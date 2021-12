Austrian Airlines inizia la stagione estiva 2022 con un ampio portafoglio di destinazioni

“Coloro che sono già stanchi delle temperature gelide, possono iniziare a pianificare le loro vacanze estive 2022 con Austrian Airlines a partire dal14 dicembre 2021, con l’aumento dell’orario dei voli estivi della compagnia aerea”, afferma Austrian Airlines.

“Il focus è chiaramente sulle destinazioni turistiche. Con 110 destinazioni, 35 delle quali destinazioni in Grecia, Spagna o Italia, e fino a 1.300 voli settimanali in peak summer 2022, non solo amplieremo significativamente il nostro programma di voli rispetto al 2021, ma offriamo anche un’interessante offerta di vacanze per i nostri passeggeri”, afferma Michael Trestl, Chief Sales Officer di Austrian Airlines.

Il vettore volerà nei luoghi più belli d’Europa più volte al giorno in estate e aumenterà notevolmente la sua offerta. Ad esempio, Austrian Airlines offrirà diversi voli al giorno per Palma di Maiorca, quattro collegamenti giornalieri per Milano, Stoccolma o Amsterdam, due voli al giorno per Larnaca, Atene o Tel Aviv e fino a nove collegamenti settimanali per Heraklion.

Inoltre, destinazioni turistiche popolari come Catania, Ibiza, Palma di Maiorca, Keflavík o Mykonos, che in precedenza facevano parte del programma charter della compagnia aerea, possono essere prenotate come voli regolari di Austrian Airlines per la stagione estiva 2022 (Palma già per la stagione invernale 2021/22).

“I nostri passeggeri beneficeranno di ulteriori vantaggi per i clienti. Da un lato, una più stretta integrazione con il resto della rete di rotte Austrian Airlines e, dall’altro, i clienti possono ora anche scegliere tra le categorie di prenotazione Economy e Business Class su queste scheduled routes”, afferma Michael Trestl.

Per coloro che sono già attratti dal sole in primavera, Austrian Airlines offre una gamma completa di voli verso circa 90 destinazioni da Pasqua a maggio. Solo nell’Europa continentale, circa 16 destinazioni in Spagna, Italia, Isole Canarie e isole greche sono in programma nel periodo di Pasqua. Da Vienna vengono servite destinazioni come Palma di Maiorca, Málaga, Catania o Larnaca con più di 50 partenze a settimana. Anche le rotte a lungo raggio, come le famose destinazioni Cancún, Mauritius o le Maldive, sono ideali per una vacanza al mare nella primavera del 2022. Austrian Airlines servirà tutte e tre le destinazioni fino a dopo le vacanze di Pasqua.

I passeggeri di Austrian Airlines possono dare il loro contributo personale alla protezione del clima con un CO2-neutral flight. I passeggeri possono compensare il loro volo tramite progetti climatici nazionali o contribuire al rifornimento con carburante per aviazione sostenibile. Informazioni su questo possono essere trovate su https://austrian.compensaid.com/.

Sul sito web di Austrian Airlines i passeggeri possono trovare informazioni sui viaggi, regolamenti sulle maschere, regolamenti di viaggio specifici per paese, informazioni riguardo la riprenotazione flessibile. Le informazioni vengono aggiornate su base continuativa.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)