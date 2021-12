News Brevi – 13.12.2021

AEROPORTI DI PUGLIA: ANTONIO MARIA VASILE, VICEPRESIDENTE DELLA SOCIETA’, NOMINATO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ASSAEROPORTI – Aeroporti di Puglia comunica che Antonio Maria Vasile, Vice Presidente della società, è stato nominato componente del Consiglio Direttivo di Assaeroporti, l’Associazione Italiana Gestori Aeroportuali che rappresenta presso le Istituzioni nazionali ed europee 33 società di gestione per 43 aeroporti. Il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, nell’esprimere la propria soddisfazione ha sottolineato come “la nomina consentirà alla Puglia di rafforzare la policy di sviluppo della connettività e delle infrastrutture, in quanto gli aeroporti devono essere considerati come snodi fondamentali per lo sviluppo dell’economia regionale”. Associata a Confindustria, a Federtrasporto e all’IFSC (Italian Flight Safety Committee), Assaeroporti è presente in Europa come membro di ACI EUROPE, l’associazione dei gestori aeroportuali europei. La mission di Assaeroporti è quella di: interagire con le istituzioni di Governo nazionali ed europee per assicurare lo sviluppo del settore del trasporto aereo, rappresentando la posizione dei gestori degli aeroporti italiani; stipulare il Contratto Collettivo Nazionale di Categoria (CCNL) e rappresentare a livello nazionale le società di gestione aeroportuale nelle relazioni industriali; promuovere la collaborazione tra le società associate per contribuire al miglioramento dei processi e delle tecniche di gestione, anche attraverso la costituzione di specifici Gruppi di Lavoro composti da qualificati rappresentanti dei gestori; cooperare con le altre associazioni di settore attive a livello nazionale ed europeo al fine di favorire l’adozione di best practices e garantire l’innalzamento dei livelli di qualità e sicurezza delle attività aeroportuali.

SPERLONGA: ELICOTTERO AERONAUTICA MILITARE SOCCORRE UN ROCCIATORE INFORTUNATO IN FALESIA – Si è concluso nella serata di sabato 11 dicembre il soccorso di un uomo rimasto infortunato mentre si trovava su una falesia tra Sperlonga e Gaeta, in provincia di Latina. I soccorsi dell’uomo sono stati particolarmente impegnativi in considerazione della zona particolarmente impervia, tanto che dal pomeriggio si sono protratti fino al calar del sole. E’ proprio con il calare della notte che si è reso necessario l’intervento di un elicottero HH-139A dell’85° Centro Combat SAR (Search&Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare (RM). L’equipaggio dell’Aeronautica Militare, infatti, è dotato di speciali visori notturni – Night Vision Goggles – che gli permettono di operare con condizioni di luce marginale e di notte. L’equipaggio in prontezza d’allarme è stato attivato nel tardo pomeriggio dal Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), il centro di comando e controllo dell’Aeronautica Militare dal quale vengono gestite tutte le attività operative di questo genere. Una volta raggiunta l’area d’operazioni, in collaborazione con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico intervenuto sul posto, l’equipaggio militare ha recuperato il ferito tramite il verricello e l’ha trasportato verso l’aeroporto militare di Latina. Da qui, un’ambulanza ha trasportato l’infortunato presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le necessarie cure. L’85° Centro C.S.A.R. è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche di notte e in condizioni meteorologiche marginali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QATAR AIRWAYS CATERING COMPANY: OLTRE 16 MILIONI DI PASTI SERVITI NEL 2021 – Qatar Aircraft Catering Company (QACC), aircraft catering subsidiary of Qatar Airways Group, ha raggiunto un nuovo traguardo nel suo percorso di recupero dalle sfide del COVID-19 dopo aver preparato oltre 16 milioni di pasti per i passeggeri che viaggiano a bordo di Qatar Airways, Qatar Executive e altre compagnie aeree in partenza dall’Hamad International Airport (HIA) nel 2021. Situato a HIA, QACC gestisce una struttura all’avanguardia moderna di 69.000 metri quadrati, con la capacità di fornire 175.000 pasti al giorno. Ad oggi, QACC serve più di 100.000 pasti al giorno, evidenziando la notevole crescita e ripresa di Qatar Airways nel corso degli ultimi 20 mesi. Sascha Von Wolfersdorf, Catering Services Acting Senior Vice President, ha dichiarato: “Riflettendo su questa pietra miliare dopo quello che è stato il capitolo più impegnativo dell’aviazione, è incoraggiante e rassicurante essere sulla strada della ripresa. Questo risultato è alla base della flessibilità e dell’agilità di QACC nel soddisfare l’aumento della domanda con l’aumento dei viaggi. Sono ottimista per il futuro e fiducioso che vedremo un’ulteriore crescita. Questo è il motivo per cui abbiamo investito in piani per una seconda unità che comporterà l’acquisizione e l’installazione di nuove linee di produzione, per aiutare a soddisfare le future esigenze di ristorazione di Qatar Airways, che si allineano con la sua continua crescita e la richiesta anticipata di viaggi intorno alla FIFA World Cup Qatar 2022™”. La sussidiaria catering ha svolto un ruolo fondamentale nell’aiutare Qatar Airways a vincere l’APEX Passenger Choice Awards® “Best Food & Beverage” per l’anno 2022 e il premio Skytrax “World’s Best Business Class Onboard Catering” per l’anno 2021. QACC sta anche perseguendo un accreditamento di laboratorio interno che ridurrà i costi e sbloccherà flussi di entrate futuri, consentendogli di diventare una struttura autorizzata per l’analisi degli alimenti per lo Stato del Qatar. Inoltre, QACC sta pianificando un progetto di coltivazione in serra che porterà all’autosufficienza di microerbe e vegetazione verde per aiutare a ridurre l’impronta di carbonio causata dalle merci importate.

