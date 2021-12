News Brevi – 09.12.2021

LUFTHANSA: ANNUAL GENERAL MEETING NEL 2022 IN FORMATO VIRTUALE – Nel 2022, Deutsche Lufthansa AG inviterà nuovamente gli azionisti a un virtual Annual General Meeting. Alla luce dello sviluppo della pandemia, la compagnia riconosce quindi la continua necessità di protezione. Il 69th Annual General Meeting si terrà il 10 maggio 2022. Sarà trasmesso in diretta sul sito web www.lufthansagroup.com. Gli azionisti avranno nuovamente la possibilità di porre domande in anticipo. Inoltre, la compagnia sta valutando ulteriori possibilità di partecipazione degli azionisti all’interno del formato virtuale.

L’AERONAUTICA MILITARE PARTECIPA ALL’EVENTO “ITALIAN NATIONAL AIRSPACE STRATEGY (NAS) – Martedì 7 dicembre, presso l’Hilton Rome Airport di Fiumicino, l’Aeronautica Militare ha partecipato alla tavola rotonda organizzata da ENAC, ENAV SpA e International Air Transport Association (IATA) nell’ambito dell’iniziativa NAS, per definire le strategie con cui affrontare le sfide nel settore dell’aviazione post COVID-19 e lo sviluppo di sinergie per armonizzare le esigenze della sicurezza nazionale con le prospettive di sviluppo del traffico aereo civile (leggi anche qui). All’ evento erano presenti Rafael Schvartzman – Vicepresidente Regionale per l’Europa di IATA, Alessio Quaranta – Director General ENAC, Paolo Simioni – Amministratore Delegato di ENAV, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, ha partecipato invece il Generale di Brigata Luca Baione, Capo Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia dello Stato Maggiore, organo attraverso il quale il Capo di SMA esercita la sua funzione di Autorità per l’Aviazione Militare, attribuzione conferitagli con Decreto ministeriale. In questo contesto, la peculiarità che caratterizza l’Aeronautica Militare, che è allo stesso tempo regolatore, gestore e utilizzatore dello spazio aereo, fornitore dei servizi di navigazione aerea e operatore aeroportuale, nonché autorità di sicurezza del volo, le consentono di esprimere competenze in tutti i campi dell’aviazione. Durante il suo intervento, il Generale Baione ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra gli enti dell’aviazione civile e l’Aeronautica Militare, resa quanto mai necessaria e funzionale dall’esperienza e dalle competenze maturate dalla Forza Armata nei suoi quasi 100 anni di storia. Ciò vale ancor di più quando si tratta di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), settore nel quale l’Aeronautica Militare è stata pioniera nella regolamentazione e nell’impiego operativo, quando a livello civile non esisteva ancora una definizione del termine APR. Per questo bagaglio di esperienze unico l’Aeronautica Militare può essere oggi riferimento di tutte le istituzioni che impiegano l’APR. L’iniziativa si inserisce nel quadro della mutua collaborazione tra gli attori civili e militari, in termini di cooperazione e coordinamento delle attività, che negli ultimi anni ha portato ad avviare la NAS, con lo scopo di lavorare insieme alla continua modernizzazione dello spazio aereo nazionale, migliorando la sicurezza, l’efficienza operativa ed economica e riducendo, al contempo, le emissioni di CO2. Tutto questo assicurando all’aviazione militare l’assolvimento della missione della difesa dello Spazio Aereo nazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR OTTIENE IL RATING “B” DA CDP – Ryanair ha annunciato di aver ricevuto il “B” rating sulla protezione del clima da CDP, un’organizzazione no-profit internazionale che aiuta le organizzazioni a rivelare il proprio impatto ambientale. Questa valutazione mostra un miglioramento rispetto alla valutazione di Ryanair per l’anno precedente (“B-“) e riconosce il lavoro significativo che Ryanair ha intrapreso per gestire il suo impatto ambientale fino ad oggi. “Questo risultato conferma l’alto livello di coinvolgimento della catena del valore di Ryanair, la trasparenza nella divulgazione delle emissioni di CO2 e le sue iniziative di riduzione delle emissioni di CO2 leader del settore, come l’investimento di 22 miliardi di dollari della compagnia in nuovi aeromobili “Gamechanger” che riducono le emissioni di CO2 del 16%, trasportando il 4% in più di passeggeri, per i quali Ryanair si è aggiudicata il top standard “A” rating”, afferma Ryanair. Ryanair ha fissato l’obiettivo di raggiungere un CDP rating complessivo “A” nei prossimi due anni. Il Direttore della Sostenibilità di Ryanair, Thomas Fowler, ha dichiarato: “Siamo lieti di ricevere un rating ‘B’ nel CDP di quest’anno. Questo riconosce l’impegno di Ryanair a ridurre il suo impatto ambientale. Nel corso degli anni abbiamo ridotto la nostra impronta ambientale, portandoci ad essere una delle compagnie aeree più efficienti dal punto di vista ambientale. Lo abbiamo fatto investendo in tecnologie innovative e guidando un programma di decarbonizzazione a livello aziendale”.

