Qatar Airways atterra a Odessa

Il volo inaugurale di Qatar Airways da Doha a Odessa, Ucraina, è atterrato all’aeroporto internazionale di Odessa giovedì 9 dicembre 2021, segnando il lancio del secondo gateway della compagnia aerea in Ucraina.

Operato da un aeromobile Airbus A320, il volo QR309, che trasportava il Qatar Airways Regional Manager, Christian Deresjo, è stato accolto con una cerimonia di apertura alla presenza di diverse autorità e del Director General of Odesa International Airport, Volodymyr Semenchenko.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “L’inizio del servizio per Odessa segna il crescente rapporto tra lo Stato del Qatar e l’Ucraina. Odessa è famosa sia per gli affari che per il tempo libero e, in particolare, prevediamo che la rotta serva i marittimi e i lavoratori offshore di tutto il mondo, che potranno godere della nostra “Mariner Lounge” dedicata, la prima del settore, presso l’aeroporto di casa della compagnia aerea, l’Hamad International Airport (HIA).

Questo nuovo importante gateway fornirà una connettività avanzata sia ai viaggiatori d’affari che ai turisti e aiuterà a collegare i passeggeri da Odessa alla nostra vasta rete globale di oltre 140 destinazioni in tutto il mondo”.

Volodymyr Semenchenko, Director General of Odesa International Airport, ha dichiarato: “Il 2021 è stato un anno entusiasmante per l’aeroporto internazionale di Odessa, che si è concluso con notizie ancora più entusiasmanti: l’inizio di una collaborazione con Qatar Airways, la migliore compagnia aerea del mondo secondo il World Airline Awards 2021 rating by Skytrax. La nuova rotta Doha-Odessa apre nuovi orizzonti in tutto il mondo per i nostri passeggeri. Siamo felici di dare il benvenuto a Qatar Airways a Odessa e siamo fiduciosi che sarà una cooperazione a lungo termine e reciprocamente vantaggiosa”.

I nuovi servizi diretti per Odessa saranno operati da un aeromobile Airbus A320, con 12 posti in Business Class e 120 posti in Economy Class. Oltre a godere del pluripremiato servizio di bordo, i passeggeri in viaggio verso Odessa avranno anche accesso a Oryx One, il sistema di intrattenimento di bordo di Qatar Airways, che offre gli ultimi film di successo, TV, musica, giochi e molto altro.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)