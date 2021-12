American Airlines presenta il summer 2022 schedule annuncia il servizio verso Doha, Qatar

I clienti in cerca di esperienze di viaggio avranno una nuova destinazione e molte che ritornano tra cui scegliere, mentre American Airlines annuncia il suo programma per l’estate 2022.

A partire da giugno, i clienti potranno viaggiare in Medio Oriente e collegarsi al continente africano, alle località dell’Oceano Indiano e oltre con il nuovo servizio di American da New York (JFK) a Doha, Qatar (DOH). Situata nel cuore del Medio Oriente, Doha offre una vasta gamma di attrazioni.

“Continuiamo a trovare modi creativi per costruire una rete che porti i clienti dove vogliono andare quando sono pronti a viaggiare”, ha affermato Brian Znotins, Vice President of Network Planning, American. “L’aggiunta di Doha alla nostra vasta rete globale e la ripresa di una parte significativa delle nostre rotte europee offre ai nostri clienti più scelte mentre pianificano le vacanze del prossimo anno”.

Con il lancio del nuovo servizio di American per Doha, la compagnia aerea approfondirà la sua relazione con Qatar Airways. I clienti hanno già beneficiato dell’ampio codeshare tra le due compagnie aeree in quanto ha consentito ai clienti di accedere a nuove destinazioni in Medio Oriente, Africa orientale, Asia meridionale e Asia sudorientale che American attualmente non serve.

“Non vediamo l’ora di accogliere il nostro partner oneworld e gli amici di American Airlines nel nostro aeroporto di Doha, recentemente votato come miglior aeroporto del mondo, e offrire connettività a numerose destinazioni business e leisure in tutta la regione e oltre”, ha affermato Thierry Antinori, Qatar Airways’ Chief Commercial Officer.

Per offrire ai clienti la massima connettività verso le destinazioni che desiderano raggiungere, American ha strategicamente costruito un programma estivo che ottimizza l’uso della flotta widebody della compagnia aerea, focalizzato sulle destinazioni più popolari, massimizzando i collegamenti con i partner internazionali.

Tutti i velivoli widebody attualmente utilizzati sulle rotte a corto raggio nei Caraibi, in America Latina e in Messico saranno riassegnati la prossima estate verso destinazioni transatlantiche, tra cui Barcellona, Spagna (BCN); Lisbona, Portogallo (LIS); Venezia, Italia (VCE). Questa primavera, American riprenderà il servizio da Charlotte, North Carolina (CLT), a Roma (FCO) e avvierà servizi stagionali sia per FCO che per Atene, Grecia (ATH), prima rispetto agli anni precedenti.

I continui ritardi nelle consegne degli aeromobili Boeing 787 hanno fornito sfide uniche nella pianificazione dei voli internazionali con mesi di anticipo. Di conseguenza, American non riprenderà il servizio per Edimburgo, Scozia (EDI) e Shannon, Irlanda (SNN), nel 2022. Poiché la domanda rimane debole in Asia, American interromperà il servizio per Hong Kong (HKG).

American ha anche modificato le operazioni su alcune rotte esistenti in Asia e Sud America e ha ridotto le frequenze, consentendo alla compagnia aerea di offrire più opzioni ai clienti la prossima estate.

Nell’ultimo anno American ha continuato a fornire ai clienti opzioni di viaggio internazionali, portandoli dove vogliono quando decidono di tornare a viaggiare. American ha lanciato 37 rotte internazionali a lungo raggio nel 2021, incluse sette nuove rotte: da Seattle (SEA) a Londra (LHR); da JFK a Santiago del Cile (SCL); da JFK a Tel Aviv, Israele (TLV): da Boston (BOS) a LHR; da JFK ad ATH; da Miami (MIA) a TLV; da JFK a Delhi, India (DEL).

Le partnership globali di American con altri vettori dell’alleanza oneworld e le innovative partnership nazionali con JetBlue Airways e Alaska Airlines completano la rete di American e creano più scelte per i clienti, sia che vogliano viaggiare a Londra, Seattle o Boston.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)