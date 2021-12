Emirates Skywards: un milione di Miglia durante il Dubai Shopping Festival

Emirates Skywards, il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai, offre a cinque fortunati membri la possibilità di diventare milionari Skywards nel corso del Dubai Shopping Festival.

“Per avere la possibilità di portare a casa un milione di Miglia Skywards ogni settimana fai acquisti in più di 1.300 negozi al dettaglio, cena in più di 200 ristoranti, goditi le attrazioni uniche del Dubai Mall o spendi con più di 1.300 partner grazie a Skywards Everyday, un’app che permette ai soci di accumulare Miglia sulla spesa quotidiana.

Per partecipare all’estrazione settimanale, i clienti dovranno spendere almeno 100 dirham al Dubai Mall o presso i partner Skywards Everyday. I membri possono anche raddoppiare le loro possibilità di vincita semplicemente facendo spese con i partner Skywards Everyday al Dubai Mall (si applicano termini e condizioni).

Per ogni 100 dirham spesi si ottiene una partecipazione all’estrazione. L’offerta è valida su tutte le spese effettuate tra il 15 dicembre 2021 e il 30 gennaio 2022. Un vincitore sarà annunciato ogni settimana, a partire dal 3 gennaio 2022.

I titolari di carta di credito Emirates Skywards possono anche accumulare Miglia Skywards aggiuntive con ogni acquisto effettuato e 1 Tier Mile per ogni 4 Miglia Skywards accumulate. L’offerta è applicabile a tutte le banche partner partecipanti negli Emirati Arabi Uniti, Kuwait, KSA e Stati Uniti. I soci possono anche guadagnare ancora più Miglia Skywards bonus sui rimborsi fiscali tramite l’app utu Tax Free”, afferma Emirates.

“Emirates Skywards continua a offrire ai suoi 28 milioni di soci in tutto il mondo premi e privilegi senza pari. I soci possono accumulare e spendere Miglia per un’ampia gamma di premi, inclusi biglietti aerei delle compagnie aeree partner, upgrade di volo, ospitalità in occasione di eventi sportivi e culturali ed esperienze.

Il programma fedeltà ha recentemente lanciato una piattaforma di abbonamento online, “Skywards+”, per offrire ai membri un facile accesso a premi personalizzati. I soci registrati hanno anche la possibilità di accumulare un miglio al minuto, per un massimo di 5.000 Miglia, durante uno scalo o un soggiorno di vacanza a Dubai, applicabile a tutti i biglietti Emirates e flydubai acquistati dal 1° agosto 2021 al 31 marzo 2022″, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)