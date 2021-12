SAS premia i viaggiatori che aggiungono biofuel

Dal 2019 i viaggiatori che volano con SAS possono scegliere volontariamente di acquistare biofuel. Aumentare l’uso di sustainable aviation fuels, come il biofuel, è un passo importante per ridurre le emissioni di carbonio che hanno un impatto sul clima durante il volo e SAS ora ricompenserà i membri EuroBonus con punti extra quando aggiungono biocarburante.

I sustainable aviation fuels, come i biofuel, riducono le emissioni di CO2 nel ciclo di vita fino all’80%. Tutti i viaggiatori SAS possono già acquistare biocarburante al momento della prenotazione, aggiungendo 20-minute blocks di biofuel.

A partire dal 14 dicembre SAS ricompenserà i suoi membri EuroBonus con 500 punti EuroBonus Extra per ogni blocco di 20 minuti acquistato.

“Rendendo più vantaggioso l’acquisto di biofuel con la prenotazione, SAS vuole aumentare l’utilizzo di questo servizio senza scopo di lucro. I carburanti sostenibili per l’aviazione sono un ponte verso l’aviazione a emissioni zero e SAS lavora per aprire la strada a una produzione e fornitura commerciale su larga scala”, afferma Karl Sandlund, Chief Commercial Officer.

SAS mira ad essere il leader mondiale nel settore dell’aviazione sostenibile e lavora duramente per ridurre le emissioni. Ciò si ottiene, ad esempio, con aeromobili moderni e a basso consumo di carburante e utilizzando sustainable aviation fuels.

Rispetto ai combustibili fossili, i sustainable aviation fuels, come i biofuel, riducono drasticamente le emissioni di CO2 che hanno un impatto sul clima nel ciclo di vita. Inoltre, SAS continua a compensare le emissioni di carbonio di tutti i voli dei membri EuroBonus con SAS, gratuitamente.

I viaggiatori possono acquistare blocchi di biofuel da 20 minuti nella loro prenotazione. Prezzo per blocco: 10 USD/10 EUR/100 SEK/100 NOK/70 DKK. Il biosuel è un tipo di SAF (Sustainable Aviation Fuel).

SAS non realizza alcun profitto sull’acquisto e questo si aggiunge solo alla quantità di biocarburante che SAS è già impegnata ad acquistare. La quantità di biocarburante acquistata da un viaggiatore non sarà necessariamente utilizzata sul volo effettivo per il quale il viaggiatore ha acquistato un biglietto, ma sarà utilizzata per sostituire il carburante fossile per l’importo equivalente nelle operazioni di SAS il prima possibile e al più tardi entro 12 mesi.

EuroBonus è uno dei principali member programs della Scandinavia, con oltre 6 milioni di membri.

