Delta rafforza la global partner strategy

Delta Air Lines effettuerà investimenti in Virgin Atlantic, Aeromexico e LATAM, mentre le compagnie aeree partner trasformano le loro attività per emergere dalla pandemia globale più forti e più resistenti. Questi investimenti rafforzano la piattaforma globale di Delta che fornisce ai clienti un network avanzato, connettività senza interruzioni e un’esperienza elevata, oltre ad alimentare la crescita del business per Delta, i suoi dipendenti e i suoi partner.

“Prima della pandemia Delta stava raggiungendo una crescita internazionale record attribuita a una combinazione di crescita organica e al suo global partner network. Negli ultimi 10 anni Delta ha costruito partnership leader del settore con flagship airlines in Europa, Asia e America Latina. Con il ritorno della domanda di viaggi internazionali, la connettività, la rilevanza e l’ampiezza del network globale di Delta con i suoi partner rimangono fondamentali per continuare questo successo”, afferma Delta Air Lines.

“Questi investimenti strategici nei nostri partner trasformeranno la nostra capacità di migliorare i viaggi per i nostri clienti, consentendoci di offrire un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e offrendo ai nostri clienti un network senza rivali tra i mercati nordamericani e di punta in tutto il mondo”, ha affermato il CEO di Delta, Ed Bastian. “Il lavoro svolto da ciascuno dei nostri partner per rafforzare le proprie attività per il futuro rende queste partnership ancora più preziose e crea una nuova era di viaggi internazionali a beneficio dei nostri clienti, dei nostri dipendenti e dei nostri investitori, mentre i viaggi globali rimbalzano nel 2022 e oltre”.

A sostegno del suo futuro globale, Delta sta investendo in Virgin Atlantic, Aeromexico e LATAM poiché ogni vettore emerge dalla ristrutturazione o dalla ricapitalizzazione. Al completamento dei rispettivi processi, Delta punta a una quota del 20% in Aeromexico e una quota del 10% in LATAM. Inoltre, Delta manterrà la sua partecipazione del 49% in Virgin Atlantic. L’investimento della compagnia aerea in questi vettori sarà di circa 1,2 miliardi di dollari.

“Con nuovi widebody aircraft in arrivo, assunzioni record e investimenti significativi nell’international readiness, Delta è posizionata per guidare il settore attraverso la ripresa in corso. Le partnership di Delta con Virgin Atlantic, Aeromexico e LATAM espandono questo potenziale di crescita, contribuendo ad alimentare aggiunte di rotte, connettività dei clienti e creazione di posti di lavoro associati.

Aeromexico: il Joint Cooperation Agreement (JCA) esistente delle compagnie aeree è stato lanciato nel 2017. Negli ultimi quattro anni, Delta e Aeromexico hanno costruito un trans-border network leader di oltre 40 popular business and leisure routes dai loro hub principali e offrono più servizi nei largest New York and Los Angeles markets.

LATAM: il trans-American Joint Venture Agreement di Delta e LATAM unirà le reti di rotte altamente complementari dei vettori tra il Nord e il Sud America. A seguito dell’approvazione della JV da parte del tribunale cileno nell’ottobre di quest’anno, Delta e LATAM hanno ampliato le loro condivisioni di codice esistenti per migliorare la connettività tra il Nord e il Sud America.

Virgin Atlantic: la joint venture di Delta con Virgin Atlantic ha consolidato, dal 2013, la posizione di Delta sulle principali rotte USA-Regno Unito, inclusa la principale rotta commerciale New York-JFK – Londra Heathrow”, prosegue Delta Air Lines.

“Durante la pandemia Delta ha continuato a investire nel nostro futuro, inclusi nuovi ordini di aeromobili, accelerando progetti immobiliari e investendo risorse significative in misure di salute e sicurezza per proteggere i nostri dipendenti e i nostri clienti”, ha affermato l’Executive Vice President and Chief Financial Officer, Dan Janki. “Allo stesso modo, investire nei nostri partner ora, anche se continuiamo a gestire la pandemia, è la scelta giusta per supportare la strategia a lungo termine di Delta”.

Non ci sono modifiche agli investimenti di Delta in AFKL, Korean Air e China Eastern.

“Con un’etica condivisa dei più alti livelli di servizio al cliente, Delta si concentra sulla fornitura di vantaggi per i clienti attraverso iniziative che includono seamless technology, loyalty reciprocity and frictionless connectivity con i suoi global partners. La rete internazionale di Delta, combinata con le sue partnership, crea un’ampio global network e posiziona la compagnia per capitalizzare con successo la riapertura dei mercati internazionali, nonché la crescita prevista per il futuro”, conclude Delta Air Lines.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)