RYANAIR: NUOVA BASE A NORIMBERGA – Ryanair ha annunciato l’apertura della sua base di Norimberga – l’ottava base tedesca – che rappresenta un investimento di $200 milioni. Con due aerei basati e 13 nuove rotte (27 in totale) per la Summer ’22, Ryanair collegherà l’aeroporto regionale con 13 paesi in tutta Europa. “L’investimento di Ryanair a Norimberga dà una spinta tanto necessaria agli aeroporti locali. Queste 13 nuove rotte collegheranno Norimberga ai principali mercati turistici, tra cui Cagliari, Valencia, Venezia e Dublino, e miglioreranno in modo significativo la connettività e il profilo della regione come destinazione turistica per la S’22”, afferma Ryanair. Le nuove rotte per la Summer ’22 a Norimberga comprendono anche Cagliari e Venezia.

DELTA RICEVE DIVERSI RICONOSCIMENTI – Delta viene nuovamente riconosciuta come una delle migliori compagnie aeree per il suo impegno nei confronti dei clienti e della loro sicurezza, con i nuovi premi ottenuti da The Beat, Global Traveler, Business Traveler U.K e Airline Passenger Experience Association (APEX). I Beat Readers’ Choice Awards hanno riconosciuto Delta come Admired Airline and Overall Most Admired Supplierl. I lettori di Global Traveler hanno nominato Delta Airline of the Year come parte dei 18th annual GT Tested Reader Survey awards. Anche la Fly Delta app, lo SkyMiles loyalty program e le Delta Sky Club lounges sono state valutate come migliori del settore, vincendo rispettivamente i riconoscimenti Best Airline App, Best Frequent-Flyer Customer Service, Best Airline Lounges (per il terzo anno consecutivo). Business Traveller U.K. ha riconosciuto Delta come Best North American Airline, sulla scia dei riconoscimenti delle edizioni USA e Asia-Pacifico della pubblicazione a novembre. Quest’anno l’Airline Passenger Experience Association (APEX) ha assegnato a Delta due premi, nominando Delta come 2022 Five Star Global Airline in the Official Airline Ratings™ e selezionando la compagnia come 2022 Global Passenger Choice Award® Winner for Best Wi-Fi. “Non abbiamo mai vacillato nel nostro impegno a offrire un’esperienza fluida e piacevole ai nostri clienti, sia che volino per la prima volta con Delta o che siano Diamond Medallion members”, ha affermato Allison Ausband, E.V.P. and Chief Customer Experience Officer. “Questi premi provengono da clienti che si fidano di noi. Offriamo loro un’esperienza e un programma fedeltà che non possono trovare da nessun’altra parte. Non potremmo essere più grati a ogni individuo e dipendente che contribuisce a creare la Delta Difference ogni giorno”.

ETIHAD AIRWAYS SVELA LE FORMULA UNO UNIFOMRS – Etihad Airways, title sponsor del Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, ha svelato la sua 2021 Formula 1 uniform, in vista dell’ultima gara della stagione. La gara, decisiva per il titolo mondiale, si svolgerà questa domenica, 12 dicembre. Le nuove divise saranno indossate dall’Etihad Airways Cabin Crew presso l’esclusivo Paddock Club a Yas Marina Circuit, Abu Dhabi. Nello spirito di rappresentare Abu Dhabi nel mondo, la compagnia aerea ha selezionato un designer degli Emirati, Yara Bin Shakar, per creare il design di quest’anno. L’uniforme è una tuta sportiva nera caratterizzata da una cintura avvolgente asimmetrica, sagomata e disegnata per rappresentare la pista di Formula 1 del circuito di Yas Marina, con cuciture sulla cintura che rappresentano una rivisitazione del tradizionale ricamo degli Emirati. Il nero è stato scelto perché è un colore senza tempo e i dettagli della tavolozza dei colori Etihad sono rappresentati nel ricamo della cintura. Yara Bin Shakar è una stilista emiratina, nota soprattutto per i modelli reversibili, pratici e modesti.

