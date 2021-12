Embraer: Eve e Sydney Seaplanes annunciano una partnership per portare servizi UAM a Sydney con un ordine iniziale di 50 eVTOL

Eve Urban Air Mobility Solutions (Eve), una società Embraer, e Sydney Seaplanes, leader nella transizione verso l’aviazione sostenibile, hanno annunciato oggi una partnership che getterà le basi per nuove operazioni di aerotaxi elettrici in Greater Sydney. Con la partnership, Sydney Seaplanes ha ordinato 50 electric vertical takeoff and landing aircraft (eVTOL) di Eve, con consegne progressive previste a partire dal 2026.

La nuova partnership accelera i progressi verso il 100% di local tourism and commuter flights a Sydney provenienti dall’aviazione elettrica a emissioni zero.

“Questo è uno sviluppo entusiasmante per Sydney Seaplanes. Sydney ha bisogno di un passaggio post-COVID e quale modo migliore per farlo se non sviluppando posti di lavoro ad alta tecnologia e a zero emissioni di carbonio che supportino i trasporti, il turismo e la vitalità di questa meravigliosa città. La tecnologia eVTOL di Eve si integrerà perfettamente con la nostra flotta anfibia elettrica per offrire una gamma di tourism and commuter journeys. Previa consultazione della comunità, prevediamo che alcuni voli opereranno dal nostro iconico Rose Bay aviation terminal in Sydney Harbour. Questo servizio avrà un appeal diffuso che ci consentirà di aprire nuove rotte oltre il porto e in tutta la regione di Sydney”, ha affermato Aaron Shaw, CEO di Sydney Seaplanes.

“Siamo lieti di supportare Sydney Seaplanes mentre cercano di portare nuove soluzioni di mobilità a Sydney. Il mercato della Greater Sydney offre un potenziale significativo per operazioni di mobilità aerea urbana su larga scala, per sfruttare al meglio la bellezza iconica del porto di Sydney e per migliorare l’efficienza del movimento, integrando le modalità di trasporto esistenti. Eve supporterà questa nuova partnership con soluzioni complete per le operazioni aeronautiche, comprese soluzioni di gestione del traffico aereo, manutenzione, formazione e altri servizi”, ha affermato Andre Stein, Presidente e CEO di Eve Urban Air Mobility.

Beneficiando di una mentalità di avvio e supportata da oltre 50 anni di esperienza nella produzione e certificazione di aeromobili di Embraer, Eve svela una proposta di valore unica posizionandosi come partner dell’ecosistema offrendo una suite di prodotti e servizi con i più alti livelli di standard di sicurezza. Il design eVTOL di Eve combina innovazione e un design semplice e intuitivo. Oltre al programma aeronautico, Eve sta sfruttando l’esperienza di Embraer e Atech, una consociata del gruppo Embraer, nella fornitura di software di gestione del traffico aereo riconosciuto a livello mondiale per creare le soluzioni che aiuteranno a scalare in sicurezza l’industria UAM in futuro.

