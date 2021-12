Emirates collabora con Alhosn National Health System per esperienze di viaggio più agevoli nei paesi EU

I clienti Emirates che viaggiano dagli Emirati Arabi Uniti verso i paesi membri dell’EU ora hanno maggiori opportunità per ottenere il massimo dai loro viaggi in tutta sicurezza.

La compagnia aerea ha lavorato a stretto contatto con l’Alhosn National Health System team per consentire la leggibilità e il riconoscimento delle credenziali sanitarie dei clienti con EU verified QR codes, incluso lo stato del vaccino COVID-19 e i risultati dei test PCR, su IATA Travel Pass.

I clienti Emirates devono semplicemente scaricare IATA Travel Pass, scansionare l’Alhosn App Travel Pass QR Code e caricare i risultati sull’app. I cittadini e i residenti degli Emirati Arabi Uniti potranno anche caricare i risultati negativi dei test PCR e i certificati di vaccinazione eseguiti in qualsiasi parte del paese, senza la necessità di visitare laboratori specifici. Questi dati sanitari sono archiviati nel cloud nazionale secondo i più elevati standard e politiche sulla privacy stabiliti dalla legge sulla protezione dei dati degli Emirati Arabi Uniti.

I nuovi miglioramenti rendono più facile per i clienti Emirates beneficiare di IATA Travel Pass e ottenere l'”Ok to Travel” prima della loro partenza per qualsiasi destinazione dell’EU sul network della compagnia aerea.

Utilizzando l’app Alhosn, i clienti Emirates che viaggiano dagli Emirati Arabi Uniti verso l’EU possono anche dimostrare in modo affidabile il loro stato di salute COVID-19 ed essere in grado di accedere facilmente a luoghi di ospitalità e intrattenimento, partecipare a eventi o intraprendere altre esperienze che richiedono la prova di un risultato del test negativo o della vaccinazione. Ciò riduce al minimo l’uso di più app per dimostrare lo stato di test e vaccinazione mentre ci si trova nell’EU e consente inoltre un movimento più sicuro e conveniente per i clienti Emirates.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer, Emirates, ha dichiarato: “Come parte del piano di Emirates per implementare la verifica digitale dei viaggi e rendere il processo di viaggio più fluido, stiamo migliorando l’esperienza del cliente durante l’intero viaggio quando si tratta di amministrazione e caricamento dei risultati dei test e della prova della vaccinazione, in collaborazione con Alhosn. Siamo sempre alla ricerca di modi per espandere la funzionalità degli strumenti a disposizione dei nostri clienti come IATA Travel Pass. Consentire la leggibilità dei COVID-19 testing and vaccination QR codes nell’app per i clienti che si recano nell’EU è un passo importante per infondere fiducia e creare maggiore sicurezza. Alhosn ha compiuto enormi sforzi per ottenere l’equivalenza per l’EU Digital COVID Certificate system e li ringraziamo per aver reso gli Emirati Arabi Uniti uno dei pochi paesi a garantire il loro testing and recognition status in tutti i paesi dell’EU per i loro cittadini e residenti”.

Il team di Alhosn National Health System ha dichiarato: “La nostra partnership con Emirates è una grande dimostrazione di quanto sia importante e gratificante costruire integrazioni tecnologiche sicure e piacevoli. Emirates sta costruendo un ottimo modello per viaggiare sicuri durante la pandemia e siamo onorati di farne parte. Ringraziamo Emirates per aver reso questa collaborazione un successo e non vediamo l’ora di approfondire le nostre collaborazioni. In quanto progetto nazionale, Alhosn è ospitato sul National Cloud e invitiamo tutti i progetti nazionali a unirsi a noi per farlo”.

A luglio Emirates ha integrato l’Alhosn National Health System tramite il National Cloud nei suoi check-in systems, consentendo il rapido recupero digitale e la verifica delle cartelle cliniche COVID-19, indipendentemente da dove negli UAE i clienti hanno completato la loro vaccinazione o il COVID-19 PCR test. Le informazioni sanitarie relative al COVID-19 dei clienti vengono trattate in modo altamente sicuro con i protocolli sulla privacy dei dati e vengono immediatamente scartate dai sistemi Emirates dopo il completamento della verifica.

Emirates è stata una delle prime compagnie aeree del settore a provare IATA Travel Pass e offre la soluzione ai clienti che volano verso 50 città attraverso il suo network.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)