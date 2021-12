SWISS amplia ulteriormente il suo network per l’estate 2022 e offre nuove destinazioni

Swiss International Air Lines (SWISS) prevede di espandere ulteriormente la propria gamma di scheduled services per la stagione estiva 2022. La compagnia aerea servirà un totale di 119 destinazioni da Zurigo e Ginevra la prossima estate, 93 in Europa e 26 nella sua rete intercontinentale.

I viaggiatori SWISS da Zurigo avranno una scelta di 92 destinazioni, mentre i clienti nella regione di Ginevra possono scegliere tra 46. In Europa l’attenzione sarà rivolta alle destinazioni per il tempo libero e in visita ad amici e parenti e sui principali centri del continente, mentre sull’intercontinentale SWISS porrà un accento particolare sulle destinazioni nordamericane. SWISS prevede di ripristinare i suoi servizi a circa l’80% della capacità del 2019 entro il terzo trimestre del 2022. Dei 91 aeromobili della flotta SWISS, fino a 59 aeromobili a corto raggio (inclusi i wet lease) dovrebbero essere impiegati nei 2022 summer schedules, insieme a un massimo di 26 aeromobili a lungo raggio sulle rotte intercontinentali.

“Anche se la situazione pandemica è ancora tesa, rimaniamo fiduciosi che saremo in grado di espandere ulteriormente in modo sostanziale la nostra gamma di servizi per la prossima estate con parametri generali migliorati”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti una scelta completa e variegata di voli SWISS. Allo stesso tempo, la stabilità e l’affidabilità dei nostri programmi rimarranno una delle nostre priorità fondamentali”.

Da Zurigo, SWISS prevede di offrire ai propri clienti una scelta di 66 destinazioni a corto raggio e 26 a lungo raggio negli schedule della prossima estate. Questi includeranno cinque nuove destinazioni europee. Dalla fine di marzo in poi SWISS servirà Bologna, Nantes, Sofia e la capitale lituana Vilnius. Anche la città portuale di Odessa, nel sud dell’Ucraina, riceverà servizi di linea SWISS a partire dal prossimo luglio. Le destinazioni europee più servite da Zurigo la prossima estate includeranno Berlino, Amburgo, Londra Heathrow e Amsterdam, mentre il più grande aumento di capacità di anno in anno si vedrà sulle rotte verso Porto, Palermo, Tallinn e Billund.

Sul fronte del lungo raggio, SWISS si concentrerà chiaramente sull’espansione delle sue frequenze da e verso il Nord America nei suoi orari estivi 2022. New York (JFK), Boston e Chicago riceveranno ciascuna servizi due volte al giorno, rispetto alle frequenze una volta al giorno dell’estate 2021. SWISS ripristinerà anche i servizi per Delhi e Mumbai in India, sospesi a causa degli sviluppi della pandemia. Il nuovo servizio bisettimanale per Beirut, introdotto nell’inverno 2021/22, proseguirà anche negli orari estivi 2022, così come l’attuale collegamento Zurigo-Buenos Aires via San Paolo composto da due voli settimanali.

SWISS amplierà i suoi servizi anche da Ginevra, nei programmi della prossima estate. Oltre al servizio a lungo raggio per New York, ai viaggiatori provenienti da Ginevra verrà offerta una scelta di 45 destinazioni europee. Queste includeranno un nuovo servizio SWISS non-stop tra Ginevra e la capitale belga Bruxelles per integrare il servizio esistente sulla rotta del vettore consociato di Lufthansa Group, Brussels Airlines. SWISS aumenterà anche le sue frequenze Ginevra-New York fino a sette voli settimanali. Londra Heathrow, Atene, Lisbona, Porto e Francoforte saranno tra le destinazioni europee servite più frequentemente da Ginevra negli orari estivi 2022.

L’orario estivo 2022 andrà dal 27 marzo al 30 ottobre. Per una maggiore pianificabilità, i summer schedule 2022 di SWISS saranno pubblicati in due fasi. I programmi fino al 31 maggio 2022 compreso sono pubblicati oggi (14 dicembre), mentre i programmi definitivi dal 1° giugno alla fine di ottobre 2022 saranno pubblicati il 12 gennaio. I voli per le nuove destinazioni SWISS sono prenotabili da oggi, invece, per tutto il periodo dell’orario estivo. Tutti i clienti il cui volo viene cancellato possono riprenotare gratuitamente o ottenere il rimborso completo del biglietto.

Gli orari estivi di SWISS 2022 sono disponibili su www.swiss.com.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)