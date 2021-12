Qatar Executive prende in consegna tre Gulfstream G650ER

Qatar Executive annuncia di aver preso in consegna altri tre velivoli Gulfstream G650ER, riaffermando la sua posizione di più grande proprietario-operatore del jet, con un totale di 11 nella sua flotta. Tutti e tre i velivoli opereranno su rotte strategiche a lungo raggio verso l’Africa, le Americhe, l’Asia-Pacifico e l’Europa.

“Qatar Executive ha inoltre in programma di prendere in consegna il suo dodicesimo Gulfstream G650ER entro la fine del 2021. L’aereo è uno dei jet più ambiti tra l’élite mondiale dei viaggiatori grazie alla sua notevole autonomia, alla tecnologia di cabina leader del settore, all’efficienza nei consumi e alla comodità per i passeggeri. L’aereo può volare a una velocità maggiore per distanze maggiori rispetto a qualsiasi altro jet del suo genere, con il suo range di 7.500 miglia nautiche”, afferma Qatar Executive.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Nonostante le continue sfide della pandemia, continuiamo a investire nella nostra flotta, operando nei cieli con gli aerei più giovani, più efficienti dal punto di vista dei consumi e tecnologicamente avanzati. Siamo entusiasti di aver preso in consegna tre nuovissimi Gulfstream G650ER e non vediamo l’ora di ricevere il nostro dodicesimo tipo di aeromobile in un paio di settimane, permettendoci di soddisfare la crescente domanda, specialmente durante il periodo di Capodanno. Questo investimento strategico in jet bimotore sostenibili ci ha permesso di continuare a volare in questi tempi difficili. Con la ripresa dei viaggi globali, i nostri clienti possono contare su di noi per volare in modo più ecologico e intelligente”.

L’aereo G650ER di Qatar Executive può operare non-stop da Doha a New York in circa 13 ore e da Doha a Seoul in poco più di otto ore. Il G650ER è l’ideale per coloro le cui esigenze di viaggio includono voli dall’altra parte del mondo.

Il mese scorso Qatar Executive ha effettuato un volo per la consegna di un aereo utilizzando drop-in certified Sustainable Aviation Fuel (SAF), stabilendo un’altra pietra miliare per Qatar Airways Group e riaffermando la sua leadership nel volare una delle flotte più avanzate del cielo.

“In qualità di cliente del lancio globale, Qatar Executive è entusiasta delle consegne pianificate del nuovissimo aereo Gulfstream G700, che è in grado di operare utilizzando 100% SAF.

Nell’agosto 2021 la private jet charter division of Qatar Airways Group ha presentato il primo Gulfstream G700 al mondo a Doha, Qatar. Equipaggiato con i nuovissimi motori Rolls-Royce Pearl 700 e un avanzato design dell’ala, il G700 è in grado di volare a velocità e autonomia record con un’eccezionale efficienza ambientale, promuovendo l’aviazione d’affari sostenibile. Il G700 sarà l’ultima aggiunta alla flotta all’avanguardia di velivoli a lungo e ultra lungo raggio di Qatar Executive. L’executive charter service provider ha ordinato 10 velivoli e prenderà in consegna il primo aereo dalla Gulfstream assembly line, Stati Uniti, nel 2022”, afferma Qatar Executive.

Oltre ai Gulfstream G650ER, la flotta di Qatar Executive comprende tre Bombardier Global 5000, un Bombardier Global XRS, un Airbus A319ACJ e un altro Airbus A319 Air Ambulance, portando la flotta attuale a 17 unità.

Durante la pandemia COVID-19, le ore mensili medie prenotate in Qatar Executive sono cresciute del 76% su base annua e le richieste di prenotazione sono aumentate di oltre il 100%.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)