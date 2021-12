Vueling: tratta speciale Ancona – Parigi Orly per Capodanno

Dopo il collegamento dell’aeroporto di Ancona con Barcellona nel periodo estivo, Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG (International Airlines Group), annuncia il collegamento per Capodanno con la capitale francese, meta prediletta per trascorrere un Capodanno romantico, divertente e frizzante, in coppia così come in famiglia.

Si parte da Ancona alle ore 15.00 del 31 dicembre per arrivare a Parigi Orly alle ore 17.00, con rientro dalla capitale francese il giorno 04 gennaio alle ore 12.20 e arrivo ad Ancona alle 14.20.

“Siamo molto soddisfatti della decisione di Vueling di collegare l’aeroporto di Ancona con Parigi Orly per un’occasione speciale come il Capodanno”, sottolinea l’Ing. Carmine Bassetti, Amministratore Delegato di Ancora International Airport. “È un segnale di ripresa importante, che spero verrà riproposto nella stagione estiva, visto il grande interesse per questa destinazione”.

Vueling, compagnia del gruppo IAG, è un punto di riferimento per la connettività in Spagna. La compagnia è stata recentemente riconosciuta, per la prima volta nella sua storia, come “Best Low-Cost Airline in Europe 2021”. Questo è l’esito finale della classifica World’s Best Airlines di Skytrax, che ogni anno premia le migliori compagnie aeree al mondo raccogliendo milioni di voti provenienti da passeggeri di tutte le nazionalità.

