Qatar Airways prima compagnia aerea al mondo a effettuare una Carbon Transaction su IATA Aviation Carbon Exchange (ACE) via IATA Clearing House (ICH)

Qatar Airways e International Air Transport Association (IATA) hanno annunciato che Qatar Airways è diventata il primo vettore a effettuare una transazione su IATA Aviation Carbon Exchange (ACE) utilizzando IATA Clearing House (ICH).

IATA Aviation Carbon Exchange (ACE) è un mercato centralizzato in cui le compagnie aeree e altre parti interessate dell’aviazione possono scambiare CO2 emission reduction units per scopi di conformità o compensazione volontaria. Con un ambiente di trading sicuro e di facile utilizzo, ACE offre la massima trasparenza in termini di prezzo e disponibilità di emission reduction units, semplificando al contempo il processo per i vettori di accedere ai carbon markets per raggiungere i propri obiettivi di decarbonizzazione.

“IATA e Qatar Airways raggiungono un’altra pietra miliare che incoraggia i carbon markets a rispondere alle esigenze del settore dell’aviazione. Questa iniziativa offre l’opportunità di semplificare i processi per garantire la corretta attuazione del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) adottato dall’International Civil Aviation Organization (ICAO), supportando anche l’implementazione di successo dei programmi di compensazione volontaria.

Con Qatar Airways che effettua la transazione ACE utilizzando IATA Clearing House (ICH), essa beneficia degli IATA Settlement Systems e di Clearing House per un regolamento dei fondi senza interruzioni e senza rischi. Riafferma l’ambizione del settore di raggiungere i nostri obiettivi climatici, mentre guidiamo l’innovazione e apportiamo altri benefici sociali, ambientali o economici”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Lo Stato del Qatar è uno degli Stati che partecipa volontariamente alla fase pilota di ICAO CORSIA. In qualità di leader nel settore dell’aviazione, Qatar Airways è guidata da un’ambiziosa visione di sostenibilità ambientale e siamo determinati a supportare il Qatar in questa ricerca, rimanendo conformi allo schema globale. Accogliamo con favore l’uso di IATA Aviation Carbon Exchange (ACE), in quanto consente alle compagnie aeree di investire in unità idonee per la riduzione delle emissioni CORSIA, supportando ulteriormente l’impegno di Qatar Airways a investire in un futuro a basse emissioni di carbonio, riducendo al contempo il nostro rischio finanziario”.

Willie Walsh, IATA’s Director General, ha dichiarato: “Il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation – CORSIA – è uno strumento chiave per aiutare l’industria a raggiungere una crescita a zero emissioni, come parte del nostro obiettivo a lungo termine di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. L’Aviation Carbon Exchange consente alle compagnie aeree di acquistare i propri crediti di compensazione con la massima trasparenza e la minima burocrazia. Eseguendo la prima operazione in assoluto su ACE utilizzando IATA Clearing House, Qatar Airways ha dimostrato il proprio sostegno a ICH come mezzo di efficienza pionieristica nelle transazioni, che renderà più facile l’acquisto di compensazioni di carbonio di qualità per tutte le compagnie aeree”.

Di recente, IATA ha approvato una risoluzione per l’industria del trasporto aereo globale per raggiungere net-zero carbon emissions entro il 2050. In linea con l’approccio di lunga data alla gestione dell’impatto del cambiamento climatico dell’aviazione, la risoluzione ha anche invitato i governi a sostenere CORSIA e a coordinare le misure politiche per evitare un mosaico di misure regionali, nazionali o locali.

Qatar Airways e IATA, insieme alle parti interessate del settore, stanno lavorando insieme per raggiungere collettivamente gli obiettivi di decarbonizzazione del settore.

L’Aviation Carbon Exchange (ACE) è una piattaforma per lo scambio di crediti di carbonio, alimentata da CBL Markets, un Xpansiv CBL Holding Group (XCHG).

(Ufficio Stampa Qatar Airways – IATA)