disability – Health, Fight against poverty, Intergenerational sharing and Environment. Dal suo lancio alla fine di aprile 2021, 3.000 dipendenti di Air France si sono già registrati sulla piattaforma Vendredi e sono già state realizzate quasi 400 azioni di volontariato. Questo programma fa seguito ai “Citizen Solidarity Days” organizzati dalla compagnia nei tre anni precedenti.