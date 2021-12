Saab diventa Full Owner di Saab Digital Air Traffic Solutions

La proprietà di Saab Digital Air Traffic Solutions AB (SDATS) viene acquisita nella sua interezza da Saab. La Swedish Civil Aviation Administration (LFV) ha precedentemente posseduto il 41% della società, con Saab che possedeva il 59%.

SDATS è stata creata come una joint venture tra Saab e LFV. L’obiettivo era quello di combinare l’esperienza di LFV nelle operazioni di controllo del traffico aereo con l’esperienza tecnica di Saab, al fine di sviluppare ulteriormente il remote air traffic control. Nell’aprile 2015 Örnsköldsvik Airport è diventato il primo aeroporto al mondo a utilizzare il remote air traffic control, gestito dal centro di comando di Sundsvall. Da allora il numero di installazioni è aumentato e il sistema è ora operativo sia nel settore civile che in quello militare.

“Stiamo assistendo a un crescente interesse da parte del mercato internazionale per il remote air traffic control e per il prodotto high-tech sviluppato da Saab e LFV”, afferma Per Ahl, CEO di SDATS. “La partnership è stata vitale per stabilire il remote air traffic control e le sue operazioni. L’espansione nel mercato internazionale richiede ora un focus puramente commerciale sullo sviluppo e l’espansione del business. Non vediamo l’ora di proseguire la stretta collaborazione con LFV”.

Digital Tower è una soluzione flessibile e scalabile per un’ampia gamma di applicazioni civili e militari. Il sistema è già stato introdotto con successo negli aeroporti di Svezia, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Germania e Stati Uniti ed è stato selezionato dalla Royal Navy per le naval air stations della flotta nel Regno Unito.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab)