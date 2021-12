ACI World: i governi devono coordinare e attuare misure di viaggio basate sulle evidenze

Airports Council International (ACI) World ha espresso la sua frustrazione per il fatto che le richieste ai governi di coordinamento e collaborazione per la ripresa sicura dei viaggi continuino a non essere ascoltate.

“Con la salute pubblica come priorità, ACI World sta esortando i governi a migliorare notevolmente il coordinamento per le misure di viaggio tra i paesi e ad attuare approcci basati sul rischio e sull’evidenza per un ritorno sicuro del viaggio. L’attuale mosaico di restrizioni di viaggio in tutto il mondo continua a influenzare il sistema aereo globale e i milioni di mezzi di sussistenza che dipendono dal commercio, dal turismo e dagli investimenti forniti dal trasporto aereo.

L’improvvisa imposizione di divieti di viaggio da parte di alcuni Stati in reazione all’identificazione della variante Omicron è stata denunciata da organismi internazionali tra cui la World Health Organization (WHO), che ha affermato chiaramente che “divieti di viaggio generalizzati non impediranno la diffusione internazionale” delle varianti e che “pongono un pesante fardello su vite e mezzi di sussistenza”.

L’ACI, la voce degli aeroporti del mondo, si unisce a United Nations, WHO, International Civil Aviation Organization (ICAO), International Air Transport Association (IATA), UN World Tourism Organization (UNWTO), World Travel and Tourism Council (WTTC) nel chiedere per misure di viaggio basate sul rischio coordinate tra i paesi”, afferma ACI World.

Inoltre, ACI World rafforza la necessità per i paesi di adottare credenziali sanitarie digitali armonizzate per i test e le vaccinazioni accettate oltre confine. Ciò consentirebbe una migliore gestione delle misure di viaggio insieme a un migliore adattamento all’evoluzione della situazione sanitaria.

“I divieti di viaggio e le chiusure delle frontiere non sono la soluzione quando emergono varianti”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Le parti interessate dell’aviazione vogliono far parte della soluzione per ripristinare in sicurezza i viaggi internazionali, ma abbiamo un disperato bisogno che i governi si coordinino tra loro e collaborino con l’ecosistema dell’aviazione. Questo è ciò che è stato concordato in una recente conferenza globale all’ICAO e i governi devono ora seguire. Dobbiamo anche ricordare il valore e i posti di lavoro creati dall’intero settore dell’aviazione e del turismo: proteggere la popolazione con il giusto approccio basato sul rischio migliorerà le circostanze sociali, sanitarie ed economiche per le comunità che serviamo. E questo li aiuterà a ricostruire. Inoltre, WHO e altri sottolineano che l’accesso e la distribuzione equa dei vaccini COVID-19 è fondamentale per controllare la diffusione e l’emergere di nuove varianti di COVID-19 e abbiamo urgente bisogno di una cooperazione internazionale per fornire risultati”.

(Ufficio Stampa ACI World)