NUOVO RICONOSCIMENTO PER DELTA – I Corporate travel professionals hanno valutato Delta al primo posto nell’annuale Business Travel News Airline Survey per l’undicesimo anno consecutivo, con un ampio margine, citando la reattività della compagnia aerea ai clienti e il suo approccio orientato alla flessibilità durante la pandemia e oltre. “Lo storico undicesimo consecutivo Business Travel News award è dovuto alle persone di Delta che ogni giorno fanno il possibile per i nostri clienti”, ha affermato Steve Sear, EVP – Global Sales and Distribution. “Abbiamo trascorso l’ultimo anno lavorando instancabilmente per garantire che i nostri clienti si sentono a proprio agio nel tornare in volo. Continuiamo a dare priorità e a fare investimenti che migliorino ed elevino l’esperienza di viaggio, offrendo al contempo un servizio eccezionale a tutti i nostri viaggiatori”. Il sondaggio chiede ai professionisti dei viaggi aziendali di classificare le compagnie aeree in base a una serie di attributi chiave, tra cui servizio clienti, distribuzione e risposta alla pandemia.

QANTAS E JETSTAR: RIAPRONO LE FRONTIERE DEL QUEENSLAND – Qantas e Jetstar sono pronti a riunire migliaia di persone mentre il confine del Queensland riapre a Victoria e New South Wales per la prima volta in più di cinque mesi. Quasi 10.000 passeggeri viaggeranno oggi su quasi 100 voli Qantas e Jetstar da e per il Queensland, con molti dei voli di oggi al completo. Questa settimana le due compagnie aeree opereranno circa 700 voli da e per il Queensland su 28 rotte da Victoria e New South Wales. Ciò è paragonabile ai circa 100 voli della scorsa settimana, quando i confini erano ancora chiusi. I voli dagli stati orientali aumenteranno ulteriormente in vista del Natale. La riapertura delle frontiere vede anche Sydney-Brisbane e Melbourne-Brisbane tornare alla loro posizione pre-COVID come prime tre rotte aeree più trafficate del paese (dietro Melbourne-Sydney al primo posto). I voli inaugurali da Canberra a Brisbane di Jetstar decolleranno venerdì. Gareth Evans, Jetstar Group CEO, ha affermato: “Sappiamo quanto siano state difficili le chiusure delle frontiere per molte persone e oggi sarà senza dubbio emozionante, in particolare per la famiglia e gli amici che possono riunirsi dopo mesi di separazione”.