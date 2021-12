Eurowings volerà verso più destinazioni nell’estate 2022

L’industria dei viaggi prevede un forte recupero per la stagione estiva 2022 dopo l’inverno, nuovamente caratterizzato dalla pandemia. La più grande compagnia aerea tedesca per le vacanze, Eurowings, offrirà quindi più destinazioni che mai nel 2022 summer flight schedule.

“Chi desidera sfruttare le fredde giornate di Natale per pianificare le proprie vacanze per il 2022, può ora scegliere tra più di 140 interessanti collegamenti diretti Eurowings. Con circa 2.500 voli settimanali, l’offerta Eurowings ha già quasi raggiunto il livello prima del coronavirus. Il primo collegamento in assoluto è l’isola di Maiorca, che lo scorso anno è stata ancora una volta l’isola del sole più popolare d’Europa: Eurowings volerà a Maiorca da più di 20 aeroporti fino a 380 volte a settimana nell’estate del 2022, ampliando così ulteriormente la suo posizione come numero uno nel traffico verso le Baleari. Tutti i collegamenti possono essere già prenotati con pochi clic tramite eurowings.com o l’app Eurowings. Il programma per il 2022 include una serie di interessanti destinazioni estive verso le quali la controllata Lufthansa volerà per la prima volta da una delle sue principali basi”, afferma Eurowings.

Nell’estate del 2022 Eurowings volerà per la prima volta da Amburgo verso le città portoghesi di Lisbona e Porto e le destinazioni spagnole di Alicante e Bilbao. Inoltre, i viaggiatori potranno volare direttamente dalla città anseatica a Verona in Italia e per la prima volta a Göteborg.

Da Stoccarda, Eurowings amplia la propria offerta con un focus sulle destinazioni del sud Europa: Porto (Portogallo), Adana e Kütahya-Zafer (Turchia), Preveza (Grecia), Tbilisi (Georgia) oltre a Tivat (Montenegro) e Tunisi ( Tunisia) sono in programma per la prima volta. Anche la città rumena di Timisoara è tornata nell’orario dei voli.

Da Düsseldorf, Eurowings offrirà le nuove destinazioni Bergamo, Funchal e Tromsø nell’orario invernale 2021/22 e anche nell’orario estivo 2022. Per la prima volta Eurowings volerà anche da Düsseldorf alla città portuale greca di Volos, nella regione della Tessaglia. La capitale serba Belgrado è una nuova aggiunta al programma. Inoltre, la compagnia volerà nuovamente su Kosice (Slovacchia) e Mostar (Bosnia-Erzegovina).

Da Colonia/Bonn, la compagnia aerea ora vola anche verso l’isola delle Canarie Tenerife e ad Alicante in estate. Dopo la pausa per la pandemia, anche le famose destinazioni turche Izmir e Kayseri sono tornate nel flight schedule Eurowings da Colonia/Bonn.

I passeggeri Eurowings continuano a beneficiare di flexible rebooking conditions and return flight guarantee: i passeggeri possono cambiare gratuitamente i loro voli Eurowings fino a 40 minuti prima della partenza, riprenotare tutte le volte che vogliono e cambiare gratuitamente con un’altra destinazione in Europa.

