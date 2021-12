Emirates vince il premio World Class Airline agli APEX Official Airline Ratings™

Emirates è stata nominata World Class Airline ai premi APEX Official Airline Ratings ™, diventando una delle prime compagnie aeree ad essere riconosciuta in questa nuova categoria che rappresenta l’apice di tutti i premi APEX Passenger Choice. Inoltre, Emirates è stata nuovamente riconosciuta come compagnia aerea a cinque stelle da APEX e ha conquistato il suo quarto APEX Passenger Choice Award® per il Best Entertainment alla cerimonia degli APEX / IFSA Awards, il più grande evento in presenza dell’anno del settore.

Sviluppato in collaborazione con Yates and Partners, il nuovo premio “World Class Airline” è unico nel considerare non solo i servizi e i prodotti di una compagnia aerea, ma anche i suoi sforzi per la salute, la sicurezza e la sostenibilità, che riflettono le aspettative dei clienti di oggi e le aree chiave di interesse per il settore aereo.

Come tutti i premi APEX, il riconoscimento “World Class Airline” si basa su valutazioni indipendenti verificate da oltre un milione di viaggiatori.

Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Questo è un riconoscimento che mi sta particolarmente a cuore, poiché celebra lo straordinario lavoro del nostro team nel raggiungere l’apice dell’APEX World Class. Questo riconoscimento è dovuto al lavoro instancabile e agli sforzi del personale Emirates nel fornire viaggi sicuri, intensificare le iniziative di sostenibilità e fornire i più alti standard di servizio. Sono fiducioso che il modello di World Class svolgerà un ruolo molto importante nel nostro settore, aiutando a promuovere l’attenzione alla sostenibilità per il miglioramento del nostro mondo. A nome di tutti noi di Emirates, siamo orgogliosi di essere una delle prime compagnie aeree al mondo a essere nominata APEX World Class”.

Joe Leader, amministratore delegato di APEX, ha dichiarato: “Emirates ha dimostrato un impegno continuo nel migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri degli Emirati Arabi Uniti. Il servizio eccezionale, l’utilizzo di soluzioni IFEC, le pratiche di sicurezza sanitaria e i nuovi ordini di aeromobili a basso consumo di carburante sottolineano i valori che abbiamo a cuore con Emirates come compagnia aerea APEX World Class”.

“L’utilizzo di velivoli moderni e a basso consumo di carburante è sempre stato fondamentale per il modello di business di Emirates e rappresenta l’impegno della compagnia aerea per il comfort dei passeggeri e per la riduzione del proprio impatto ambientale. Emirates ha anche un programma completo di lunga data per l’efficienza nei consumi che indaga attivamente e implementa modi per ridurre consumi ed emissioni, ovunque sia operativamente fattibile. Al recente Dubai Airshow, la compagnia aerea ha firmato un accordo con GE Aviation per sviluppare un programma che vedrà un Boeing 777-300ER di Emirates, alimentato da motori GE90, condurre un volo di prova utilizzando il 100% di carburante per l’aviazione sostenibile (SAF). Emirates è anche un orgoglioso membro della coalizione Clean Skies for Tomorrow, istituita dal World Economic Forum.

Sullo sfondo della pandemia, Emirates ha guidato il settore in molte iniziative per assicurare i clienti e creare fiducia nei viaggi. Alcuni provvedimenti presi: essere la prima compagnia a introdurre la copertura sanitaria di viaggio COVID-19 gratuita per tutti i clienti, offrire rimborsi rapidi, generose politiche di esenzione e riprenotazione e aiutare i membri del suo programma fedeltà a raccogliere miglia e livelli di membership. Oltre a protocolli di igiene migliorati, Emirates ha anche lanciato diverse iniziative per migliorare la salute e la sicurezza e facilitare il viaggio del cliente, tra cui: essere la prima compagnia aerea ad avere implementato IATA Travel Pass attraverso il suo network globale, aver installato la tecnologia biometrica avanzata presso il suo hub di Dubai per un’esperienza aeroportuale fluida e contactless.

I servizi e i prodotti esclusivi di Emirates continuano a conquistare i clienti e ad offrire esperienze e valore eccellenti ai viaggiatori di tutte le classi di volo. Il mese scorso, la compagnia aerea ha annunciato un importante investimento in un programma di retrofit che vedrà 105 dei suoi moderni velivoli wide-body equipaggiati con il suo ultimo prodotto Premium Economy, che si è dimostrato immensamente popolare da quando è stato introdotto per la prima volta nel gennaio 2020”, afferma Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)