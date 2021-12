Gulfstream: steep-approach landings per G500 e G600

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi i risultati ottenuti in termini di performance per i suoi Gulfstream G500 e Gulfstream G600 di nuova generazione. Entrambi i velivoli hanno effettuato con successo steep-approach landings a London City Airport in Inghilterra, nonché a Lugano Airport e Sion Airport in Svizzera. Le dimostrazioni fondamentali riguardo low-speed handling and short-field landing capability sono state celebrate con un nuovo city-pair record run.

A seguito della Federal Aviation Administration (FAA) and European Union Aviation Safety Agency (EASA) steep-approach certification, prevista per il prossimo anno, il G500 e il G600 avranno accesso ad aeroporti impegnativi come London City, che richiede la certificazione a causa della sua pista corta e stringenti noise-abatement requirements, nonché Lugano e aeroporti simili situati nella regione montuosa della Svizzera. La breve pista di Lugano, situata all’imbocco di una valle, richiede un extremely steep approach.

“Le takeoff and landing performance che abbiamo dimostrato in Europa sono state fondamentali nel processo per garantire l’accesso dei clienti a ancora più località in tutto il mondo, risparmiando loro ancora più ore preziose all’anno”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “I nostri clienti beneficiano già del vantaggio delle high-speed performance di Gulfstream durante il volo e l’investimento che abbiamo fatto nei test di volo e nel miglioramento continuo offre ancora più valore, con una maggiore flessibilità”.

Dopo le landing demonstrations, il G500 e il G600 hanno rivendicato city-pair speed records, partendo da London City Airport con average cruise speeds di Mach 0,90 e oltre. Il G500 ha volato per 3.077 miglia nautiche/5.699 chilometri fino a Teterboro Airport, vicino a New York, in sole 6 ore e 46 minuti, superando il record precedente di 12 minuti nonostante il vento contrario. Il G600 ha stabilito il proprio speed record da Londra a Seattle, completando il suo volo di 4.235 miglia nautiche/7.843 km in sole 8 ore e 39 minuti.

Entrambi i voli sono atterrati con fuel reserves superiori ai National Business Aviation Association minimums under Instrument Flight Rules. I voli sono in attesa di approvazione da parte della National Aeronautic Association degli Stati Uniti e della Fédération Aéronautique Internationale in Svizzera, per il riconoscimento come record mondiali. Ad oggi, i G500 e G600 detengono più di 60 city-pair speed records combinati.

Inoltre, il G600 ha ricevuto ufficialmente la FAA and EASA certification of improved takeoff performance operations on grooved runways in wet conditions. La certificazione per il G500 è prevista per l’inizio del 2022. Queste performance migliorate dell’aeromobile offrono ai clienti maggiore flessibilità e range options quando operano in wet runway conditions.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace- Photo Credits: Gulfstream Aerospace)