NUOVO BRAND SPOT PER AIR CANADA – Air Canada sta abbracciando la magia della stagione con un nuovo spot che condivide un messaggio di solidarietà per la prima vacanza che molti canadesi trascorreranno insieme. Il video segna un ritorno alla narrazione per Air Canada, poiché trova modi per collegare emotivamente il suo brand ai canadesi che non hanno potuto viaggiare in quasi due anni. Lo spot di quest’anno è un mix di live action e animazione, il primo per Air Canada. “Il brand spot natalizio di quest’anno è stato ispirato dalle esperienze e dalle emozioni universalmente condivise provate nel corso della pandemia. E’ anche ispirato dalla resilienza e dal potere dell’amore e della determinazione che ci ha portato di nuovo insieme”, ha affermato Andy Shibata, Vice President, Brand, Air Canada. Lo spot sarà condiviso in più forme, inclusa una versione estesa per i canali di proprietà di Air Canada.

LUFTHANSA TECHNIK FONISCE ENGINE SERVICES A FRONTIER AIRLINES – Il vettore ultra low cost Frontier Airlines sceglie Lufthansa Technik per riparare e revisionare 21 motori CFM56-5B e per fornire Mobile Engine Services. Nei prossimi cinque anni Lufthansa Technik effettuerà revisioni e riparazioni sui motori che volano con la Frontier fleet di 112 aeromobili della famiglia Airbus A320. Lufthansa Technik ad Amburgo, Germania, effettuerà la revisione dei motori, mentre le riparazioni possono essere eseguite localmente presso la facility di Lufthansa Technik a Tulsa, Oklahoma. A tal fine, sono stati effettuati importanti investimenti presso l’engine shop di Tulsa. Il team di Tulsa eseguirà anche i Mobile Engine Services per le riparazioni necessarie tra le revisioni, con l’obiettivo di ridurre significativamente i tempi di fermo operativo ed evitare inutili shop visits. A seconda dei requisiti della soluzione di riparazione individuale, le opzioni disponibili vanno da servizi on-wing e sul campo alle riparazioni più complesse eseguite presso lo shop di Tulsa. “Lufthansa Technik è per noi un partner importante e di lunga data, il che ci rende fiduciosi che soddisferanno le nostre elevate aspettative in materia di manutenzione dei motori, flessibilità e prezzo”, ha affermato Trevor Stedke, senior vice president of operations, Frontier Airlines. Dietmar Focke, vice president engines, Lufthansa Technik, ha aggiunto: “Siamo estremamente felici di essere riusciti a conquistare la fiducia di Frontier. I motori sono la risorsa più preziosa di un aeromobile. Non vediamo l’ora di far crescere la nostra partnership e supportare la crescita di Frontier come una delle compagnie aeree di maggior successo nel mercato americano, con l’obiettivo di fornire viaggi aerei a prezzi accessibili negli Stati Uniti e oltre. Soddisferemo la fiducia riposta in noi e dimostreremo che siamo in grado di fornire servizi affidabili e di alta qualità a un prezzo ragionevole”.

IATA PROMUOVE LA SICUREZZA IN INDONESIA E ALASKA – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato di aver raggiunto accordi con l’Alaska Air Carriers Association, (AACA) e l’Indonesia National Air Carriers Association (INACA) in base ai quali le associazioni promuoveranno lo IATA Standard Safety Assessment (ISSA) tra le rispettive organizzazioni. ISSA è un voluntary safety audit program allineato con le migliori pratiche globali e creato principalmente per le compagnie aeree che operano aeromobili con un peso massimo al decollo (MTOW) inferiore alla soglia di 5.700 kg (12.566 libbre) per la partecipazione allo IATA Operational Safety Audit (IOSA). L’ISSA è anche un’alternativa per le compagnie aeree, come alcuni charter privati, il cui modello di business non consente la conformità agli standard IOSA. ISSA non sostituisce l’IOSA, che rimane un requisito per l’adesione a IATA. “Non vediamo l’ora di lavorare con AACA e INACA per aiutare a garantire che gli operatori idonei dispongano di una solida infrastruttura di sicurezza, convalidata da una valutazione della sicurezza operativa. La nostra esperienza con IOSA conferma che le valutazioni di sicurezza armonizzate a livello globale offrono miglioramenti tangibili e misurabili nella sicurezza del settore”, ha affermato Mark Searle, IATA’s Director Safety. “Siamo entusiasti di lavorare con la IATA per promuovere il programma ISSA per migliorare la sicurezza aerea in Indonesia”, ha affermato Bayu Sutanto, Secretary General of INACA. “AACA spera che la nostra collaborazione con IATA possa far progredire ulteriormente la sicurezza del trasporto aereo in Alaska”, ha affermato Jane Dale, Executive Director, AACA.