Leonardo e Falcon Aviation firmano una Lettera d’Intenti per espandere la flotta di AW169 a supporto dell’industria energetica in Africa

Leonardo e Falcon Aviation Services hanno annunciato la firma di una Lettera d’Intenti (LOI) per l’acquisto di due elicotteri bimotore AW169 di ultima generazione. I velivoli sono destinati ad espandere ulteriormente le capacità di trasporto offshore di Falcon Aviation Services tenendo conto delle opportunità nel campo dell’industria energetica in Africa.

Cliente di lancio per l’AW169 in configurazione offshore a livello mondiale, Falcon Aviation Service, usa già un totale di cinque elicotteri di questo tipo per servizi offshore e VVIP negli Emirati Arabi Uniti e all’estero. Il primo AW169 entrato in servizio con Falcon Aviation Services è il leader della flotta mondiale con circa 2.700 ore di volo registrate finora su di un totale di oltre 100.000 a livello globale da più di 130 AW169 per tutti gli operatori. Falcon Aviation è un attore leader nella regione e importante partner di Leonardo con una flotta di 14 elicotteri, AW169 inclusi, composta anche da cinque AW189 e quattro AW109 Grand/GrandNew.

L’introduzione dell’AW169 e l’esperienza di Falcon Aviation Services permette alle organizzazioni servite nel mercato di compiere un notevole balzo in avanti nei livelli di servizio e di sicurezza a supporto delle missioni di trasporto Oil&Gas.

L’AW169 è stato progettato in risposta alla crescente domanda del mercato per un elicottero in grado di offrire prestazioni elevate, soddisfare i più recenti standard di certificazione e con capacità multi-ruolo. E’ un versatile elicottero bimotore leggero-intermedio da 4,6/4,8 tonnellate di categoria di ultima generazione. Ad oggi sono stati firmati ordini ed opzioni in tutto il mondo per oltre 290 AW169 per un ampio spettro di applicazioni, fra cui il supporto all’industria energetica, eliambulanza, trasporto VIP ed executive, forze dell’ordine, utility, antincendio e compiti governativi.

Falcon Aviation è un azienda di servizi di aviazione business, con sede negli Emirati Arabi Uniti e principale attore del mercato dell’Oil&Gas. Situata all’Executive Airport di Al Bateen di Abu Dhabi e presso l’Aeroporto Internzionale di Al Maktoum a Dubai, Falcon Aviation fornisce un’ampia serie di servizi operativi e di supporto aereo quali, fra gli altri, il supporto per l’Oil&Gas, Manutenzione Riparazione e Revisione (MRO), servizi charter personalizzati e voli turistici in elicottero, oltre a diversi altri servizi di supporto e gestione di eliporti.

(Ufficio Stampa Leonardo)